Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

Госдума приняла поправки в закон об Особой экономической зоне в Магаданской области, обеспечивающие возможность ввоза оборудования для строительства ЦОД. Это должно принести инвестиции в регион в размере 4,5 млрд руб. При этом по настоянию Правительства было определено, что за пределами ОЭЗ внутри Магаданской области оборудование можно ввозить на льготной основе только в случае отсутствия его российских аналогов.

Законопроект об изменениях в Особой экономической зоны в Магаданской области

Государственная дума приняла в третьем чтении, окончательном чтении, поправки в Закон «Об Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских Сахалинской области», касаемые оборудования для ЦОД (центры обработки данных). Первоначальный вариант законопроект был внесен в Госдуму осенью 2025 г. сенаторами Сахамином Афанасьевым, Андреем Хапочкиным и Анатолием Широковым.

Согласно действующему законодательству, в Магаданской области применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны (СТЗ). Она позволяет резидентам ввозить оборудование и товары без уплаты пошлин и налогов.

Такие товары могут размещаться и использоваться не только в границах ОЭЗ, но и на остальной территории Магаданской области для «собственных производственных и технологических нужд» резидента. Границами ОЭЗ внутри Магаданской области являются административные границы города Магадан.

© julianeroznak / Фотобанк Фотодженика Госдума приняла поправки в закон об Особой экономической зоне в Магаданской области, обеспечивающие ввоз оборудования для строительства ЦОД

Сейчас под ними понимается потребности участника ОЭЗ, необходимые для осуществления ими деятельности, определенной соглашением об осуществлении деятельности и связанной с разработкой месторождений полезных ископаемых, добычей полезных ископаемых, производством, строительством и перевозками автомобильным транспортом. Первоначальный вариант законопроекта предполагал расширить эту норму, добавляя туда норму о деятельности в области информации и связи.

Перспективы развития ИТ и связи в Магаданской области

Как поясняют авторы законопроекта, сейчас на территории Магаданской области планируется запуск производств, связанных с использованием ИТ, и проектов по обработке данных и предоставлению услуг по размещению информации (ЦОД). Реализация этих проектов принесет инвестиции в основной капитал в размере 4,5 млрд руб., налоговые поступления в размере 273 млн руб. ежегодно, а также позволит создать порядка 124 рабочих мест.

Для стимулирования инвестиционной активности предприятий и привлечения их в регион предлагается использовать льготный таможенный режим Особой экономической зоны в Магаданской области. Данная зона существует с 1999 г., однако, как отмечают авторы законопроекта, структура экономики региона сложилась моноотраслевой, а под собственными производственными и технологическими нуждами законодательство утвержден перечень видов деятельности, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, добычей полезных ископаемых, производством, строительством, а также с перевозками, осуществляемыми автомобильным транспортом.

«В связи с развитием новых технологических сфер деятельности возникла необходимость актуализации мер государственной поддержки, оказываемых инвестором в рамках преференциального режима ОЭЗ, - говорится в пояснительной записке в законопроекту. - Для предотвращения возможности использовать льготный таможенный режим при запуске производств, связанных с использованием ИТ, и проектов по обработке данных понятие «собственных производственных и технологических нужд» необходимо дополнить деятельностью в области информации и связи».

Принятие законопроекта, по мнению его авторов, позволит снизить издержки производств, налагаемые сложными климатическими, логистическими и демографическими факторами осуществления предпринимательской деятельности в регионе и приблизить условия хозяйствования к среднероссийским. При этом, согласно пояснительной записке к законопроекту, реализация его положения не повлечет возникновения выпадающих доходов бюджетной системы РФ.

Критика со стороны Правительства

Правительство в своем отзыве на документ указало, что законопроект нужны скорректировать: положения документа должны распространяться только на товары, не имеющие аналогов, производимых на территории России, и необходимые для деятельности в области информации и связи, которые будут помещаться под процедуру СТХ и могут быть вывезены на остальную часть территории Магаданской области участником ОЭЗ в целях их размещения и использования для собственных производственных и технологических нужд.

Также в Правительстве отметили, что финансово-экономическое обоснование к законопроекту не содержит необходимых расчетов, что не позволяет оценить предполагаемый социально-экономический эффект и тот факт, что принятие федерального закона не повлечет возникновения выпадающих доходов бюджетной системы России.

Окончательная редакция закона

После этого во втором чтении законопроект был дополнен нормой о том, что товары, не имеющие произведенных в России аналогов и помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, могу быть вывезены на остальную часть территории Магаданской области участником ОЭЗ, осуществляющим определенную соглашением об осуществлении деятельности деятельность в области информации и связи, в целях их размещения и использования для собственных производственных и технологический нужд без завершения таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Определение статуса товаров, не имеющих производственных в России аналогов, осуществляется в соответствии с Законом «О промышленной политике в РФ».