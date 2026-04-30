Разделы

ПО Инвестиции и M&A Техника Искусственный интеллект axenix
|

ИИ-подразделение «Софтлайн» отменило IPO

После окончания сбора предварительных заявок на IPO «дочка» «Софтлайн» FabricaONE.AI решила отказаться от размещения акций на бирже. По поводу новых сроков даны неопределенные обещания со ссылкой на ожидание «стабилизации внешних условий». 

IPO не состоится

Группа компаний FabricaONE.AI (ПАО «Фабрика ПО»), российский разработчик ПО на основе искусственного интеллекта (ИИ), решила отложить первичное публичное предложение акций (IPO), сообщила компания на своем сайте.

Новые сроки размещения не сообщаются. О них обещают уведомить дополнительно в установленном порядке.

Информация о решении ПАО «Фабрика ПО» появилась 30 апреля, тогда как с 23 по 29 апреля 2026 г. проходил предварительный сбор заявок на приобретение акций компании.

sofff_700.jpg

ГК Softline
«Дочка» «Софтлайн» планировала в ходе IPO собрать млрд руб. на масштабирование бизнеса

«Денежные средства, заблокированные на счетах инвесторов в связи с подачей заявок, будут разблокированы в установленные сроки в соответствии с правилами Московской биржи», — заявили представители «Фабрики ПО».

Компания «Фабрика ПО» входит в группу «Софтлайн», которая в совокупности владеет 80,1% ее акций — 68,5% напрямую, 11,6% через свою «дочку» «Инвестпроекты», еще 19,9% акций принадлежат ЗПИФ «Аксиома Капитал», находящегося под управлением «Баланс Эссет Менеджмент».

Ухудшение ситуации на рынке

Свое неожиданное решение, принятое «несмотря на то, что книга заявок была покрыта, а интерес инвесторов — подтвержден», компании объяснила «текущей рыночной конъюнктурой».

«В последние дни наблюдалось значительное ухудшение внешнего фона, что привело к существенному росту неопределенности. Компания продолжает следить за состоянием рынка и не исключает возможности возврата к вопросу о проведении IPO в будущем при благоприятных условиях», — говорится в сообщении.

цифровизация

В качестве аргумента указано также желание соблюсти интересы инвесторов, так как «размещение в условиях высокого уровня рыночной волатильности создает неоправданный риск для стоимости акций после начала торгов».

FabricaONE.AI продолжит работать и развиваться за счет собственных средств, уверяют представители компании, которая, по их словам, «находится в высокой стадии технической готовности к выходу на биржу при стабилизации внешних условий».

Планы были очень оптимистичные

«Фабрика ПО» создана в 2025 г. в рамках реорганизации группы «Софтлайн» (Softline). Кластер занимается искусственным интеллектом и разработкой заказного и тиражного ПО.

Перед выходом на IPO FabricaONE.AI решила выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 400 млн руб., как писал CNews в середине апреля 2025 г. Выручка «Фабрика ПО» в 2025 г. составила 25,5 млрд руб., увеличившись за год на 12,9%. Валовая прибыль выросла на 61% и составила 8,18 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился на 21,7% и составил 4,8 млрд руб.

В ходе IPO планировалось продать 80 млн акций (14% от общего числа). Цена размещения должна была составить 25 руб. за одну акцию, объем размещения — 2 млрд руб., а оценка всей компании — 12 млрд руб. Вырученные от размещения средства хотели направить на финансирование дальнейшего роста и масштабирование бизнеса. Потенциал роста компания видела в тренде на развитие технологий ИИ. Ее прогноз увеличения выручки в среднесрочной перспективе — 18–22% в год, а в сегменте тиражного ПО — 30-35%.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Показать еще

