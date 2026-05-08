Власти решили спасти стратегическое микроэлектронное предприятие России

Зеленоградский завод «Ангстрем», задолжавший свыше 200 млрд руб., решили спасти. В ближайшие полтора года последует закрытие части производства и продажа имущества, а также увеличение объема выпуска изделий.

Спасение завода

Как выяснил CNews, власти решили спасти банкротящееся из-за долгов микроэлектронное предприятие «Ангстрем». Это следует из утвержденного в феврале 2026 г. Арбитражным судом плана внешнего управления предприятия.

В ближайшие полтора года, в соответствии с планом, на предприятии хотят закрыть часть нерентабельных производств, оптимизировать расходы и продать часть имущества.

Помимо этого, планируется повысить эффективность использование имеющихся производственных мощностей, а также увеличить объем выпуска наиболее рентабельных видов изделий и услуг.

Перечисленные мероприятия будут проведены в целях сохранения завода как стратегической оборонной организации ОПК России, осуществления безусловного выполнения обязательств по ГОЗ, а также для стабилизации финансового положения, сохранения мощностей и коллектива, следует из документа.

Проблемы «Ангстрема»

Большие проблемы «Ангстрема» начались после договора поручительства от 16 января 2012 г. — «Ангстрем» выступил поручителем между «Ангстрем-Т» и ВЭБ.РФ. Стороны еще в апреле 2008 г. заключили кредитное соглашение: ВЭБ предоставил предприятию кредитную линию в 815 тыс. евро для создания производства субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11-0,13 мкм.

Завод так и не был построен, «Ангстрем-Т» обанкротился и долг по кредиту, который достиг 1,3 млрд евро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки) перешел к «Ангстрему». В результате действий ВЭБа, в ноябре 2024 г. в отношении «Ангстрема» введена процедура наблюдения, в рамках которой госкорпорация потребовала от предприятия более 245 млрд. руб.

Суд дал отсрочку «Ангстрему» на три года для выплаты в размере более 17,8 млрд руб. перед ВЭБ.РФ. На слушании судом было отмечено, что принудительное взыскание задолженности приведет к срыву выполнения гособоронзаказа.

Справка о компании

АО «Ангстрем» — стратегическое предприятие, которое занимается разработкой и производством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в интересах Минобороны, российских госкорпораций и еще более чем 700 потребителей в единой цепи кооперации, выполняющих государственные оборонные заказы.

Согласно бухгалтерской отчетности компании за 2025 г., акционерами АО «Ангстрем» являются «Элемент» (35,96%), АО «КонтрактФинанс Групп» (25%), ООО «Ангстрем Инвест» (25%), ООО «РТ-капитал» (3,54%), АО «Российская электроника» (1,46%) и ООО «Альтернатива капитал» (1%).