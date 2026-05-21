Цена разработки ИИ для системы здравоохранения Великобритании одним махом выросла на 400%

Национальная служба здравоохранения Великобритании, которая пытается снизить расходы, сокращая зарплаты врачам, поговорив с ИТ-поставщиками, согласилась увеличить сумму тендера на разработку ИИ-инструментов сразу на 600 млн фунтов стерлингов.



Ставки растут

Сумма тендера на разработку ИИ-технологий для государственного здравоохранения Великобритании в конкурсных документах выросла на 600 млн фунтов стерлингов, пишет Register.

В январе 2025 г. предварительная цена аналогичной закупки составляла до 150 млн фунтов стерлингов. Таким образом, увеличение составило 400%, а итоговая сумма — 750 млн фунтов стерлингов (без учета налогов).

Кабинет министров и Министерство науки, инноваций и технологий страны уже одобрили такое изменение расценок.

Unsplash - Lucas Davies На ИИ-инструменты только для здравоохранения Великобритания готова потратить из бюджета 750 млн фунтов стерлингов

Конкурс объявлен специальной службой Национальной службы здравоохранения (NHS SBS), закупочной организацией при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Его цель — привлечь поставщиков широкого спектра систем искусственного интеллекта и робототехники.

Расходы ради сокращения расходов

Основанием для корректировки бюджета представитель NHS SBS назвал изучение рынка: «Как и во всех наших рамочных соглашениях, мы провели обширный сбор информации в процессе вывода этого соглашения на рынок. В ходе этого процесса как поставщики, так и клиенты указали на необходимость повышения порогового значения».

Для NHS 750 млн фунтов стерлингов — это огромная сумма. Ведомство занимается поиском решений для сокращения расходов. Часть врачей до сих пор добиваются восстановления заработной платы после ее снижения примерно на 21% с 2008 г.

На ИИ Правительство страны возлагает надежды как на средство выхода из финансовой дыры. Инвестиции в технологии для NHS станут только частью целостной программы, охватывающего весь государственный сектор, которая, как рассчитывают власти, может сэкономить госбюджету 45 млрд фунтов стерлингов.

Ник Дэвис (Nick Davies), программный директор Института государственного управления, считает эту цифру слишком оптимистичной, «учитывая, что большая часть государственных расходов приходится либо на зарплаты, либо на различные виды инфраструктуры».

«Если у вас нет серьезных планов по существенному сокращению численности персонала или уменьшению капитальных затрат, достичь отметки в 45 млрд фунтов стерлингов будет очень сложно», — сказал Дэвис.

Планы по внедрению ИИ в систему здравоохранения

В документе о закупках NHS говорится о «преобразующем потенциале ИИ в решении текущих и возникающих проблем здравоохранения, от повышения точности диагностики и принятия клинических решений до оптимизации операционных процессов».

В списке необходимых ИИ-технологий указано восемь категорий, в том числе радиологические инструменты на основе ИИ, платформы для медицинской визуализации и интегрированные программные решения для обработки изображений, предназначенные для диагностики и поддержки принятия решений.

Виртуальное и роботизированное здравоохранение, по мнению чиновников, должно «охватывать инновационные решения, преобразующие ландшафт здравоохранения за счет расширения клинических возможностей, улучшения ухода за пациентами».

Для повышения операционной эффективности в тендере заявлены «платформы, предназначенные для сбора данных, аналитики и автоматизации рабочих процессов».