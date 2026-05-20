Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Минпромторг рассматривает возможность установить нормативные требования к оснащению центров обработки данных российским ИТ-оборудованием. Ведомство намерено добиваться локализации аппаратной базы на серверных стойках, но лишь после формирования общей нормативно-правовой базы для дата-центров. Цель нововведений — масштабирование решений на российском технологическом стеке.

Требование к приземлению дата-центров

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России может потребовать локализовать центры обработки данных (ЦОД), пишут «Ведомости». Но подобные ограничения повлияют только на критическую информационную инфраструктуру (КИИ), рассуждают эксперты.

Минпромторг России рассматривает возможность введения требований по локализации ЦОДов. Речь идет об обязательном использовании российского ИТ-оборудования на серверных стойках дата-центров, об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. По его словам, как только будет сформирована общая нормативно-правовая база регулирования ЦОДов, ведомство совместно с профильными организациями рассмотрит вопрос о введении требований по использованию отечественной аппаратной базы в дата-центрах.

По словам Василия Шпака, ЦОДы значительно сложнее как с точки зрения инженерной инфраструктуры, так и в части требований к серверным стойкам. Тем не менее, требования к ЦОДам будут введены. Заместитель министра подчеркнул, что их основная цель — обеспечить масштабирование решений на российском технологическом стеке и избежать «судорожного» перехода с западного ИТ-оборудования на отечественное и обратно.

«Отечественные решения должны быть надежными и обладать высокой производительностью, чтобы в дальнейшем не возникало необходимости заменять их на иностранные аналоги», — резюмировал Шпак.

Закрепление понятий

В мае 2026 г. деятельность ЦОДов регулируется Федеральным законом (ФЗ) «О связи». В 2025 г. были приняты поправки в закон, которые впервые закрепили законодательное определение понятия «ЦОД». Под ним понимается совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым функциональным назначением и оснащенных комплексом систем инженерно-технического обеспечения для размещения, обработки и хранения данных. Кроме того, внесенные поправки устанавливают прямой запрет на осуществление майнинговой деятельности в дата-центрах.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) с 2025 г. ведет реестр ЦОДов, расположенных на территории России. Иных предусмотренных законодательством требований к ЦОДам пока не предусмотрено, согласно поправкам в закон «О связи» их устанавливает Правительство России.

Требования к локализации продукции установлены постановлением Правительства России №719, которое определяет критерии отнесения промышленной продукции к произведенной на территории России. Постановление предусматривает систему балльной оценки. Для включения в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга необходимо набрать определенное количество баллов, которые присваиваются за использование российских комплектующих и технологических операций при производстве. Государственные заказчики в мае 2026 г. обязаны руководствоваться данным реестром Минпромторга при осуществлении закупок.

Дефицит мощностей

Вместе с тем 20 мая 2026 г. наблюдается дефицит свободных вычислительных мощностей для размещения новых ЦОДов, как писал CNews. Особенно сложная ситуация складывается в Центральной России, где практически отсутствуют доступные мощности: все имеющиеся либо уже введены в эксплуатацию, либо зарезервированы на 2026-2028 г. под крупных заказчиков.

На этом фоне энергосетевые компании начали отказывать в заключении договоров на технологическое присоединение к электросетям новых дата-центров в Москве. По словам советника губернатора Владимирской области Ахметжана Махмутова, московские ЦОДы заполнены примерно на 95%, а свободная мощность в регионе не превышает 1,4 тыс. стойко-мест.

ЦОД в 2026 г. представляет собой в первую очередь сложную инженерную инфраструктуру с исключительно высокими требованиями к надежности и предсказуемости работы, отметил директор по развитию и эксплуатации сети ЦОД компании РТК-ЦОД Константин Степанов. По его словам, для коммерческих дата-центров ключевыми параметрами остаются отказоустойчивость, энергоэффективность, возможность круглосуточной эксплуатации и совместимость с высокоплотными нагрузками. Сегодня многие проекты уже предусматривают мощность от 15 до 25 кВт на стойку и выше, что обусловлено активным развитием искусственного интеллекта (ИИ) и graphics processing unit (GPU)-инфраструктуры. ИТ-оборудование должно стабильно функционировать в условиях высокой плотности размещения и обеспечивать понятный цикл сервисного обслуживания на горизонте 10-15 лет эксплуатации объекта.

Константин Степанов отмечает, что в настоящее время в России уже существуют отечественные решения по ключевым элементам инженерной инфраструктуры ЦОДов: источники бесперебойного питания, системы охлаждения, серверные шкафы, кабельная продукция, а также часть систем диспетчеризации и мониторинга. По ряду сегментов уровень локализации уже достаточно высокий. Эксперт считает, что локализация именно инженерных систем не представляет значительной сложности.

Существующие проблемы

Вместе с тем определенная зависимость от импортных компонентов сохраняется. Как отметил руководитель центра экспертизы по ЦОД компании «К2Тех» Сергей Махлин, это касается в первую очередь дизельных двигателей для дизель-генераторных установок, а также компрессоров для чиллеров и прецизионных кондиционеров. По его мнению, именно эти узлы, где отечественное производство пока не может в полной мере обеспечить требуемые объемы и характеристики, скорее всего, станут предметом обсуждения при разработке требований по локализации.

Что касается серверной и вычислительной части, ситуация еще более сложная, отметил Константин Степанов. Хотя отечественные платформы и сборки уже существуют и применяются в ряде государственных и корпоративных проектов, их объемов и характеристик на текущий момент недостаточно для полноценной локализации ЦОДов.

По мнению директора департамента развития кросс-платформенных сервисов Cloud.ru Ильяса Камалетдинова, ужесточение требований по импортозамещению затронет в первую очередь дата-центры, в которых размещаются государственные корпорации и объекты КИИ, поскольку требования к ним устанавливает регулятор. Что касается коммерческих ЦОДов, то требования к ним формируют сами клиенты, размещающие в дата-центрах свои информационные системы.

Без резких движений

При этом важно учитывать, что чрезмерно жесткие требования к локализации могут привести к обратному эффекту: росту стоимости строительства ЦОДов, увеличению сроков реализации проектов и замедлению темпов ввода новых мощностей, обращает внимание Константин Степанов. По его мнению, ключевой задачей на текущий момент является поиск оптимального баланса между обеспечением технологического суверенитета и сохранением динамики развития российской отрасли. Для операторов ЦОДов особенно важно, чтобы вводимые требования носили поэтапный и предсказуемый характер, а также учитывали реальную готовность российских производителей обеспечивать потребности рынка в необходимом промышленном масштабе.