Россияне временно спасены. Платная регистрация смартфонов по IMEI отложена на неопределенный срок

Из нового законопроекта о борьбе с мошенниками исключен пункт о платной регистрации смартфонов по IMEI. Эта мера создала бы дополнительную нагрузку на потребителей ввиду роста цен на смартфоны. При этом саму регистрацию не отменили, и пока неясно, как быть тем, кто регулярно покупает новые смартфоны.

Денег не надо

Минцифры России удалило из нового законопроекта о борьбе с мошенниками требование о платной регистрации смартфонов по их IMEI-номеру, пишет «Коммерсант». Как надолго пропала эта мера, вопрос открытый – ее вполне могут вернуть в любой момент.

IMEI – это уникальный номер устройств, умеющих подключаться к сотовым сетям. Он присваивается не только смартфонам, но и обычным телефонам, планшетам, USB-модемам, электронным книгам, автомобильным головным устройствам и всему, где есть сотовый модем.

К моменту выхода материала регистрация смартфонов по IMEI в России не была обязательной, да и соответствующей базы в стране не существовало. Плату за регистрацию в ней планировалось взимать как с граждан, так и с импортеров, подчеркивает «Коммерсант».

Сейчас россияне вольны менять смартфоны хоть каждый день, не отчитываясь ни перед кем. Им не требуется указывать, какой смартфон они купили, и привязывать его к себе.

Всех посчитать

Создание базы IMEI – это тоже часть готовящегося законопроекта о борьбе с мошенниками. При этом к моменту выпуска материала власти не уточняли, как будет реализован процесс смены владельца смартфона, ведь никто не покупает один мобильник на всю жизнь.

Как и в большинстве подобных случаев, власти продвигают идею о базе IMEI, аргументируя заботой о безопасности граждан. В конце 2025 г. замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявлял, что создание единой базы IMEI-номеров необходимо, чтобы «идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА».

Законопроект, в котором упоминается эта база, к концу мая 2026 г. прошел лишь первое чтение в Госдуме. Впереди у него еще два чтения, а также рассмотрение в Совете Федерации. Практика последних четырех лет показывает, что на любом из этих этапов текст документа может сильно измениться.

Неназванный источник «Коммерсанта» заявляет, что текст конкретно этого законопроекта может быть существенно скорректирован уже ко второму чтению в Госдуме. Одно из изменений как раз будет касаться «механизмов контроля устройств в сетях операторов».

Сменил смартфон – смени и номер

Согласно источнику «Коммерсанта» на российском телеком-рынке, основная цель инициативы властей – это создание единой базы устройств, способных подключаться к сотовым сетям. При этом есть совершенно неиллюзорная вероятность того, что после появления такой базы начнется закручивание гаек.

«Сейчас обсуждается, что все устройства, уже находящиеся на руках у пользователей, будут признаны легитимными. В дальнейшем система может работать так, что SIM-карта, привязанная к конкретному IMEI, не будет функционировать в другом устройстве», – заявил источник издания.

При этом пока нет информации о механизмах «отвязки» SIM-карты от конкретного устройства. Опять же, россияне имеют полное право владеть несколькими смартфонами, и пока неизвестно, будет ли у них возможность переставлять свои же SIM-карты из одного своего устройства в другое.

Напомним также, что россиянам с недавних пор запрещено иметь безграничное количество SIM-карт – теперь можно оформить лишь 20 штук на один российский паспорт.

О планах властей по ограничению числа смартфонов в собственности россиян и в целом устройств, способных подключаться к сотовым сетям, к моменту выхода материала информации не было. Зато есть информация о том, что власти намерены постепенно ужесточать политику в отношении устройств, не зарегистрированных в базе IMEI. По словам собеседника «Коммерсанта», сейчас ведется обсуждение различных сценариев, вплоть до полной блокировки таких устройств в сетях сотовых операторов.