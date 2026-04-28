Разделы

Безопасность Цифровизация
|

Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ впервые станет генеральным партнёром конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026). Группа ВЭБ представит отдельный иммерсивный павильон «Цифровая крепость» с лекторием, зонами для неформального общения и демонстрацией технологических решений в области кибербезопасности, защиты от дронов и лазерных разработок.

Концепция павильона

В этом году государственная корпорация развития ВЭБ.РФ стала генеральным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Группа ВЭБ.РФ — более десятка институтов развития и организаций (включая Фонд «Сколково», Сколтех, «Просвещение», РФРИТ, ФРП, Корпорацию МСП, Sk Capital и др.) — будет представлена на конференции отдельным павильоном «Цифровая крепость». Это иммерсивное пространство, которое объединит зоны для экспертного и неформального общения и площадки, демонстрирующие технологические решения партнеров группы ВЭБ.РФ в области кибербезопасности, антидроновых решений и лазерных разработок.

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ впервые станет генеральным партнёром конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

Концепция павильона отсылает к цифровому лабиринту, сориентироваться в котором «помогают разработки группы ВЭБ». Фасад из полупрозрачных панелей символизирует движение данных и открытость к диалогу при сохранении технологической защищенности. Внутри сформировано уникальное цифровое пространство, разделенное на функциональные зоны, каждая из которых отражает стратегические направления деятельности группы ВЭБ.РФ.

Концепция павильона отсылает к цифровому лабиринту, сориентироваться в котором «помогают разработки группы ВЭБ»

В центральной части павильона расположен лекторий, где при поддержке журнала «Эксперт», компании Sk Capital и институтов развития все дни конференции будут проходить панельные дискуссии, лекции и экспертные сессии с участием ключевых спикеров группы ВЭБ.РФ и рынка в целом. Программа лектория охватывает темы цифровой трансформации, кибербезопасности, технологического суверенитета и промышленного применения ИИ.

В центральной части павильона расположен лекторий

Пообщаться в неформальной обстановке гости павильона смогут в «Кибер Баре».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Топ-5 технологических трендов автоматизации склада: от цифровых двойников до блокчейна

Вице-президент ПСБ: малому бизнесу выгоден аутсорсинг безопасности, крупному — гибрид

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российское ПО для кибербезопасности за полмиллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще