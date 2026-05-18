Разделы

|

Льготу по НДС расширят на российские облачные сервисы

Премьер-министр Мишустин пообещал сохранить льготу по НДС для российских разработчиков, которую планировалось отменить, и даже расширить ее применение на облачные сервисы.

Обещание российского премьера

Льгота по налогу на добавленную стоимость (НДС) на российский софт будет сохранена в полном объеме и распространится также на софт в форме облачных сервисов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут «РИА Новости».

Освобождение сделок по продаже российского ПО от НДС делает переход на отечественные программы проще и финансово менее обременительным, отметил Мишустин.

Новый подход к облачным сервисам

Российский бизнес «кардинально» изменил свое отношение к рынку облачных сервисов, который за последние шесть лет вырос более чем в четыре раза, цитирует премьера «Интерфакс».

rubli700.jpg
© Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика
Российским облачным сервисам планируют ввести нулевой НДС

«Если еще в 2022 г. организации сомневались, а надо ли переносить системы за пределы собственных дата-центров. То сейчас — все чаще выбирают именно такой подход», — сказал Мишустин.

По предварительным оценкам компаний РТК-ЦОД (дочерняя структура «Ростелекома») и iKS-Consulting, объем российского рынка облачных сервисов в 2025 г. вырос год к году на 29,2%, до 416,5 млрд руб. и к 2030 г. достигнет 1,2 трлн, писал CNews в феврале 2026 г.

Среднегодовые темпы роста рынка до 2030 г. эксперты оценивают в 24,4%. Сейчас в России действует около 200 площадок коммерческих ЦОД разных уровней надежности. Их общая мощность составляет 0,9 ГВт. Суммарный объем мощности коммерческих и корпоративных ЦОД — 3,6 ГВт.

Нулевой НДС для для разработчиков ПО

Налоговые льготы для реестрового российского ПО были введены с 2021 г. С 2026 г. Правительство предлагало отменить освобождение от уплаты НДС на продажу ПО, включенного в реестр отечественного софта Минцифры. Изменения в Налоговом кодексе предусматривались проектом, подготовленным Комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

В случае принятия документа налог составил бы 22%. С 2026 г. НДС в России увеличен на два процентных пункта (с 20%). В Минцифры сокращение льгот назвали вынужденной мерой в условиях действующих бюджетных ограничений.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

29 сентября 2025 г. Минфин также предложил увеличить льготный тариф страховых взносов для ИТ-компаний с 7,6 до 15% — эта инициатива наряду с отменой льгот по НДС вызвала бурную негативную реакцию у игроков рынка.

В октябре 2025 г. представители ИТ-ассоциаций направили письма Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, в которых попросили льготы сохранить. По оценкам участников рынка, их отмена приведет к падению выручки компаний уже в 2026 г. более чем на 100 млрд руб. Рост отрасли тем временем замедлится до 3–5% в год, что спровоцирует массовые сокращения в ИТ-компаниях и снижение темпов импортозамещения софта. Иными словами, налог по ставке 22% стал бы для отрасли оборотным налогом и вызвал бы рост стоимости софта на сумму НДС.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

И так сойдет. Apple поймали за руку на установке бракованных процессоров в дешевые iPhone и MacBook начального уровня

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

HeadHunter потратит 15 млрд руб на выкуп собственных акций на фоне снижения прибыли

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290