Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году
Телекоммуникационные операторы представили свои итоги за 2025 г. Лидером по выручке остается «Ростелеком», у него же наибольшая задолженность. МТС остается лидером по числу сотовых абонентов, у «Вымпелкома» — наименьшая задолженность, у «МегаФона» — наименьшие капитальные затраты.
«Ростелеком» — лидер по выручке и задолженности
Лидером по выручке остается «Ростелеком». Компания заработала в 2025 г. 872,8 млрд руб., операционная прибыль составила 149,36 млрд руб., рентабельность по операционной прибыли — 17%. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) составил 331 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 37,9%, чистая прибыль — 18,7 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 2,1%. По показателю EBITDA лидером также является «Ростелеком».
Капитальные затраты составили 158 млрд руб. (18,1% от выручки), чистый долг — 689,6 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю OIBDA — 2,1x. У «Ростелекома» — наибольший долг и наибольшие капитальные затраты среди крупнейших телекоммуникационных операторов. Выручка «Ростелекома» от мобильной связи (ему принадлежит сотовый оператор «Т2 Мобайл», торговая марка Т2) составила 288,3 млрд руб., от цифровых сервисов — 217,8 млрд руб., выручка от услуг ШПД (широкополосный доступ в интернет) — 119,7 млрд руб., от платного телевидения — 103,7 млрд руб., от фиксированной телефонии — 36,9 млрд руб.
В разрезе клиентских сегментов выручка «Ростелекома» в сегменте B2C (массовые клиенты) составила 170,6 млрд руб., в сегментах B2B (корпоративные абоненты) и B2G (государственные клиенты) — 175,9 млрд руб., в сегменте B2O (межоператорский сегмент) — 82,3 млрд руб.
Число мобильных абонентов «Ростелекома» (Т2) составило 42,9 млн, отток абонентов (churn) — 25,1%, MBOU (средний ежемесячный трафик пользователей мобильного интернета) — 21,4 Гб. По числу сотовых абонентов Т2 отстает от МТС и «МегаФона».
Число абонентов ШПД «Ростелекома» составило 15,6 млн, ARPU (средняя ежемесячная выручка) в сегменте B2C — 947 руб. Из них число абонентов, подключенных по оптике, — 14,1 млн, по XDSL — 1,5 млн. У данных категорий абонентов ARPU (в сегменте B2C) составило 421 руб. и 491 руб. соответственно. Число абонентов платного телевидения составило 9,5 млн, ARPU — 294 руб.
В том числе число абонентов IPTV составило 8 млн, число абонентов кабельного ТВ — 4 млн. Их ARPU составило 336 руб. и 214 руб. соответственно. Число абонентов фиксированной телефонии — 8,1 млн, ARPU абонентов фиксированной телефонии — 340 руб. По числу абонентов ШПД и фиксированной телефонии «Ростелеком» является лидером. По числу абонентов платного ТВ «Ростелеком», по данным TMT Consulting, отстает лишь от спутникового оператора «Триколор».
МТС — лидер по числу сотовых абонентов
У МТС в 2025 г. выручка составила 807,2 млрд руб., компания по данному показателю находится на втором месте после «Ростелекома». В том числе выручка от реализации услуг составила 741,4 млрд руб., от реализации товаров — 65,7 млрд руб. Операционная прибыль составила 154,6 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 19,2%.
Показатель OIBDA составил 279,7 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 35%. Чистая прибыль составила 35,2 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 4,4%. Капитальные затраты составили 120,6 млрд руб. (14,9% от выручки), чистый долг — 458,3 млрд руб., отношение чистого долга к показателю OIBDA — 1,6x. По размеру чистого долга МТС находится на втором месте после «Ростелекома», по соотношению чистый долг / OIBDA у МТС наилучший показатель.
В телекоммуникациях сервисная выручка МТС составила 502,4 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 58,6 млрд руб. Выручка от финтех-направления («МТС-Банк») составила 172,4 млрд руб., от рекламных технологий (MTS Ads) — 70 млрд руб. (в том числе непосредственно от рекламных технологий — 27,5 млрд руб., от SMS-рассылок — 42,5 млрд руб.). Выручка MWS (MTS Web Services, облачные технологии и пр.) составила 63,8 млрд руб., «Медиахолдинга» (Kion и пр.) — 28,9 млрд руб.
В разрезе клиентских сегментов выручка в сегменте B2C составила 331,8 млрд руб., в том числе выручка от мобильной связи — 286,6 млрд руб., выручка от фиксированной связи — 47 млрд руб. Выручка в сегментах B2B и B2G составила 92,2 млрд руб., в сегменте B2O — 78,5 млрд руб.
|
Tаблица 1
|
Показатель
|
МТС
|
«Вымпелком»
|
«Мегафон»
|
«Ростелеком»
|
Выручка, млрд руб.
|
807,2
|
334,67
|
525,5
|
872,8
|
Сервиcная выручка (телекоммуникации), млрд руб.
|
502,4
|
315,04
|
445,43
|
н/д
|
Выручка от продажи оборудования, млрд руб.
|
58,6
|
19,6
|
80,13
|
н/д
|
Операционная прибыль, млрд руб.
|
154,6
|
н/д
|
н/д
|
149,36
|
Рентабельность по операционной прибыли, %
|
19,2
|
н/д
|
н/д
|
17
|
EBITDA/OIBDA, млрд руб.
|
279,7
|
142,77
|
222,3
|
331
|
Рентабельность по EBITDA/OIBDA, %
|
35
|
42,7
|
42,3
|
37,9
|
Чистая прибыль, млрд руб.
|
35,2
|
79,5
|
41,3
|
18,7
|
Рентабельность по чистой прибыли, %
|
4,4
|
23,7
|
7,8
|
2,1
|
Капитальные затраты, млрд руб.
|
120,6
|
79,5
|
40
|
158
|
Доля капитальных затрат в выручке, %
|
14,9
|
23,8
|
7,6
|
18,1
|
Чистый долг, млрд руб.
|
458,3
|
344
|
443,8
|
689,6
|
Чистый долг/OIBDA (EBITDA)
|
1,6
|
2,41
|
2
|
2,1
|
Выручка от мобильной связи, млрд руб.
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
288,3
|
Выручка от ШПД, млрд руб.
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
119,7
|
Выручка от фиксированной телефонии, млрд руб.
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
36,9
|
Выручка от платного ТВ, млрд руб.
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
103,7
|
Выручка от цифровых сервисов, млрд руб.
|
63.,8
|
н/д
|
н/д
|
217,8
|
Выручка от сегмента B2C, млрд руб.
|
331,8
|
н/д
|
н/д
|
170,6
|
Выручка от мобильной связи (B2C), млрд руб.
|
286,6 (B2C)
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Выручка от фиксированной связи (И2С), млрд руб.
|
47 (B2C)
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Выручка от сегментов B2B и B2G, млрд руб.
|
92,2
|
н/д
|
н/д
|
175,9
|
Выручка от сегментов B2O, млрд руб.
|
78,5
|
н/д
|
н/д
|
82,3
|
Число мобильных абонентов, млн
|
83,4
|
н/д
|
79,37
|
48,9
|
MBOU, Гб
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
21,4
|
MBOU пользователей смартфонов, Гб
|
11,7
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Отток абонентов мобильной связи (churn), %
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
25,1
|
Число абонентов ШПД, млн
|
5,35
|
н/д
|
н/д
|
15,6
|
ARPU абонентов ШПД, руб.
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
947
|
Число абонентов платного ТВ, млн
|
4,17
|
н/д
|
н/д
|
9,5
|
ARPU абонентов платного ТВ, руб.
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
294
|
Число абонентов фиксированной телефоннии, млн
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
8,1
|
ARPU абонентов фиксированной телефонии, руб.
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
340
Число мобильных абонентов МТС составляет 83,4 млн, оператор является лидером в России по данному показателю. MBOU пользователей смартфонами составил 11,7 Гб. Число абонентов ШПД составило 5,35 млн, число абонентов платного ТВ — 4,17 млн.
«МегаФон» — наименьшие капитальные затраты
У «МегаФона» выручка составила 525,5 млрд руб., оператор находится на третьем месте по данному показателю. Сервисная выручка компании составила 445 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 80,13 млрд руб. Показатель OIBDA составил 222,3 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 42,3%. Чистая прибыль составила 41,3 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 7,8%.
Капитальные затраты составили 40 млрд руб. (7,6% от выручки), это наименьшее значение среди операторов «большой четверки». Чистый долг (по расчетам CNews) составил 443,8 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю OIBDA составило 2x. Число сотовых абонентов составляет 79,37 млн, company по данному показателю находится на втором месте в России.
«Вымпелком» — наименьший уровень задолженности
У «Вымпелкома» выручка в 2025 г. составила 334,67 млрд руб., компания по данному показателю замыкает «большую четверку». В том числе сервисная выручка составила 315 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 19,6 млрд руб.
Показатель EBITDA составил 141,77 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 41,7%. Капитальные затраты составили 79,5 млрд руб. (23,8% от выручки). Чистый долг составил 344 млрд руб. (наименьший показатель среди операторов), отношение чистого долга к показателю EBITDA — 2,4x. Количество сотовых и фиксированных абонентов компания не раскрывает.