Крупнейшая российская гидрогенерирующая компания покупает серверы для ИИ

ИТ-дочка «Русгидро» покупает серверы на базе GPU Nvidia H100, которые, обычно, используют для нужд искусственного интеллекта. На закупку выделено почти 100 млн руб.



Серверы с мощными GPU

Как выяснил CNews, компания «РусГидро ИТ сервис» — дочерняя компания крупнейшей гидрогенерирующей компания России «Русгидро» — объявила тендер на поставку трех серверных вычислительных модулей с мощными графическими ускорителями. На закупку выделено 99,3 млн руб.

Закупка проводится в рамках проекта по наращиванию вычислительной инфраструктуры центра обработки данных — оборудование будет размещено в ЦОД Красноярска.

Судя по зафиксированным в технических требованиях параметрам, новые машины ориентированы прежде всего на высоконагруженные вычисления, характерные для задач искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки больших данных.

Информация об этом размещена в техническом задании на сайте госзакупок. Тендер был опубликован на электронной торговой площадке 17 апреля 2026 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 4 мая. Поставщика оборудования выберут 2 июня.

Подробности закупки

Техническое задание описывает сервер, в котором главный акцент сделан на графические процессоры. Каждый из трех вычислительных модулей должен нести не менее четырех GPU-ускорителей с интерфейсом PCIe 5.0 x16 в полноразмерном двухслотовом исполнении. В качестве примера допустимой модели прямо назван Nvidia H100 с 80 Гбайт памяти HBM2e и тепловым пакетом 350 Вт.

Именно такие адаптеры сегодня рассматриваются как один из отраслевых стандартов для тренировки больших нейросетей и инференса. Для питания ускорителей предусмотрен комплект 16-контактных кабелей, а конструктив корпуса гарантирует отвод до 350 Вт с каждого слота и укомплектован шестью 60-миллиметровыми вентиляторами с горячей заменой.

Помимо графической подсистемы, сервер получит два процессора с базовой частотой не ниже 2,7 ГГц и количеством ядер не менее 48 на каждый. Таким образом, общее число ядер на узел превысит 96, а поддержка 64 потоков на процессор обеспечивает эффективную параллельную обработку.

Объем оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц составит минимум 2048 ГБ — ее набирают 16 модулями по 128 ГБ, причем конструкция предусматривает 32 слота DIMM с возможностью дальнейшего расширения. Обязательным является наличие у памяти функций обнаружения и коррекции ошибок.

Для хранения и быстрой загрузки данных спецификация требует установки двух твердотельных накопителей формата M.2 с интерфейсом NVMe и объемом от 960 Гбайт каждый, а также четырех накопителей SSD 2,5 дюйма с NVMe-интерфейсом емкостью не менее 3840 ГБ.

Все диски должны выдерживать не менее одной полной перезаписи в день. В качестве страхующего компонента выступает аппаратный RAID-контроллер с 8 Гбайт кэш-памяти и батарейным модулем сохранения кэша. Он обязан поддерживать уровни RAID 0, 1, 5, 10, 50 на любых типах накопителей, включая NVMe, SAS, SATA и PCIe, а также обеспечивать порты для восьми внутренних накопителей.

Сетевая подсистема базируется на дискретном контроллере OCP 3.0 10/25 Гбит/с SFP28. В комплект включены четыре трансивера 25 Gb SR для подключения по многомодовому оптоволокну. Дополнительно предусмотрен выделенный порт управления IPMI 2.0 стандарта RJ-45 и два USB 3.0 на передней панели.