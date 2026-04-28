На российском чипе «Иртыш» запустили «Ведьмака 3» с приличной скоростью. Внутри него китайская архитектура

На процессоре «Иртыш» российской разработки, построенном на китайской архитектуре LoongArch, удалось запустить игру «Ведьмак 3». Она хоть и старая, но очень требовательная к «железу». На «Иртыше» она выдавала более 30 кадров в секунду – по меркам 2026 г. немного, но все еще вполне играбельно. Но есть нюанс – он работал в паре с мощной современной видеокартой.

Процессор, который смог

Российско-китайский 32-ядерный процессор «Иртыш» C632 от компании «Трамплин Электроникс» смог запустить игру «Ведьмак 3: Дикая охота», пишет портал Tom’s Hardware. Более того, игра не тормозила, стабильно выдавая около 30 кадров в секунду в зависимости от настроек графики. Это уровень игр 20-летней давности, но и сейчас на 30 кадрах вполне можно играть, к тому же «Ведьмак 3» известен тем, что расходует много системных ресурсов.

Наполовину китайским «Иртыш» C632 делает архитектура, на которой он основан. Это LoongArch компании Loongson, разработки которой в конце 2022 г. власти Китая признали стратегически важными и запретили к экспорту за рубеж, в том числе в Россию.

Однако во время премьеры архитектуры LoongArch LA664 в 2023 г. компания Loongson объявила о своем намерении сделать IP-блок доступным для зарубежных партнеров, чтобы способствовать распространению LoongArch за пределами Китая.

Трамплин Электроникс «Иртыш» C632

«Иртыш» C632 – это один из самых продвинутых российских процессоров из числа современных. Внутри него – 32 вычислительных ядра. Он назван в честь одноименной реки, которая протекает через территории России, Казахстана и Китая.

Чуда не произошло

По данным портала VideoCardz, «Ведьмака» на «Иртыше» запускали в рамках мероприятия ExpoElectronica 2026 в Москве. Но игра работала вовсе не на встроенном в чип видеоядре.

Процессор «Иртыш» C632 в данном случае работал в паре с дискретной видеокартой Radeon RX 9060 XT. Это одна из новинок компании AMD — она дебютировала в мае 2025 г. и в настоящее время доступна в российской рознице. На момент выхода материала в DNS в версии на 16 ГБ она стоила от 40 до 60,8 тыс. руб. в зависимости от производителя.

Но тут нужно учитывать, что «Ведьмак 3» не создавался для чипов на базе LoongArch. Часть производительности «съел» транслятор х86-кода, пишет Tom’s Hardware.

Уверенные результаты

Собранная тестовая система, с учетом всех нюансов совместимости, показала себя вполне достойно. Даже если выкрутить графику на максимум, игра выдавала от 22 до 32 кадров в секунду.

На минимальном уровне графики итоговый результат был немного выше – частота кадров доходила до 38 в секунду.

Такие показатели говорят о том, что «бутылочным горлышком» в этой конфигурации является именно процессор. Видеокарта образца 2025 г. вполне способна «крутить» игру 11-летней давности («Дикая охота» вышла в мае 2015 г.) с гораздо большей частотой кадров.

Что известно о процессоре

«Иртыш» C632 – средний процессор в серии, где также есть модели C664 и C616. Индекс указывает на число ядер – 32, 64 и 16 соответственно. Все три чипа – многопоточные.

Как пишет Tom’s Hardware, C632 является эквивалентом китайского процессора Loongson 3C6000/D. В его распоряжении есть 64 потока, пиковая тактовая частота 2,1 ГГц, 64 МБ кэша третьего уровня и тепловыделение на уровне 180-200 Вт. Поддерживаемая оперативная память – DDR4-3200.

Все три «Иртыша» используют вычислительные ядра Loongson LA664, которые позиционируются как обеспечивающие паритет производительности с архитектурами AMD Zen 3 и Intel Ice Lake.

Одним из наиболее существенных ограничений платформы LoongArch LA664 является ее несовместимость с операционными системами, рассчитанными на процессоры с архитектурой x86, и в первую очередь с Windows. Это оставляет Linux в качестве основной и единственной жизнеспособной операционной системы для процессоров Loongson, или, в данном случае, «Иртыш». Запуск таких игр, как The Witcher 3: Wild Hunt, требует многоуровневой совместимости и трансляции. Для запуска игры на «Иртыш» C632, вероятно, потребовалась комбинация Box64 и Steam Proton или Wine. Каждый уровень добавляет накладные расходы на производительность, отмечают эксперты Tom’s Hardware.