Льготу по НДС расширят на российские облачные сервисы

Премьер-министр Мишустин пообещал сохранить льготу по НДС для российских разработчиков, которую планировалось отменить, и даже расширить ее применение на облачные сервисы.



Обещание российского премьера

Льгота по налогу на добавленную стоимость (НДС) на российский софт будет сохранена в полном объеме и распространится также на софт в форме облачных сервисов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут «РИА Новости».

Освобождение сделок по продаже российского ПО от НДС делает переход на отечественные программы проще и финансово менее обременительным, отметил Мишустин.

Новый подход к облачным сервисам

Российский бизнес «кардинально» изменил свое отношение к рынку облачных сервисов, который за последние шесть лет вырос более чем в четыре раза, цитирует премьера «Интерфакс».

© Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика Российским облачным сервисам планируют ввести нулевой НДС

«Если еще в 2022 г. организации сомневались, а надо ли переносить системы за пределы собственных дата-центров. То сейчас — все чаще выбирают именно такой подход», — сказал Мишустин.

По предварительным оценкам компаний РТК-ЦОД (дочерняя структура «Ростелекома») и iKS-Consulting, объем российского рынка облачных сервисов в 2025 г. вырос год к году на 29,2%, до 416,5 млрд руб. и к 2030 г. достигнет 1,2 трлн, писал CNews в феврале 2026 г.

Среднегодовые темпы роста рынка до 2030 г. эксперты оценивают в 24,4%. Сейчас в России действует около 200 площадок коммерческих ЦОД разных уровней надежности. Их общая мощность составляет 0,9 ГВт. Суммарный объем мощности коммерческих и корпоративных ЦОД — 3,6 ГВт.

Нулевой НДС для для разработчиков ПО

Налоговые льготы для реестрового российского ПО были введены с 2021 г. С 2026 г. Правительство предлагало отменить освобождение от уплаты НДС на продажу ПО, включенного в реестр отечественного софта Минцифры. Изменения в Налоговом кодексе предусматривались проектом, подготовленным Комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

В случае принятия документа налог составил бы 22%. С 2026 г. НДС в России увеличен на два процентных пункта (с 20%). В Минцифры сокращение льгот назвали вынужденной мерой в условиях действующих бюджетных ограничений.

29 сентября 2025 г. Минфин также предложил увеличить льготный тариф страховых взносов для ИТ-компаний с 7,6 до 15% — эта инициатива наряду с отменой льгот по НДС вызвала бурную негативную реакцию у игроков рынка.

В октябре 2025 г. представители ИТ-ассоциаций направили письма Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, в которых попросили льготы сохранить. По оценкам участников рынка, их отмена приведет к падению выручки компаний уже в 2026 г. более чем на 100 млрд руб. Рост отрасли тем временем замедлится до 3–5% в год, что спровоцирует массовые сокращения в ИТ-компаниях и снижение темпов импортозамещения софта. Иными словами, налог по ставке 22% стал бы для отрасли оборотным налогом и вызвал бы рост стоимости софта на сумму НДС.