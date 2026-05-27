Гигантский ритейлер электроники запускает собственную сеть пунктов выдачи заказов. Схема подсмотрена у главного конкурента

«М.Видео» открыл регистрацию партнерских брендированных пунктов выдачи заказов. Они будут размещены по всей России, и в них можно будет забрать товар, заказанный на сайте компании. По аналогичной схеме работает «Ситилинк» – во многих городах у него есть «Ситилинк Мини», являющиеся, по сути, обычными пунктами выдачи. Но он их очень активно закрывает.

Закажи онлайн, забери здесь

Российский ритейлер техники и электроники «М.Видео» сообщил CNews о намерении открыть по всей стране сеть брендированных пунктов выдачи заказов. Компания развивает свой одноименный маркетплейс и расширяет его ассортимент, и все товары, присутствующие в нем, можно будет забрать в пунктах выдачи.

CNews писал, что это в первую очередь жареные семечки, а также кофе. Помимо этого на сайте «М.Видео» можно купить куртки и сумки. Техника там пока тоже доступна.

Компания тестирует выдачу товаров в ПВЗ с 2025 г., но пока только в партнерских. В их числе – пункты СДЭК и «Яндекс Маркета».

«В дополнение к этому мы хотим наращивать партнерскую сеть ПВЗ под брендом М.Видео», – заявил CNews генеральный директор «М.Видео» Владислав Бакальчук.

«М.Видео» Примерный внешний вид брендированного ПВЗ «М.Видео»

Владислав Бакальчук – это экс-совладелец Wildberries, одного из крупнейших российских маркетплейсов. В «М.Видео» он пришел в августе 2025 г. и стал отвечать за цифровую трансформацию, притом поначалу его должность в компании (главный исполнительный директор) держалась в секрете. Гендиректором «М.Видео» Бакальчук был назначен в марте 2026 г.

Как все будет работать

Стратегия «М.Видео» предполагает открытие именно сети партнерских пунктов выдачи заказов. На сайте, где предлагается регистрироваться таким партнерам, указано, минимальная площадь помещения – 20 кв. м, примерно как стандартный автомобильный гараж.

В оферте (копия есть у CNews) отмечено, что сумма вознаграждения составит 8,5% от суммы заказа, но не более 1500 руб. Если сумма заказа не превышает 200 руб. то вознаграждение за него будет 50 руб., а это минимум 25%.

Оферта «М.Видео»

Также на сайте «М.Видео» заявлено, что можно обойтись «без ремонта и вложений», «без затрат и переделок» и «без обучения» работе со специализированным программным обеспечением. Владислав Бакальчук, однако же, отмечает, что затраты на открытие все же будут, но не уточняет, на что именно потребуются деньги.

«Новый проект позволит партнерам быстро запускать точки выдачи заказов с минимальными дополнительными инвестициями, используя технологии, операционные процессы и узнаваемость М.Видео», – подчеркнул генеральный директор «М.Видео».

Основные условия сотрудничества

В компании сообщили CNews, что «М.Видео» предоставит предпринимателям, решившим открыть фирменный пункт выдачи заказов, лишь «базовые материалы для брендирования точки». Полный список этих материалов представители ритейлера не раскрыли, но отметили, что в перечне есть «фирменные элементы оформления». «Запуск проекта не требует существенных дополнительных инвестиций со стороны предпринимателя», – добавили они.

«Новый проект позволит предпринимателям по всей России присоединиться к логистической и сервисной инфраструктуре компании и открыть собственный пункт выдачи заказов М.Видео», – подытожили представители ритейлера.

Списывай, но не точь-в-точь

Если рассматривать «М.Видео» как компанию по продаже техники и электроники, а не как маркетплейс, то она идет по пути одного из своих основных конкурентов на российском рынке. Речь о «Ситилинке», поскольку у DNS своих пунктов выдачи заказов нет.

«Ситилинк» же, напротив, годами развивал сеть таких пунктов, которые носят название «Ситилинк Мини». К примеру, в Волгограде «Ситилинк» работает с марта 2011 г., и с первых же дней в этом городе у него было несколько пунктов выдачи. Со временем их количество росло, однако после 2023 г. сеть «Ситилинк Мини», напротив, стала сокращаться. В некоторых районах города-миллионника, имеющего, к тому же, статус города-героя, нет ни одного фирменного пункта выдачи «Ситилинк».

У «Ситилинка» всего семь фирменных пунктов выдачи на весь самый длинный российский город

Вместо этого «Ситилинк» стал отдавать предпочтение партнерским пунктам выдачи. Как и «М.Видео», он позволяет заказывать товары через «Яндекс Маркет» и СДЭК, а также через 5Post и пр.

Зато партнерских ПВЗ у «Ситилинка» десятки

Отметим также, что брендированные пункты выдачи заказов есть в распоряжении всех трех основных конкурентов «М.Видео» на российском рынке маркетплейсов. Речь о Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете», и на троих у них несколько сотен тысяч ПВЗ по всей России, включая совсем небольшие и удаленные населенные пункты.

freepik «М.Видео» вплотную занимается развитием бизнеса электронной коммерции

К слову, весной 2026 г. появилась информация, что «М.Видео» до конца 2026 г. закроет несколько сотен своих магазинов – почти 400 по всей стране. Это примерно треть от всей розничной сети компании.