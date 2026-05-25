Власти Нидерландов конфисковали 800 серверов у компании с предположительно российскими корнями

Полицейские пришли в дата-центры, услугами которых пользовалась компания WorkTitans, которую обвиняют в соучастии в кибератаках в интересах России.

Арест и конфискация

Как сообщает издание BleepingComputer, Бюро расследований финансовых правонарушений Нидерландов арестовало двух человек и конфисковало 800 серверов, которые были связаны с веб-хостинговой компанией Stark Industries и ее «правопреемником». Их обвиняют в пособничестве кибератакам и операциям по дезинформации, за которыми, по утверждению правоохранителей, стоят организации из РФ и Беларуси, находящиеся под санкциями.

На саму Stark Industry наложили санкции 20 мая 2025 г.

Полицейские пришли в дата-центры, услугами которых пользовалась компания WorkTitans

После этого хостинговая инфраструктура была переведена под контроль другой компании из Нидерландов, которая, по мнению следователей, выступала в качестве ширмы. В голландских СМИ эта компания названа WorkTitans B.V. Услуги хостинга, которые она оказывает, названы THE.Hosting.

В ходе недавнего рейда офицеры Бюро расследований нанесли недружественные визиты в дата-центры в городах Дронтен, Энсхеде, Алмере, а также в бизнес-парке Схипхол-Рейк, где изъяли 800 серверов, ноутбуки, смартфоны и административные записи.

Российский след

Издание De Volkskrant, которое опубликовало название компании, отмечает также, что инфраструктура WorkTitans использовалась предположительно российской «хактивистской» группировкой NoName057(16), которая специализируется на DDoS-атаках. В прошлом Дания обвиняла ее в осуществлении целенаправленной атаки на системы водоснабжения.

На запросы СМИ WorkTitans не отозвались.

Еще одна компания, ставшая объектом рейда, — MIRhosting из Алмере, по утверждению СМИ, управляла физическими серверами, предоставляла услуги размещения оборудования и высокоскоростного подключения к крупным интернет-серверам в Амстердаме и Франкфурте, выступая в качестве «моста», через который трафик Stark Industries поступал в Европу (прежде чем достигнуть инфраструктуры WorkTitans).

Обвинения опровергают

В MIRhosting отвергли обвинения в том, что сознательно поддерживали какие-либо вредоносные операции, и заверили, что после получения жалоб действовали в соответствии с установленными процедурами.

Тем не менее по итогам операции были задержаны владелец WorkTitans Юзеф З. и 39-летний основатель MIRhosting Андрей Н. Обоих после допроса отпустили, оставив, однако, в статусе подозреваемых.

«Раньше можно было предполагать, что сообщения западных источников сколь-либо реально отражают происходящее, то в текущих условиях вообще сложно предположить, насколько озвучиваемое западными спецслужбами и СМИ соответствует реальности, а не представляет собой очередное односторонне ангажированное заявление», — считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего».

Роман Георгиев

