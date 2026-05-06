От разработчика БПЛА требуют вернуть 10 миллионов, полученных на создание дрона, который даже не смог взлететь

Арбитражный суд Тюменской области рассмотрит иск к «Ермак Индастриз», получившей 10 млн руб. на создание инновационного беспилотника. Опытный образец был представлен, но разработка и комплектующие оказались иностранными. Дрон разбился во время приемки и не смог выполнить ни одной задачи.



Иск о возврате субсидии

Уральская транспортная прокуратура направила в Арбитражный суд Тюменской области иском с требованием взыскать с ООО «Ермак Индастриз» 10 млн руб., выделенных из областного бюджета на создание БПЛА, пишет «Интерфакс», ссылаясь на сообщение пресс-службы суда.

Прокуроры просят признать недействительным соглашение ответчика с Департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области о предоставлении субсидии на инновационную разработку беспилотника.

Опытный образец беспилотного летательного аппарата, созданный на выделенные средства, в ходе приемки потерпел крушение на взлете, указано в материалах дела.

«Инновационная разработка» от открытых источников

Эксперты установили, что опытный образец представляет собой БПЛА, ранее разработанный иностранной компанией. Его техническая документация лежит в открытом доступе в интернете.

Техническая документация «инновационного» БПЛА оказалась иностранной, скачанной из интернета

Главным условием выделения субсидии являлось именно применение инновационных разработок. Соглашение между ООО «Ермак Индастриз» и Департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области было заключено, как выяснила Faktologia, 20 декабря 2024 г. в рамках госпрограммы «Развитие беспилотных авиационных систем».

В судебных материалах также указано, что аппарат собран исключительно из иностранных комплектующих.

Так как условия соглашения выполнены не были, Департамент в одностороннем порядке расторг его и потребовал от компании возврата субсидии в полном объеме. Его требование не выполнили, поэтому он обратился в прокуратуру.

Прокуратура заявила также ходатайство о принятии обеспечительных мер, которое удовлетворено определением судьи Ольги Сидоровой. Арест наложен на денежные средства «Ермак Индастриз», находящиеся на банковских счетах, и на будущие поступления.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечен некий индивидуальный предприниматель Сергей Назаров. Анатолий Картухин, возглавлявший Департамент инвестиционной политики Тюменской области на момент подписания соглашения с «Ермак Индастриз», уже покинул свою должность «по собственному желанию». Его увольнение состоялось в марте 2026 г., всего через два года после назначения.

Что известно о «Ермак Индастриз»

ООО «Ермак Индастриз» создано в 2021 г. в Тюмени. Основной вид деятельности — научные разработки. В 2024 г. выручка составила 4,5 млн руб., сократившись на 6,2% год к году, по данным Faktologia. Чистый убыток уменьшился до 273 тыс. руб. с 6,6 млн в 2023 г.

Крупнейшим участником общества с долей 25% является московская ИТ-компания ООО «Аркона». Еще 24,75% в уставном капитале принадлежат Владимиру Орлову, который с 14 апреля 2026 г. исполняет обязанности генерального директора. Другие учредители — Илья Анисимов (18,75%), Александр Вязовиков (7,5%), Полина Ахметова (7,5%), Станислав Евстропов (6,75%) и Денис Дедюхин (6%)

В штате числятся четыре сотрудника. В 2022 г. «Ермак Индастриз» заявляла о планах наладить выпуск электрического мини-трактора и поставлять его в семь стран, включая Мексику, Перу, Малайзию и Египет.