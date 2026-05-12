Выглядит как настоящая. Мошенники начали продавать поддельную память DDR5 с фальшивыми чипами из пластмассы

Из-за дефицита и роста цен на оперативную память рынок наводнили подделки. Мошенники начали уже продавать устройства с пластиковыми чипами, полыми внутри.

Пользователи сообщают о циркулирующей на азиатских рынках поддельной памяти DDR5, причем некоторые мошенники заменяют целые модули полыми пластиковыми имитациями чипов, пишет Tom's Hardware.

Случаи продажи поддельных устройств участились в последнее время. Этому способствуют дефицит и рост цен на накопители и оперативную память, особенно заметный в последнее время.

В соцсети Х пользователь из Японии описал модуль оперативной памяти DDR5 (SODIMM) для ноутбука. На наклейке указано, что это Samsung, но маркировка — от SK Hynix. Она также поддельная и напечатана сверху.

Выглядит модуль странно. Края неестественно закруглены, по периметру виден какой-то белый материал. Одна из микросхем на печатной плате смещена. Белый ободок подтверждает предположение, что с DDR5 что-то срезано. Внутри ничего нет — полые чипы сделаны просто из пластика или стекловолокна.

Такие поддельные комплекты памяти распространены на вторичном рынке. На некоторых из них прямо указано, что они неисправные и не следует ожидать от них работоспособности. Продавцы, торгующие поддельными модулями DDR5 сразу говорят, что не принимают возвраты. Мошенники покупают целые партии, чтобы перепродать под видом рабочих модулей.

Еще одна схема, распространенная, например, на Amazon, заключается в том, что преступники покупают подлинный товар, подменяют его подделкой и возвращают, после чего товар попадает на склад возвратов. Аналогичные мошеннические схемы распространены и с видеокартами, и даже с центральными процессорами.

В конце декабря 2025 г. сообщалось о случаях, когда розничные покупатели получали пустые коробки вместо оперативной памяти. Эксперты отмечали, что компьютерные комплектующие все чаще исчезают на этапе логистики. Их либо подменяют дешевыми аналогами, либо заранее отмечают как доставленные — еще до того, как покупатель реально получит доставку. При этом продавцы, курьерские службы и правоохранительные органы перекладывают ответственность друг на друга, усложняя процедуру урегулирования.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Из-за большого объема заказов со стороны ИИ-компаний на рынке возникла острая нехватка чипов постоянной памяти. На практике это вылилось в кратное подорожание оперативной памяти в магазинах, что-то взлетело в два, а что-то и в три раза, вдобавок очень сильно сузился ассортимент. Этим пользуются злоумышленники.

В апреле 2026 г. CNews писал о том, что в Европе появились поддельные SSD-накопители 990 Pro корейской Samsung. По упаковке подделку оказалось не так-то просто отличить. Она была с пломбой и большинством тех же маркировок, что и у подлинника. Однако предполагаемый 990 Pro был полностью неисправен и даже не поддался форматированию.

