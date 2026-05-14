ИТ-шник зарабатывает почти миллион долларов в год, сидя одновременно на пяти работах. Он бы взял и шестую, но не хочет забирать все рабочие места в стране

Американец Дэмиен тайно совмещал пять удаленных должностей и довел годовой доход до $746 тыс., пока лента LinkedIn с постами уволенных коллег не заставила его чувствовать себя виноватым.

Чувство вины из-за большого заработка

ИТ-специалист Дэмиен (Damien) из США тайно совмещал пять удаленных работ на полный рабочий день, что увеличило его совокупный годовой доход до ошеломляющих $746 тыс. (по данным ЦБ, на 14 мая 2026 г. 73,4 руб. за 1 доллар это примерно 55,2 млн руб.) начал чувствовать себя виноватым из-за массовых увольнений в технологическом секторе из-за своей чрезмерной занятости. Об этом сообщает издание Business Insider в интервью с ним.

Еще в 2021 г. Дэмиен (имя не настоящее, это псевдоним, который он использовал для интервью) зарабатывал около $90 тыс. на одной должности в сфере ИТ-поддержки. Получив предложение на $110 тыс., он решил не выбирать, а попробовать совмещать обе работы тайно. Однако страх разоблачения из-за пересечения сотрудников на деловых встречах вынудил его в 2022 г. уйти с обеих позиций и начать с чистого листа на зарплате около $140 тыс.

Затем последовал стремительный взлет: вторая работа в 2024 г., третья — в начале 2025 г.. После полугодовых поисков, которые Дэмиен связывает с циклическим характером найма в ИТ и общим замедлением в отрасли, в сентябре он получил четвертую работу, а спустя несколько месяцев — пятую.

Этот карьерный рывок полностью преобразил жизнь его семьи: жена смогла оставить свою работу, а сам Дэмиен направил доходы на поддержку близких, покупку нового автомобиля и создание прочной финансовой подушки. Его главный страх — зависимость от одного работодателя.

Несмотря на все успехи, в интервью Business Insider Дэмиен говорит, что был бы не против взять на себя и шестую работу, но признается, что чувствует себя немного виноватым, особенно в последние месяцы. Наблюдая в LinkedIn (международная социальная сеть для поиска работы, сотрудников и установления деловых контактов, заблокированная в России в 2016 г. по решению Роскомнадзора) посты бывших коллег, потерявших работу из-за сокращений, он испытывает неловкость. «Я не хочу забирать все доступные рабочие места, когда есть люди, которые действительно в них нуждаются», — объясняет он свою позицию.

Чувство вины, однако, было недолгим. Когда в прошлом году Дэмиену потребовалось шесть месяцев, чтобы найти замену для одной из трех должностей, он испытал шок. «Я помню, как подумал: «Вау, если бы я был действительно безработным, прошло бы шесть месяцев, прежде чем кто-то мне вообще ответил»», — делится он. Этот инцидент не только подтвердил его опасения насчет ненадежности рынка, но и практически полностью избавил его от моральных терзаний по поводу сверхзанятости.

Как ему удается совмещать пять должностей

Секрет Дэмиена, по его словам, кроется в четкой организации и технологических уловках. Его день начинается в 4 утра с посещения спортзала, а к 6 утра он уже приступает к работе, логин на которую осуществляется постепенно, в соответствии с тремя часовыми поясами его нанимателей. При 11-часовом рабочем дне нагрузка обычно остается управляемой, и он заканчивает все дела к 17:00.

Сам мужчина считает, что его стабильность держится на том, что работодатели переоценивают реальный объем необходимой работы. Для собственной безопасности он даже написал программу, которая имитирует активность на компьютерах, а также неизменно придерживается принципа: «Я просто не даю людям повода думать, что за мной нужно следить». Интересно, что, несмотря на все поиски, он пока не нашел убедительных применений для генеративного ИИ в своей деятельности из-за обилия человеческого взаимодействия.

Хотя Дэмиен говорит в интервью, что уже мог бы остановиться, он не намерен продолжать в том же духе вечно. Последние месяцы он все больше сосредоточен на создании пассивного дохода через инвестиции в недвижимость и, возможно, запуск собственного бизнеса. Он надеется, что эти шаги однажды позволят ему с комфортом отказаться от модели сверхзанятости. «Я не хочу работать так вечно», — признается мужчина, отмечая, что люди со временем «исчерпывают список вещей, которые можно купить».

Антон Мушинский

