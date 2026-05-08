В России новый парадокс. Россияне стали покупать дорогие смарт-часы в дополнение к дешевым смартфонам

В России выросли продажи дорогих смарт-часов с расширенными функциями. Средняя цена таких устройств за один год выросла сразу на 10%. Россиянам более не интересны дешевые часы ноунейм-брендов – они готовы переплатить за логотип известной марки на корпусе. В то же время в стране стремительно растет популярность самых дешевых Android-смартфонов, а дорогие мобильники, теряют свою долю рынка.

Могу себе позволить

Россияне стали покупать более дорогие и функциональные смарт-часы. По итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) средняя цена таких гаджетов в стране выросла на 10% год к году и составила 7,8 тыс. руб., сообщили CNews представители ритейлера «М.видео».

Всего за отчетный период в России было реализовано 1,5 млн умных часов всех брендов – как крупных, так и малоизвестных. Россияне потратили на них 11,5 млрд руб. «М.видео» не приводит сравнение с показателями первой четверти 2025 г.

Что особенно примечательно, несмотря на то, что наибольший объем продаж смарт-часов в России в натуральном выражении пришелся модели бюджетного и среднего ценовых сегментов, именно модели стоимостью выше 7 тыс. руб. продолжают активнее всего усиливать свои позиции. Дошло до того, что по итогам I квартала 2026 г. их доля российского рынка умных часов перевалила за 25%.

На часах россияне не экономят

«Одновременно свыше половины продаж обеспечивают устройства стоимостью более 3 тыс. руб., что подтверждает устойчивый интерес покупателей к часам с более широким набором функций, качественными дисплеями, улучшенной автономностью и глубокой синхронизацией со смартфоном», – заявили CNews представители «М.видео».

Браслеты оставьте себе

Еще одна особенность российского рынка носимых устройств – почти полное отсутствие у россиян интереса к классическим фитнес-браслетам. Это устройства базового уровня, к ним относятся и популярные в России Xiaomi Mi Band. Очень часто такие гаджеты поставляются без встроенного дисплея – все показатели приходится смотреть на экране смартфона.

Россияне отдают предпочтение именно полноценным смарт-часам. Они всегда оснащены дисплеем и часто обладают расширенными функциями, например, встроенной камерой или поддержкой сотовых сетей.

Согласно статистике «М.видео», по итогам I квартала 2026 г. смарт-часы заняли 86% российского рынка носимой электроники в натуральном выражении. Пользователи все чаще выбирают устройства, которые позволяют не только отслеживать шаги или сон, но и контролировать показатели здоровья, управлять уведомлениями, использовать спортивные режимы, навигацию и синхронизацию с цифровыми сервисами», – сказали CNews представители «М.видео».

«Категория смарт-часов в России заметно изменилась: если еще недавно значительную часть спроса формировали простые базовые устройства, то сегодня покупатель все чаще делает выбор в пользу полноценных умных часов, которые становятся персональным цифровым помощником на каждый день, – добавил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин. – Пользователям важны расширенный контроль здоровья, спортивные сценарии, качественный экран, длительная автономность и удобная интеграция со смартфоном. Именно поэтому мы видим рост интереса к более функциональным и технологичным моделям, а также постепенное увеличение среднего чека в категории».

Кто в доме хозяин

Если рассматривать рынок носимых гаджетов с точки зрения количества реализованных устройств, то здесь абсолютным лидером является Китай. Он занял первые три места в рейтинге благодаря гаджетам компаний Huawei, Xiaomi и ее «дочки» – Redmi.

В денежном выражении картина рынка совсем иная. На первом месте вновь Китай, представленный в данном случае компанией Huawei, вторую строчку удерживает бежавшая из России американская Apple, на третьем месте – Samsung из Южной Кореи, которая тоже повернулась к россиянам спиной.

На эти бренды приходится почти две трети всей выручки в сегменте носимых устройств. «Такая структура продаж подтверждает рост интереса к более технологичным моделям с расширенными функциями контроля здоровья и повседневного использования», – отметили в «М.видео».

Как показала практика, наибольшим спросом среди всех моделей умных часов, продающихся в России, в первой четверти 2026 г. пользовались Apple Watch Series 11 в версиях 42 мм и 46 мм, Samsung Galaxy Watch 8 с поддержкой LTE, а также Apple Watch SE 3 в версии 40 мм и Huawei Watch GT 6 в версии 41 мм.

Часы дороже, телефон дешевле

Что примечательно, начав тратить больше денег на смарт-часы и чаще выбирать более дорогие устройства, россияне стали экономить на смартфонах. Как сообщал CNews, в I квартале 2026 г. самыми востребованными мобильникааи, если отталкиваться от объемов продаж, в стране оказались бюджетники Realme и Redmi, которые стоят меньше 10 тыс. руб.

Самым популярным с точки зрения количества проданных устройств был Realme Note 60X с 3 ГБ RAM и 64 ГБ ROM за 7 тыс. руб. За ним следовал Xiaomi Redmi A5 3/64 ГБ по цене 7,6 тыс. руб.

Также в рейтинге присутствуют, в порядке убывания популярности: Redmi A5 (128/4 ГБ), Samsung Galaxy A56 (256/8 ГБ), Redmi 15 (256/8 ГБ), Redmi 15C (256/8 ГБ), Samsung Galaxy A17 (256/8 ГБ), Realme Note 60X (128/4 ГБ), Redmi A3 Pro (128/4 ГБ), Realme C75 (256/8 ГБ). Почти все телефоны из этого списка стоят дешевле 20 тыс. руб., цена первых двух не доходит и до 8 тыс. руб.

Также важно отметить, что россияне в принципе стали покупать меньше смартфонов. По итогам I квартала 2026 г. их продажи упали на 6% год к году в натуральном выражении и на 5% в деньгах. За отчетный период россияне приобрели 5,6 млн смартфонов на сумму 144 млрд руб. Средняя цена устройства составила 25,7 тыс. руб., увеличившись лишь на 1% год к году.