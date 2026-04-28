iRU показал сервер для ИТ-инфраструктуры ритейла

Российский производитель компьютерной техники для бизнеса iRU представил на выставке «Ритейл ТЕХ Экспо 2026» сервер iRU Rock G2212IG6 и линейку устройств для торговой и офисной инфраструктуры. Основной акцент вендор сделал на применении оборудования в розничных сетях.

Сервер для высоконагруженных задач

Сервер iRU Rock G2212IG6 рассчитан на высоконагруженные задачи, включая виртуализацию, обработку больших массивов данных и ИИ-нагрузки. В ритейле такие системы могут использоваться для обработки транзакций, аналитики продаж, управления программами лояльности, консолидации данных из магазинов, а также для работы платформ видеонаблюдения.

По данным компании, сервер поддерживает установку двух процессоров Intel Xeon 6, до 8 ТБ оперативной памяти DDR5 и до 12 накопителей SATA/SAS/NVMe. Такая конфигурация позволяет использовать его как в центральной ИТ-инфраструктуре ритейлера — в ЦОДах и дата-центрах, — так и в распределенных контурах, где требуется локальная обработка данных на уровне отдельных объектов.

Сервер iRU Rock G2212IG6 рассчитан на высоконагруженные задачи

Поддержка графических ускорителей расширяет набор сценариев применения. В частности, сервер может использоваться для видеоаналитики в торговом зале, распознавания элементов, мониторинга покупательского трафика и прогнозирования спроса. Для розничных сетей такие задачи важны там, где требуется непрерывная работа сервисов и обработка данных близко к источнику их возникновения.

Помимо серверной платформы, производитель показал моноблоки и корпоративные неттопы, которые, по словам вендора, могут использоваться на рабочих местах персонала, в кассовых узлах, киосках самообслуживания, а также в локальных системах видеонаблюдения и аналитики. На стенде также были показаны материнские платы iRU для корпоративных сценариев.

