Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году

Телекоммуникационные операторы представили свои итоги за 2025 г. Лидером по выручке остается «Ростелеком», у него же наибольшая задолженность. МТС остается лидером по числу сотовых абонентов, у «Вымпелкома» — наименьшая задолженность, у «МегаФона» — наименьшие капитальные затраты.

«Ростелеком» — лидер по выручке и задолженности

Лидером по выручке остается «Ростелеком». Компания заработала в 2025 г. 872,8 млрд руб., операционная прибыль составила 149,36 млрд руб., рентабельность по операционной прибыли — 17%. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) составил 331 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 37,9%, чистая прибыль — 18,7 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 2,1%. По показателю EBITDA лидером также является «Ростелеком».

Капитальные затраты составили 158 млрд руб. (18,1% от выручки), чистый долг — 689,6 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю OIBDA — 2,1x. У «Ростелекома» — наибольший долг и наибольшие капитальные затраты среди крупнейших телекоммуникационных операторов. Выручка «Ростелекома» от мобильной связи (ему принадлежит сотовый оператор «Т2 Мобайл», торговая марка Т2) составила 288,3 млрд руб., от цифровых сервисов — 217,8 млрд руб., выручка от услуг ШПД (широкополосный доступ в интернет) — 119,7 млрд руб., от платного телевидения — 103,7 млрд руб., от фиксированной телефонии — 36,9 млрд руб.

CNews сравнил финансовые и операционные итоги крупнейших телекоммуникационных операторов

В разрезе клиентских сегментов выручка «Ростелекома» в сегменте B2C (массовые клиенты) составила 170,6 млрд руб., в сегментах B2B (корпоративные абоненты) и B2G (государственные клиенты) — 175,9 млрд руб., в сегменте B2O (межоператорский сегмент) — 82,3 млрд руб.

Число мобильных абонентов «Ростелекома» (Т2) составило 42,9 млн, отток абонентов (churn) — 25,1%, MBOU (средний ежемесячный трафик пользователей мобильного интернета) — 21,4 Гб. По числу сотовых абонентов Т2 отстает от МТС и «МегаФона».

Число абонентов ШПД «Ростелекома» составило 15,6 млн, ARPU (средняя ежемесячная выручка) в сегменте B2C — 947 руб. Из них число абонентов, подключенных по оптике, — 14,1 млн, по XDSL — 1,5 млн. У данных категорий абонентов ARPU (в сегменте B2C) составило 421 руб. и 491 руб. соответственно. Число абонентов платного телевидения составило 9,5 млн, ARPU — 294 руб.

В том числе число абонентов IPTV составило 8 млн, число абонентов кабельного ТВ — 4 млн. Их ARPU составило 336 руб. и 214 руб. соответственно. Число абонентов фиксированной телефонии — 8,1 млн, ARPU абонентов фиксированной телефонии — 340 руб. По числу абонентов ШПД и фиксированной телефонии «Ростелеком» является лидером. По числу абонентов платного ТВ «Ростелеком», по данным TMT Consulting, отстает лишь от спутникового оператора «Триколор».

МТС — лидер по числу сотовых абонентов

У МТС в 2025 г. выручка составила 807,2 млрд руб., компания по данному показателю находится на втором месте после «Ростелекома». В том числе выручка от реализации услуг составила 741,4 млрд руб., от реализации товаров — 65,7 млрд руб. Операционная прибыль составила 154,6 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 19,2%.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Показатель OIBDA составил 279,7 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 35%. Чистая прибыль составила 35,2 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 4,4%. Капитальные затраты составили 120,6 млрд руб. (14,9% от выручки), чистый долг — 458,3 млрд руб., отношение чистого долга к показателю OIBDA — 1,6x. По размеру чистого долга МТС находится на втором месте после «Ростелекома», по соотношению чистый долг / OIBDA у МТС наилучший показатель.

В телекоммуникациях сервисная выручка МТС составила 502,4 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 58,6 млрд руб. Выручка от финтех-направления («МТС-Банк») составила 172,4 млрд руб., от рекламных технологий (MTS Ads) — 70 млрд руб. (в том числе непосредственно от рекламных технологий — 27,5 млрд руб., от SMS-рассылок — 42,5 млрд руб.). Выручка MWS (MTS Web Services, облачные технологии и пр.) составила 63,8 млрд руб., «Медиахолдинга» (Kion и пр.) — 28,9 млрд руб.

В разрезе клиентских сегментов выручка в сегменте B2C составила 331,8 млрд руб., в том числе выручка от мобильной связи — 286,6 млрд руб., выручка от фиксированной связи — 47 млрд руб. Выручка в сегментах B2B и B2G составила 92,2 млрд руб., в сегменте B2O — 78,5 млрд руб.

Tаблица 1
Показатель
МТС
«Вымпелком»
«Мегафон»
«Ростелеком»
Выручка, млрд руб.
807,2
334,67
525,5
872,8
Сервиcная выручка (телекоммуникации), млрд руб.
502,4
315,04
445,43
н/д
Выручка от продажи оборудования, млрд руб.
58,6
19,6
80,13
н/д
Операционная прибыль, млрд руб.
154,6
н/д
н/д
149,36
Рентабельность по операционной прибыли, %
19,2
н/д
н/д
17
EBITDA/OIBDA, млрд руб.
279,7
142,77
222,3
331
Рентабельность по EBITDA/OIBDA, %
35
42,7
42,3
37,9
Чистая прибыль, млрд руб.
35,2
79,5
41,3
18,7
Рентабельность по чистой прибыли, %
4,4
23,7
7,8
2,1
Капитальные затраты, млрд руб.
120,6
79,5
40
158
Доля капитальных затрат в выручке, %
14,9
23,8
7,6
18,1
Чистый долг, млрд руб.
458,3
344
443,8
689,6
Чистый долг/OIBDA (EBITDA)
1,6
2,41
2
2,1
Выручка от мобильной связи, млрд руб.
н/д
н/д
н/д
288,3
Выручка от ШПД, млрд руб.
н/д
н/д
н/д
119,7
Выручка от фиксированной телефонии, млрд руб.
н/д
н/д
н/д
36,9
Выручка от платного ТВ, млрд руб.
н/д
н/д
н/д
103,7
Выручка от цифровых сервисов, млрд руб.
63.,8
н/д
н/д
217,8
Выручка от сегмента B2C, млрд руб.
331,8
н/д
н/д
170,6
Выручка от мобильной связи (B2C), млрд руб.
286,6 (B2C)
н/д
н/д
н/д
Выручка от фиксированной связи (И2С), млрд руб.
47 (B2C)
н/д
н/д
н/д
Выручка от сегментов B2B и B2G, млрд руб.
92,2
н/д
н/д
175,9
Выручка от сегментов B2O, млрд руб.
78,5
н/д
н/д
82,3
Число мобильных абонентов, млн
83,4
н/д
79,37
48,9
MBOU, Гб
н/д
н/д
н/д
21,4
MBOU пользователей смартфонов, Гб
11,7
н/д
н/д
н/д
Отток абонентов мобильной связи (churn), %
н/д
н/д
н/д
25,1
Число абонентов ШПД, млн
5,35
н/д
н/д
15,6
ARPU абонентов ШПД, руб.
н/д
н/д
н/д
947
Число абонентов платного ТВ, млн
4,17
н/д
н/д
9,5
ARPU абонентов платного ТВ, руб.
н/д
н/д
н/д
294
Число абонентов фиксированной телефоннии, млн
н/д
н/д
н/д
8,1
ARPU абонентов фиксированной телефонии, руб.
н/д
н/д
н/д
340

Источник: CNews Analytics, 2026

Число мобильных абонентов МТС составляет 83,4 млн, оператор является лидером в России по данному показателю. MBOU пользователей смартфонами составил 11,7 Гб. Число абонентов ШПД составило 5,35 млн, число абонентов платного ТВ — 4,17 млн.

«МегаФон» — наименьшие капитальные затраты

У «МегаФона» выручка составила 525,5 млрд руб., оператор находится на третьем месте по данному показателю. Сервисная выручка компании составила 445 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 80,13 млрд руб. Показатель OIBDA составил 222,3 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 42,3%. Чистая прибыль составила 41,3 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 7,8%.

Капитальные затраты составили 40 млрд руб. (7,6% от выручки), это наименьшее значение среди операторов «большой четверки». Чистый долг (по расчетам CNews) составил 443,8 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю OIBDA составило 2x. Число сотовых абонентов составляет 79,37 млн, company по данному показателю находится на втором месте в России.

«Вымпелком» — наименьший уровень задолженности

У «Вымпелкома» выручка в 2025 г. составила 334,67 млрд руб., компания по данному показателю замыкает «большую четверку». В том числе сервисная выручка составила 315 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 19,6 млрд руб.

Показатель EBITDA составил 141,77 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 41,7%. Капитальные затраты составили 79,5 млрд руб. (23,8% от выручки). Чистый долг составил 344 млрд руб. (наименьший показатель среди операторов), отношение чистого долга к показателю EBITDA — 2,4x. Количество сотовых и фиксированных абонентов компания не раскрывает.

Игорь Королев

