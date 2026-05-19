В США катастрофа в образовании. Результаты тестов по математике и чтению падают 13 лет подряд

США уже не является лидером в научно-технологической сфере, и причина заключается в постоянно снижающихся стандартах среднего образования. Американские школьники в 2025 г. отстают от своих сверстников 2015 г. примерно на 0,6 балла по чтению и на 0,4 балла по математике. Однако разрыв между сильными и слабыми учениками только растет, отмечают эксперты.

Плохие результаты

Результаты тестов по математике и чтению в США продолжают снижаться уже 13 лет, пишет Time. Результаты тестов у школьников упали до низкого уровня из-за смартфонов.

Согласно данным Проекта образовательных возможностей при Стэнфордском университете* (внесен в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России), американские школьники в 2025 г. отстают от своих сверстников 2015 г. примерно на 0,6 балла по чтению и на 0,4 балла по математике.

Снижение академической успеваемости американских школьников началось еще до 2015 г. С 1990 по 2013 г. результаты учащихся устойчиво росли, однако после 2013 г. США вступили в продолжительный образовательный кризис. Результаты по математике начали снижаться, а по чтению — перестали расти. Пандемия же Covid-19 лишь ускорила этот негативный тренд, особенно сильно повлияв на успеваемость по математике.

Согласно данным Национальной системы оценки успеваемости учащихся США, по итогам тестирования 2024 г. 45% выпускников средней школы не достигли даже базового уровня по математике. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. По чтению же базовый уровень не преодолели 32% учащихся, что также является историческим антирекордом. При этом лишь 22% старшеклассников продемонстрировали уровень «профессионально подготовленных» по математике и 35% — по чтению.

После пандемии Covid-19 результаты по математике показали частичное восстановление, в то время как показатели по чтению продолжают снижаться. При этом разрыв в успеваемости между сильными и слабыми учениками продолжает расти. Снижение средних результатов в 2024 г. в значительной степени обусловлено ухудшением показателей у неуспевающих учащихся, в то время как результаты сильных учеников практически не изменились.

Финансирование есть

Привычное объяснение проблем в школьном образовании, которое часто используют сторонники прогрессивных реформ — недостаточное финансирование. Однако это утверждение не соответствует действительности. С 2012 по 2022 г. расходы на школьное образование не только не уменьшались, но и значительно увеличились, даже с учетом инфляции. На каждого учащегося тратилось более $16 тыс., что на две тысячи больше, чем в 2012 г.

Результаты самых слабых учеников достигли исторических минимумов, и эта негативная тенденция наблюдается уже более десяти лет, заявил исполняющий обязанности директора Института образовательных наук Мэтью Солднер (Matthew Soldner). Эксперт подчеркнул, что его предшественники неоднократно предупреждали о проблеме, и в мае 2026 г. он вынужден делать это вновь.

Критические факторы

Наиболее вероятной причиной снижения академических результатов американских школьников многие эксперты считают широкое распространение смартфонов. Одним из самых последовательных сторонников этой гипотезы является социальный психолог Джонатан Хайдт (Jonathan Haidt), автор книги «Тревожное поколение». Он связывает ухудшение успеваемости, а также рост тревожности, депрессии и суицидального поведения среди представителей поколения Z с так называемым «телефонным детством».

Аргументы Хайдта в 2026 г. хорошо согласуются с временной динамикой: резкое падение образовательных показателей началось практически одновременно с массовым проникновением смартфонов. В 2011 г. смартфоны были лишь у 23% подростков, к 2013 г. этот показатель вырос до 37%, а к 2015 г. — до 73%. К 2018 г. уже 95 % подростков имели доступ к смартфону, и этот уровень сохраняется до сих пор. При этом почти половина из них заявляет, что пользуется интернетом почти постоянно.

Для многих родителей такое объяснение выглядит наиболее убедительным. У детей и подростков префронтальная кора головного мозга еще не полностью сформирована, поэтому они значительно сильнее подвержены негативному влиянию смартфонов на внимание, обучение и когнитивное развитие.

* Leland Stanford Junior University (Stanford University, «Университет им. Леланда Стэнфорда-младшего», «Стэнфордский университет»), США входит в реестр иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

Антон Денисенко

