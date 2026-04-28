Выручка Ozon подскочила на 100 миллиардов

Ozon отчитался о финансовых итогах за первый квартал 2026 г. Выручка маркетплейса подскочила на 49% год к году и достигла 300,9 млрд руб. Компания заработала 4,5 млрд руб. против чистого убытка в 7,9 млрд за аналогичный период 2025 г.

Рост выручки

Как выяснил CNews, выручка маркетплейса Ozon за январь-март 2026 г. выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и достигла 300,9 млрд руб. — на 100 млрд руб. больше, чем годом ранее.

Компания получила чистую прибыль на 4,5 млрд руб., тогда как за аналогичный период предыдущего года был зафиксирован убыток в 7,9 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 45% и составила 68,2 млрд руб. Отношение валовой прибыли к обороту (GMV) с учетом услуг повысилось на 0,4 процентного пункта до уровня 6%, что указывает на рост эффективности операций.

Оборот товаров и услуг (GMV) платформы вырос на 36% по сравнению с первым кварталом 2025 г. и составил 1,14 трлн руб. Результат был обеспечен, в том числе, расширением аудитории: количество активных покупателей увеличилось на 9,2 млн, превысив 67,3 млн пользователей.

Частота заказов, приходящихся на одного клиента, значительно возросла — в 1,5 раза, достигнув 42 заказов в годовом выражении, что на 53% превышает показатель предыдущего аналогичного периода. Общее количество исполненных заказов достигло 807,7 млн, увеличившись на 83%.

Рост доходов от услуг, ставший одним из основных катализаторов финансовых результатов, составил 55%, до 185,6 млрд руб. Этому способствовали как наращивание GMV, так и повышение эффективности монетизации информационных, маркетинговых и логистических сервисов.

Выручка от прямых продаж товаров увеличилась на 27%, до 75,2 млрд руб., главным образом вследствие расширения ассортимента и роста частоты покупок в категории FMCG. Процентные доходы продемонстрировали рост на 74% до 40,1 млрд руб., что обусловлено запуском новых и масштабированием действующих кредитных продуктов.

Операционная эффективность и рентабельность

Скорректированный показатель EBITDA составил 48,8 млрд руб., увеличившись на 50%. Рентабельность по скорректированной EBITDA относительно GMV с учетом услуг достигла 4,3%, прибавив 0,4 процентного пункта. Операционный денежный поток показал значительное увеличение в 3,7 раза, до 120,5 млрд руб.

При этом операционные расходы группы выросли лишь на 18% и достигли 42,2 млрд руб. Основной рост пришелся на технологические расходы и затраты на контент (плюс 36%, до 17,1 млрд руб.), тогда как общехозяйственные и административные расходы сократились на четверть — до 5,9 млрд руб.

Объем денежных средств и их эквивалентов на балансе Ozon по состоянию на конец отчетного квартала составил 685,5 млрд руб., превысив уровень конца декабря 2025 г. в 650,7 млрд руб.

Финтех-направление продолжает выступать одним из ключевых источников роста для всей группы.

Выручка данного сегмента увеличилась на 59% по сравнению с первым кварталом 2025 г. и достигла 58,9 млрд руб. Прибыль до налогообложения в финтехе выросла на 52%, до 16,2 млрд руб. Число клиентов, пользующихся финансовыми сервисами компании, в настоящее время составляет 43 млн человек.

Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 70 руб. на одну акцию. Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято акционерами на годовом собрании, запланированном на 15 мая 2026 г.

Предполагается, что рост GMV с учетом услуг составит около 25–30%, скорректированная EBITDA может достичь примерно 200 млрд руб. Кроме того, Ozon рассчитывает завершить 2026 г. с чистой прибылью.