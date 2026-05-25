Розовые очки разбиты вдребезги. В российском ИТ становится все меньше денег – совокупная выручка упала впервые за годы, конкуренция растет как на дрожжах

Суммарная выручка российских компаний по итогам 2025 г. упала почти на 60 млрд руб. Это случилось впервые с 2022 г. – до этого наблюдался лишь рост. При этом самих компаний стало существенно больше, то есть усилилась конкуренция. Не за горами повсеместные слияния и поглощения.

Денег все меньше

Российская ИТ-отрасль завершила 2025 г. с далеко не самым выдающимся результатом. Отечественные компании, занятые в этой сфере, впервые за много лет столкнулись с падением совокупной выручки. Иными словами, они заработали меньше, нежели в 2024 г., и притом существенно.

Как пишет «Коммерсант», итоговая выручка российской ИТ-отрасли сократилась на 60 млрд руб., составив 7,94 трлн руб. И хотя падение составило лишь 0,75% год к году, это по-прежнему тревожный звоночек, поскольку в предыдущие три года совокупная ИТ-выручка в России лишь росла.

Более того, рост был весьма внушительный. За три года, с 2022 по 2024 гг. включительно, совокупная выручка российских ИТ-компаний взлетела с 5,34 трлн руб. до 8,01 трлн руб.

Толкаться локтями

Одновременно с падением суммарной выручки произошел рост числа российских ИТ-компаний. Их стало больше на 3,5%, нежели двумя годами ранее, отмечает «Коммерсант». Всего в России сейчас 84,4 тыс. ИТ-компаний, тогда как в мае 2023 г. было 81,5 тыс.

Прогнозы относительно динамики совокупной выручки российской ИТ-сферы эксперты пока не делают

Одновременно с этим в стране фиксируется большое количество ИТ-компаний с нулевой выручкой. Издание не приводит цифры по всей России, но раскрывает детали по нескольким отдельным регионам.

Так, например, в Бурятии из всех ИТ-компаний нулевую выручку имеют 11,51%, и это самый высокий показатель по России. За ней следуют Карачаево-Черкесия и Северная Осетия с результатом по 10,53%. В то же время в Санкт-Петербурге и Москве этот показатель составляет 4,97 и 4,7% соответственно, хотя прежде их было 5,18% и 5,12%.

Что касается убыточных российских ИТ-компаний, то пока их количество невелико. На всю страну их лишь 0,01% от общего числа таких фирм.

Что не так с российским ИТ

Причин нынешнего положения дел в российской ИТ-сфере собеседники «Коммерсанта» приводят несколько. Так, по мнению эксперта «Контур.Эгиды» Даниила Бориславского, обвал совокупной выручки может быть связан с тем, что в 2025 г. некоторые компании ощутили на себе «снижение корпоративных бюджетов, удорожание разработки и усиление конкуренции». Он добавил, что «поддерживать прежние темпы роста выручки рынку становится все сложнее», и что его стремительный рост в предыдущие годы обеспечивали в первую очередь активные цифровизация и импортозамещение.

Другие опрошенные изданием эксперты полагают, что сама структура ИТ-отрасли меняется, а это в свою очередь влияет как на падение суммарной выручки, так и на рост числа занятых в этой сфере компаний. Такого мнения придерживается в том числе генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев.

По его словам, сейчас в России ИТ-компании из среднего бизнеса часто распадаются, а их менеджмент в итоге принимает решение открыть новый бизнес. Свою лепту вносит и перманентно растущая популярность нейросетей – в стране появляется все больше небольших компаний, связанных с ИИ.

Рензяев подчеркнул, что выручка падает не только у малого бизнеса, но также у среднего и крупного – от размера предприятия это, по его словам, никак не зависит. Он добавил также, что некоторые крупные компании «создают фиктивные обороты для отчетности».

У одних падение, у других – рост

Пока одни ИТ-компании зарабатывают все меньше, другие, напротив, наращивают выручку. Это в первую очередь фирмы, связанные с направлением кибербезопасности, которое растет опережающими темпами, заявил «Коммерсанту» старший управляющий директор ИБ-компании AppSec Solutions Антон Башарин. Абсолютные цифры он не раскрыл.

По мнению директора по развитию бизнеса Orion Soft Максима Березина, в обозримом будущем российскую ИТ-отрасль ожидает массовая консолидация. Он сообщил изданию, что небольшие компании будут поглощены более крупными игроками, а многие из них и вовсе закроются.