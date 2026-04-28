Денег все меньше. Россияне почти перестали заказывать из-за рубежа дорогую технику и перешли на ширпотреб

В России упали расходы граждан на технику, заказываемую онлайн за рубежом. Средний чек рухнул на 18%, а суммарные траты – на 10%. Но выросли объемы заказов – на 9%, то есть россияне покупают за рубежом больше техники, но теперь ограничиваются более дешевыми устройствами, чем год назад.

Сэкономить на импорте

В России наметилось быстрое сокращение рынка частных заказов техники из-за границы. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на CDEK.Shopping (сервис для заказа товаров из-за рубежа), по итогам I квартала 2026 г. средний чек таких заказов обвалился сразу на 18% год к году, составив 57,7 тыс. руб.

Суммарные траты россиян на покупку техники в иностранных интернет-магазинах упали на 10% за тот же период. Но при этом общее количество таких заказов в стране увеличилось на 9%. Абсолютные значения CDEK.Shopping не приводит.

Иными словами, россияне начали гораздо активнее покупать технику за рубежом. Вот только теперь они тратятся на гораздо более дешевые устройства, раз при росте количества заказов финансовая часть рынка грандиозно просела.

По данным аналитиков, средний чек уменьшается не первый год. Например, в первой половине 2025 г. он сократился на 27% год к году.

Что покупают

Согласно предоставленной статистике, россияне начали ощутимо меньше покупать смартфоны и ноутбуки – устройства сами по себе не самые дешевые. Так, доля смартфонов в суммарном объеме заказов упала на 3 процентных пункта год к году, до 28,4%, а доля ноутбуков теперь равна 21,7% против 23,5% в первой четверти 2025 г. Даже интерес к игровым консолям, и тот угасает – 12,9% вместо 15,1%.

Покупать за рубежом как было выгоднее, чем внутри России, так и остается

В начале 2026 г. россияне активнее всего скупали различную аудиотехнику и комплектующие для персональных компьютеров. Последнее, вероятно, связано с быстрым ростом цен на них из-за искусственного интеллекта – за последние полгода резко подорожали планки ОЗУ, SSD и жесткие диски, процессоры и видеокарты.

Как пишет «Коммерсант», самым популярным устройством, которое заказывали россияне за рубежом, стал процессор AMD Ryzen 7 9800X3D. Год назад на его месте была игровая приставка Sony PlayStation 5, но теперь она на второй позиции. Замыкает топ-3 смартфон Apple iPhone 15, вышедший в 2023 г.

Без Neo не обошлось

В начале марта 2026 г. Apple выпустила свой самый дешевый ноутбук в истории – MacBook Neo. В российской рознице он стоит в среднем на 30 тыс. дороже, чем за рубежом.

Как пишет «Коммерсант», в России усиливается интерес к недорогим ноутбукам, и мимо MacBook Neo они, судя по всему, не проходят.

Однако в общей статистике конкретно эта модель не отражена, хотя и вышла она почти за месяц до окончания I квартала 2026 г.

Денег и выбора россиянам

Россия уже проходила через период повышенной популярности иностранных интернет-магазинов, в особенности китайских. Это было в начале предыдущего десятилетия, когда почти все товары, особенно технику, было намного выгоднее заказывать из-за рубежа, например, из Китая. Очень часто разница в стоимости была очень существенной, и притом не в пользу российских ритейлеров, однако за сэкономленные деньги приходилось расплачиваться значительным временем ожидания – посылки шли от двух недель до нескольких месяцев и иногда терялись по пути. Также на просторах Рунета есть немало примеров случаев, когда покупателям вместо заказанных устройств приезжали камни или кирпичи.

Судя по всему, причины у нынешней волны популярности иностранных маркетплейсов в России те же, что и 15 лет назад. Как сообщил «Коммерсанту» глава направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин, купленная за рубежом техника по-прежнему обходится дешевле, притом даже с нынешними таможенными пошлинами (от 5 до 15% при превышении порога в $200).

Фомин отметил также, что за рубежом выбор товара шире, чем в России, что тоже является одной из основных причин интереса россиян к покупкам на иностранных торговых площадках. У российских дистрибьюторов ассортимент, напротив, сокращается, в том числе и из-за финансовых трудностей, добавил Фомин.

По его словам, российские покупатели в дальнейшем продолжат смещать свой спрос в сторону более бюджетных устройств. «Глобально эту тенденцию может переломить только улучшение макроэкономической обстановки», – подытожил Антон Фомин.

Не покупают, притом массово

Внутри страны россияне совершенно не спешат тратить свои деньги на технику. «Коммерсант» приводит статистику «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), согласно которой за период с 1 января по 20 апреля 2026 г. медианная цена чеков на электронику и бытовую технику, включая на смартфоны и аксессуары к ним, снизилась на 8-10% год к году.

За тот же отрезок времени сократилось и общее число покупок – их было совершено на 7% меньше, нежели годом ранее.

Россияне стали больше сберегать деньги и сократили свою кредитную активность. «В непродовольственном сегменте, особенно в категориях электроники и техники, наблюдается снижение спроса и средней цены. Спад существеннее выражен в офлайн-ритейле», – сообщили изданию представители «Платформы ОФД».