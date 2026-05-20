Создан уникальный жесткий диск, который не взломать квантовым компьютером

Western Digital разработала HDD с постквантовой криптографией. Он защищен от взлома при помощи квантовых компьютеров, которые, в теории, способны обойти почти любую классическую технологию защиты. Подобных накопителей пока нет ни у Seagate, ни у Toshiba – Western Digital выпустила уникальный продукт.

Квантовые хакеры не пройдут

Компания Western Digital провела премьеру своего нового жесткого диска, внешне не отличающегося от миллионов других HDD, но при этом располагающего технологией постквантового шифрования (post-quantum cryptography, PQC). Как пишет портал Blocks&Files, за счет нее винчестер защищен от взлома при помощи квантовых компьютеров, а за ними давно закрепилась репутация устройств, способных расправиться с почти любой современной системой защиты информации.

Свой новый накопитель Western Digital назвала Ultrastar DC HC6100 UltraSMR. Постквантовая криптография в его составе призвана защитить хранящуюся в нем информацию, в том числе от кибератак атак с отложенной расшифровкой («собери данные сейчас, расшифруй позже», harvest now, decrypt later, HNDL), утверждают разработчики.

Сегодняшние жесткие диски готовы к атакам завтрашнего дня

Это дополнительная степень защиты, и нужна она для того, что хакеры, проникая в информсистемы компаний, крадут не только открытые файлы, но и зашифрованные. В их случае это задел на будущее – они могут приберечь награбленное до той поры, когда квантовые компьютеры станут массовым явлением. По сути, Western Digital сыграла на опережение. В заявлении WD говорится, что HNDL представляет собой угрозу сегодняшнего дня, и что организациям необходимо начать подготовку к долгосрочной криптографической устойчивости безотлагательно.

Как все устроено

Согласно официальному заявлению Western Digital, в ее новом HDD Ultrastar DC HC6100 UltraSMR используется алгоритм шифрования ML-DSA-87, прошедший тестирование американским институтом стандартов NIST и получившим сертификат NIST FIPS 204. Он встроен непосредственно в прошивку жесткого диска.

Винчестер может использовать для защиты файлов не только ML-DSA-87. У него также есть поддержка алгоритма RSA-3072. Western Digital уверяет, что для перехода на винчестеры с постквантовым шифрованием не потребуются масштабные изменения в ИТ-инфраструктуре компаний.

Емкость Ultrastar DC HC6100 UltraSMR Western Digital пока не раскрывает, как и прочие его параметры.

Купить пока нельзя

К моменту выхода материала новый винчестер Ultrastar DC HC6100 UltraSMR с интегрированной поддержкой PQC не был доступен для приобретения. Western Digital занята его всесторонним тестированием, в котором ей помогают сторонние организации.

Несколько экземпляров защищенного накопителя в настоящее время работают в ИТ-контуре ряда крупных компаний мира, название которых Western Digital не приводит. В планы WD входит внедрение постквантовой криптографии и в другие свои винчестеры.

Пока нет точной информации, когда PQC станет частью других HDD Western Digital, какие серии ее получат, и насколько дороже такие накопители будут стоить по сравнению с «беззащитными». Известно лишь, что Western Digital намерена встраивать эту технологию пока лишь в HDD, ориентированные на корпоративный сегмент – потребительские линейки такой бонус в обозримом будущем, вероятнее всего, не получат.

Конкуренты глотают пыль

К концу мая 2026 г. на глобальном рынке жестких дисков оставалось всего три игрока – Western Digital и Seagate из США и Toshiba из Японии. Согласно статистике Forbes, Western Digital по итогам 2025 г. оказалась на втором месте с долей рынка 42%, а первое место забрала Seagate с 47%. Toshiba забрала себе оставшиеся 11%.

При этом ни у Seagate, ни у Toshiba пока нет винчестеров, способных противостоять попыткам взлома при помощи квантовых компьютеров. В этом плане Western Digital обошла всех своих конкурентов. Сроки появления аналогов Ultrastar DC HC6100 UltraSMR от других вендоров не раскрываются.

Геннадий Ефремов

