Власти требуют усилить борьбу с утечками данных о радиоэлектронике. По ним выявляют недобросовестных производителей

Минпромторг потребовал от ТПП усилить защиту конфиденциальных данных о радиоэлектронике, предупредив о существенных рисках их утечки. По мнению ведомства, они могут привести к сбоям логистических цепочек и ограничить деятельность предприятий. Однако участники рынка используют их для борьбы с недобросовестными поставщиками.

Утечки из ТПП

Как выяснил CNews, Минпромторг обратился в Торгово-промышленную палату (ТПП) с предупреждением о существенных рисках распространения конфиденциальной информации предприятий радиоэлектронной промышленности. Речь идет о конструкторской и технологической документации, сведениях о комплектующих и электронной компонентной базе, которые компании передают для включения продукции в реестр российской промпродукции (постановление № 719).

Ведомство отмечает, что утечки несут риски нарушения логистических цепочек и могут ограничить деятельность организаций, особенно производителей телеком-оборудования. Это следует из письма Минпромторга, направленного в ТПП в марте 2026 г.

В связи с этим Минпромторг потребовал усилить защиту информации, находящейся в распоряжении ТПП, ФГУП «ВНИИР» и отраслевых экспертов.

Все во благо

Опрошенные CNews участники рынка подтверждают: проблема не надумана, но видят в сложившейся ситуации и обратную сторону. «Акты ТПП, полученные различные путями и являются закрытой информацией, использовали для борьбы с недобросовестными игроками», — говорит собеседник CNews на рынке электроники.

Минпром потребовал от ТПП усилить контроль за данными производителей чипов

Один из ярких примеров — кейс компании «Лайфтеч». CNews писал об этом в декабре 2023 г. Согласно акту экспертизы ТПП, системный блок Life Tech RS-Line, набравший рекордные 180 баллов в реестре Минпромторга, получил по 50 баллов за российскую материнскую плату российского разработчика «железа» на отечественных процессорах — «Элпитеха». Еще 50 баллов системный блок получил за российский накопитель SSD компании GS Group. Однако при разборке устройств указанных комплектующих не было обнаружено.

Вскрылось это неофициально: через скрытые каналы участники рынка пытались выяснить, на чем реально были получены баллы, а затем сравнили данные с актом экспертизы ТПП (документ, имеющий гриф «для служебного пользования»).

«Мы не знаем пострадавших добропорядочных компаний. Зато это очень часто использовалось для наведения порядка. Десятки кейсов. Это позволяет не тратить бюджетные деньги на контрафакт», — отметил один из собеседников.

Раскрывать данные не хотят

Ассоциация 26.20 (объединяющая производителей радиоэлектроники) выступает с инициативой раскрыть информацию о том, на какой именно компонентной базе набираются баллы, — для народного контроля. Однако, по данным CNews, эта инициатива встречает сопротивление.

«Информацию не хотят раскрывать. Создается неблагоприятная среда как раз для мошеннических компаний, а не для честных игроков», — пояснил источник.

Таким образом, требования усилить защиту данных вступают в противоречие с запросом рынка на прозрачность экспертизы. Пока же ужесточение режима может ударить не только по мошенникам, но и по возможности добросовестных участников отрасли самостоятельно выявлять нарушения, отмечают собеседники CNews.

Министерство, ТПП, а также «ВНИИР» не ответили на запрос CNews о том, как часто утекают данные и почему власти не хотят сделать общедоступной информацию о том, за что производители получают баллы для присвоения статуса «российского» продукта.

