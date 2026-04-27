Российская электронная площадка заработала на бирже 2,4 миллиарда и раскрыла свою ИТ-инфраструктуру

Российская электронная площадка заработала на бирже 2,4 миллиарда и раскрыла свою ИТ-инфраструктуруХолдинг электронных торговых площадок «B2B-РТС» провел IPO на Московской бирже. Объем размещения составил 2,43 млрд руб. В инвестиционном проспекте компании были раскрыты подробности о ее ИТ-инфраструктуре, а также оценки российского рынка электронных закупок и сопутствующих ИТ-решений.
IPO «B2B-РТС»
Торги акциями электронной торговой площадки «B2B-РТС» на Московской бирже во вторник, 21 апреля 2026 г., завершились на отметке 127 руб. за одну ценную бумагу. Это на 7% выше цены размещения, состоявшегося в пятницу, 17 апреля. IPO (первичное размещение акций) ПАО «B2B-РТС» прошло по верхней границе ранее объявленного коридора 112–118 руб. за одну акцию.
Объем размещения составил 2,43 млрд руб., в том числе 15% от предложения зарезервировано для вторичного размещения. Капитализация компании составила 21 млрд руб. Продающими акционерами выступили «Совкомбанк» и неназванные финансовые инвесторы.
Доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила 11,5% (без учета возможной стабилизации). «B2B-РТС» и продающие акционеры взяли на себя обязательства не продавать акции в течение 180 дней с момента размещения (lock-up).
При размещении аллокация (процент выполнения заявок инвесторов на покупку акций) была следующей: 37% — институциональным и розничным инвесторам, 63% — розничным инвесторам. Для розничных инвесторов средняя аллокация составила 11% от размера заявки (но не менее одного лота, максимальная аллокация одному розничному инвестору составила 15 млн руб. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.
Как появился и кто владеет холдингом «B2B-РТС»
«B2B-РТС» объединяет ряд электронных торговых площадок: федеральную электронную площадку «РТС-Тендер», площадку коммерческих закупок и вендоров отечественных решений B2B-Center, лабораторию цифровых разработок ОТС, образовательный холдинг центр «РТС-Академия» и цифровой сервис «Облачная логистика».
Историю холдинга можно отсчитать с 2002 г., когда появилась «B2B-Center» — первая в России облачная площадка для автоматизации закупочной деятельности. Позднее B2B-Center создал специализированную площадку для энергетической отрасли — «B2B-Energo».
В 2010 г. площадка «РТС-Тендер» прошла отбор операторов электронных площадок для проведения государственных и муниципальных закупок. В 2012 г. в сегменте закупок по 223-ФЗ начала работать электронная площадка ОТС. Данный закон — «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» регулирует закупочную деятельность госкорпораций, компаний с госучастием и субъектов естественных монополий.
Согласно данным базы «Контур.Фокус», в 2016 г. «Совкомбанк» приобрел 66% долю в ООО «РТС-Тендер». 34% принадлежали Ассоциации участников финансового рынка «НП развития финансового рынка РТС». К 2017 г. «Совкомбанк» стал единоличным владельцем площадки.
В 2018 г. «РТС-Тендер» был передан в АО «РТС-Холдинг», после чего началось формирование холдинга электронных торговых площадок. Тогда холдинг стал владельцем 100% доли в «РТС-Академия» и 35% в ОТС (оператор площадки OTC-Leader). В 2021 г. «РТС-Тендер» приобрел АО «Центр развития экономики» (ЦРЭ, оператор площадки B2B-Center). Цена сделки составила 2,8 млрд руб.
В 2022 г. «РТС-Тендер» была продана пяти физическим лицам: Кириллу Толчееву, Ивану Тырышкину, Игорю Бубуненко, Владимиру Лишенкову и Роману Толкачеву. Затем АО «Текса» стала единоличным владельцем «РТС-Тендер» вместе с ее «дочками». Впоследствии АО «Текса» была переименована в ПАО «B2B-РТС», ее гендиректором стал Толчеев.
Состав акционеров и совета директоров «B2B-РТС» не раскрывается. Но из сообщения площадки об итогах IPO следует, что основным акционером остается «Совкомбанк».
Финансовые показатели «B2B-РТС»
В 2025 г. выручка «B2B-РТС» составила 7,95 млрд руб. (рост за год — 10,8%). Совокупный доход (общий доход от основной деятельности, включающей в себя выручку от оказания услуг — комиссионный доход от электронных площадок, выручку от решений и сервисов, а также доход от управления свободными денежными средствами в рамках регулируемых закупок) составил 9,4 млрд руб. (рост — 9,8%).
Выручка от регулируемых закупок составила 5,34 млрд руб. (рост — 8%), в том числе закупки по 223-ФЗ — 2,07 млрд руб. (рост — 8%), закупки по 44-ФЗ (Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») — 1,85 млрд руб. (рост — 8%), закупки малого объема — 945 млн руб. (рост — 9,6%), торги по имуществу — 392 млн руб. (без изменений). Выручка от нерегулируемых закупок составила 2,03 млрд руб. (рост — 18%), выручка от сервисов, прочих услуг и решений — 579 млн руб. (6,8%).
Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 4,9 млрд руб., рост за год — 5,9%. Рентабельность по данному показателю составила 52,3%, чистая прибыль — 3,7 млрд руб. (рост — 5,7%), рентабельность по данному показателю — 39,5%.
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 3,65 млрд руб. (рост за год — 65%). Свободный денежный поток — 3,6 млрд руб. (рост за год — 72%). Чистая денежная позиция составила 1 млрд руб. Чистый долг составил отрицательную величину — минус 1,04 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 105,4%. Общий объем дивидендных выплат за 2024-2025 гг. составил 6,9 млрд руб.
В 2025 г. основным поставщиком «B2B-РТС» стал неназванный разработчик ПО, на которого пришлось 14% от общих внешних поставок. На другого разработчика ПО — «Информикус» — пришлось 11%. В 2023 г. основным кредитором был «Ростелеком», на которого приходилось 1 млрд руб. задолженности (11% от общего размера внешней кредиторской задолженности). В 2024 г. основная дебиторская задолженность приходилась на «Первую грузовую компанию» — 25 млн руб. (16% от общего объема внешней дебиторской задолженности).
Для участия в процедурах, проводимых по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП (постановление Правительства, регулирующее привлечение подрядчиков для проведения капитального ремонта многоквартирных домов), а также в рамках имущественных торгов, поставщики вносят обеспечительный платеж в размере, определяемом заказчиком или организатором торгов, на специальный счет «B2B-РТС». Из этого формируется существующий объем свободных остатков клиентов на расчетных счетах «B2B-РТС», которые на конец 2025 г. составили 5,8 млрд руб. Средства удерживаются на срок проведения соответствующей процедуры до подведения итогов торгов (в среднем — 20–30 дней) и возвращаются участникам при наступлении предусмотренных регламентом оснований, при этом участники закупок и торгов в большинстве случаев предпочитают не выводить денежные средства с электронной площадки и хранят их на своем лицевом счете для использования в других процедурах закупок или торгов.
«Удерживаемые свободные остатки клиентов на расчетных счетах «B2B-РТС», а также свободные средства компании размещаются на счетах крупнейших и надежных банков России, а также инвестируются в высоколиквидные и надежные инструменты, что обеспечивает получение дохода от управления активами», — говорится в инвестиционном проспекте компании. По итогам 2025 г. доход от управления активами достиг 1,43 млрд руб., в 2023–2025 гг. данный показатель рос на 54,8% в год.
Сколько ИТ-специалистов работает в «B2B-РТС»
Количество процедур (структурированная совокупность действий, направленных на выбор заказчиком поставщика и заключение договора поставки на электронной площадке) на площадке в 2025 г. составило 2,58 млн (без изменений за год). Число активных заказчиков составило 72,1 тыс. (рост — 2%), количество активных поставщиков — 262,4 тыс. (рост — 6%).
В компании работает 1 тыс. специалистов, из которых 43% (431 человек) — ИТ-специалисты, 37% — сотрудники блока продаж и поддержки. Рост числа ИТ-специалистов за год составил 9,5%, он обусловлен развитием сложных высокотехнологичных продуктов сегмента «Решения и сервисы», а также реализуемой стратегией, направленной на улучшение существующих продуктов и расширение продуктовой линейки. Рост количества сотрудников продаж связан с увеличением количества клиентов «B2B-РТС» и необходимостью оперативной поддержки, исходя из выбранного курса на ориентированных на клиентов подход. При этом повышение эффективности, в том числе за счет внедрения технологий искусственного интеллекта, позволяет сохранять умеренные темпы роста количества сотрудников данного направления.
Структура бизнеса «B2B-РТС»
У «B2B-РТС» три основных продуктовых сегмента: электронная площадка для регулируемых закупок («РТС-Тендер»), электронная площадка для коммерческих закупок (B2B-Center), а также выбор решений и сервисов для автоматизации закупочной деятельности. Электронные площадки группы представляют собой технологические платформы, обеспечивающие проведение закупочных процедур в электронном виде на всех этапах закупочного процесса — от размещения извещения и подачи заявок до определения поставщика и оформления результатов закупки.
«РТС-Тендер» предоставляет доступ к следующим видам закупок: 44-ФЗ, 223-ФЗ, закупки в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, имущественные торги, закупки малого объема.
Среди решений и сервисов группы компаний выделяется B2B Altis — облачная платформа собственной разработки по модели source-to-pay, предназначенная для сквозной автоматизации закупочной деятельности. Платформа формирует персонализированную цифровую среду для клиентов и реализует модульную архитектуру, охватывающую ключевые этапы закупочного цикла. Минцифры признала данный продукт лучшей альтернативой SAP Ariba.
Также группа использует единую систему идентификации для своих клиентов — Client ID. За счет ее применения группа формирует целостное представление о взаимодействии каждого участника с электронной площадкой, отслеживает последовательность действий в закупочных процессах и агрегирует данные о закупочной активности.
ИТ-инфраструктура «B2B-РТС»
Основу деятельности «B2B-РТС» составляет собственная технологическая платформа уровня industrial grade, «разработанная с учетом требований к масштабируемости, надежности и информационной безопасности, а также особенностей бизнес-процессов группы». «B2B-РТС» эксплуатирует собственную цифровую технологическую платформу для автоматизации закупочных процессов и сопутствующих операций. «Платформа развивалась эволюционно — от ранних централизованных решений и публичной SaaS-модели к модульной и гибридной архитектуре, сочетающей устойчивое ядро и отдельные сервисы, что позволяет развивать функциональность без нарушения стабильности базовых компонентов», — говорится в инвестиционном проспекте группы.
Инфраструктура «B2B-РТС» построена на базе четырех физически распределенных центров обработки данных с горячим резервированием, кластеризацией и балансировкой нагрузки. «B2B-РТС» арендует стойко-места в двух геораспределенных дата-центрах в Москве, при этом все размещенное оборудование является собственным, что позволяет сохранять контроль над инфраструктурой.
Архитектура «B2B-РТС» ориентирована на круглосуточную работу и обработку высоких транзакционных нагрузок — более 120 тыс. закупок в день и более 1 тыс. ценовых предложений в секунду. Совокупный объем хранимых данных превышает 560 ТБ и включает базы данных и контент. Для всех критических систем действуют регламенты резервного копирования и восстановления, говорится в инвестиционном проспекте компании.
Группа применяет эшелонированный подход к обеспечению информационной безопасности, включающий технические, программные и административные меры. Используются сегментация инфраструктуры, изоляция сред, контроль уязвимостей, регулярные внутренние и внешние аудиты, а также меры защиты от DDoS-атак. «В инфраструктурном и прикладном контуре используются отечественные решения и компоненты с открытым исходным кодом, иностранное ПО применяется исключительно в формате open-source и развертывается внутри периметра группы, — говорится в инвестиционном проспекте компании. — Операционные системы и криптографические модули переведены на Linux, а управление библиотеками и пакетами осуществляется через внутренние репозитории».
Структура мирового рынка электронных закупок
На рынке электронных закупок в регулируемом сегменте представлены электронные платформы для проведения закупок. В нерегулируемом сегменте электронные закупки происходят в двух разных бизнес-моделях: при помощи специализированного ПО и сервисов, интегрированных в бизнес заказчика, и независимых B2B-маркетплейсов.
В регулируемом сегменте ключевым драйвером развития электронных закупок как в развитых, так и в развивающихся странах стало вступление в силу законодательства, регламентирующего обязательное проведение закупок в электронном формате. Благодаря этому доля электронных закупок от общего объема регулируемых закупок составляет более 80–90% как в развитых странах (США, Германия, Великобритания), так и в развивающихся странах (Китай, Индия, Бразилия), что соответствует уровню закупок в России.
Подход к централизации закупок может отличаться. В США, Германии и Китае есть централизованные платформы для проведения федеральных закупок, и при этом на уровне регионов и субъектов могут существовать локальные платформы для закупок региональных и муниципальных органов власти. Другие страны, такие как Великобритания, Бразилия и Индия, обладают единой площадкой для проведения всех государственных закупок, которая контролируется государственными структурами.
В сегменте коммерческих закупок развитие электронного формата происходило в результате как появления спроса на повышение прозрачности и операционной эффективности со стороны крупнейших компаний, так и формирования предложения со стороны разработчиков и провайдеров ПО и развития маркетплейсов.
Исторически цифровизация закупок в мире развивалась вследствие появления специализированных решений для управляющих закупками и внедрения сквозных SRM-систем, а также модулей по управлению закупками в рамках ERP-систем. Дальнейшее развитие данных решений привело к созданию на их основе собственных порталов крупных игроков для объявления закупок и проведения конкурентных процедур. Проникновение использования специализированного ПО и сервисов для цифровизации закупок находится на относительно высоком уровне: по опросу PwC, доля компаний, использующих специализированное ПО и сервисы для закупок, в Европе составила 41%, в Азии 39%, в Северной и Латинской Америке — 38%.
По мере увеличения количества поставщиков и закупщиков, использующих специализированные решения, на глобальном рынке были запущены облачные сервисы (например, SAP Ariba и Coupa BSM), позволяющие поставщикам и закупщикам иметь доступ ко всем существующим закупкам на рынке. При этом, в дополнение к сервису закупок и базе поставщика, данные решения также позволяют проводить проверку контрагентов, осуществлять документооборот, отслеживать статус выполнения каждой закупки, проводить аналитику и т. д.
Крупнейшими компаниями, предлагающими решения по автоматизации закупок, являются SAP, Coupa, Oracle, Jaggaer, Synertrade, Proactis, Mercado Eletronico, GEP, Ivalua и др. Большинство из них представлены глобально, но Mercado Eletronico специализируется на рынках Латинской Америки.
Формирование рынка B2B-маркетплейсов происходило как за счет выхода в данный сегмент B2C-игроков (Amazon, Alibaba, JD.com), так и за счет перехода в онлайн-формат компаний с историческим B2B-фокусом (разработка каталога продукции и цен), таких как Thomasnet, Mercato, Indiamart, Applegate и cross-border (кросс-платформенных) платформ Made-in-china.com, Globy и Global Sources.
Исторически потребителями специализированного ПО и сервисов являлся крупный и средний бизнес, который проводил через электронные платформы как регулярные стандартизированные закупки, так и уникальные крупные закупки, для которых поставщики разрабатывали персонализированное предложение. B2B-маркетплейсы исторически больше работали с малым бизнесом, предлагая возможность упростить и цифровизировать стандартизированные закупки. На текущий момент B2B-маркетплейсы и специализированные ПО и сервисы конкурируют между собой за потребителя в сегменте регулярных и стандартизированных закупок. При этом они дополняют друг друга с точки зрения общего рынка электронных закупок, так как часть клиентов и типов закупок компаний не могут быть осуществлены на обеих платформах.
Объем российского рынка электронных закупок и его сегментов
Рынок электронных закупок в России в 2025 г. превысил 53 трлн руб., в 2020-2025 гг. он рос на 11,1% в год, следует из данных Kept. По итогам 2025 г. доля сегмента регулируемых закупок оценивается в 43% (22,9 трлн руб.), в то время как на сегмент нерегулируемых закупок пришлось 57% (30,3 трлн руб.), на сегмент 44-ФЗ — 12,1 трлн руб., на сегмент 223-ФЗ — 8,7 трлн руб., на имущественные торги — 1,2 трлн руб., на 615 ПП — 800 млрд руб., на ЗМО (закупки малого объема) — 200 млрд руб.
Данные по регулируемым закупкам являются более прозрачными, чем по нерегулируемым, так как в соответствии с законодательством все закупки за исключением части закрытых торгов и ЗМО публикуются в открытом доступе в ЕИС «Закупки». В нерегулируемом сегменте основным способом проведения закупок являются офлайн-закупки.
|
Критерий
|
Федеральные электронные площадки
|
Независимые электронные площадки
|
B2B-РТС
|
Сбер АСТ
|
Росэлторг
|
ТЭК-Торг
|
ЭТП ГПБ
|
ТендерПро
|
Bidzaar
|
Фабрикант
|
Количество поставщиков по 44-ФЗ
|
94053
|
73020
|
64473
|
27035
|
21016
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Количество закупщиков
|
44-ФЗ
|
42461
|
30655
|
20991
|
8047
|
6998
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
223-ФЗ
|
10851
|
3030
|
3091
|
1309
|
2599
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Коммерческие закупки
|
2305
|
199
|
664
|
285
|
601
|
413
|
941
|
162
|
Количество процедур
|
44-ФЗ
|
940878
|
524075
|
503120
|
153004
|
98958
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
223-ФЗ
|
252458
|
53410
|
93306
|
28484
|
46501
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Имущественные торги
|
109357
|
79352
|
61350
|
3239
|
2941
|
н/д
|
н/д
|
7136
|
615-ПП
|
25209
|
5079
|
8633
|
14
|
90
|
н/д
|
н/д
|
271
|
Доля на рынке по количеству процедур
|
|
44-ФЗ
|
0.38
|
0.21
|
0.2
|
0.06
|
0.04
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
223-ФЗ
|
40,00%
|
8,00%
|
15,00%
|
5,00%
|
7,00%
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Имущественные торги
|
38,00%
|
28,00%
|
21,00%
|
1,00%
|
1,00%
|
н/д
|
н/д
|
0.02
|
615-ПП
|
64,00%
|
13,00%
|
22,00%
|
0,04%
|
0,20%
|
н/д
|
н/д
|
1,00%
|
Коммерческие закупки
|
41,00%
|
1,00%
|
4,00%
|
12,00%
|
10,00%
|
0.18
|
0.09
|
2,00%
|
Сервисы
|
SRM/ERP
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Да
|
Нет
|
Да
|
Нет
|
КИМ
|
Да
|
Нет
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
НСИ
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
Да
|
Да
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
Финансовые сервисы
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Нет
|
Да
|
Да
Закупки в электронном виде осуществляются следующими способами: закупки на независимых площадках (данный подход подразумевает размещение извещения о проведении закупки на электронных площадках, в котором могут принять участие все зарегистрированные на площадке поставщики); закупки через кэптивный портал (компании могут создавать собственные порталы на сайте в виде электронных торговых площадок и корпоративных интернет-магазинов или используя функционал SRM-систем); закупки на B2B-маркетплейсах (механизм проведения закупок на B2B-маркетплейсах схож с B2C-маркетплейсами, позволяя закупщику выбирать наиболее подходящее предложение из опубликованных на маркетплейсе).
Рынок нерегулируемых электронных закупок в России в 2025 г., по оценкам Kept, составил 30 трлн руб. Из них по 14 трлн руб. пришлось на независимые площадки и кэптивные закупки, 2 трлн руб. — на маркетплейсы. В 2020–2025 гг. сегмент нерегулируемых электронных закупок рос на 23,6% в год, уровень проникновения электронного формата составляет 25,1%. По прогнозам, в 2025–2030 гг. сегмент будет расти на 14,8% в год и к 2030 г. составит 60,6 трлн руб.
Основными игроками в данном сегменте являются: федеральные электронные площадки (ZakazRF, электронная торговая площадка (ЭТП) «Рад», «Росэлторг», «Сбербанк-АСТ», «РТС-Тендер», ЭТП Газпромбанка, ЭТП НЭП, ЭТП ТЭК-Торг); специализированные электронные площадки (например, в сфере капитального ремонта), коммерческие независимые электронные площадки, кэптивные электронные площадки, B2B-маркетплейсы и КИМ (собственные электронные площадки компаний-заказчиков).
В сегменте регулируемых закупок проведение закупок по 44-ФЗ, включая ЗМО, возможно исключительно на 8 аккредитованных электронных площадках. Для остальных сегментов законодательных требований к выбору определенных площадок не установлено, действуют лишь общие технические условия (наличие ЭЦП, требуемый уровень защиты информации). Ключевым конкурентным преимуществом является база активных заказчиков и поставщиков. Таким образом, конкуренция на рынке электронных регулируемых закупок в основном происходит между ограниченным числом федеральных электронных площадок за привлечение и удержание максимально широкой базы участников.
В рамках закупок по 44-ФЗ топ-площадками являются «РТС-Тендер», «Росэлторг» и «Сбербанк-АСТ», на них приходится 79% от всех закупочных процедур. У них же наибольшая активная база поставщиков по 44-ФЗ (более 50 тыс.) и наибольшее число активных заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По 223-ФЗ на топ-3 электронных площадок приходится 63% от всех закупочных процедур, лидером является «B2B-РТС».
В сфере имущественных торгов 87% процедур приходится на ТОП-3 поставщиков — «B2B-РТС», «Сбербанк-АСТ» и «Росэлторг». По 615-ПП 98% процедур также сосредоточены на трех крупнейших площадках, при этом доля «B2B-РТС» составляет 64%. В сегменте ЗМО доля «B2B-РТС» составляет 66%. В сегменте коммерческих процедур на «B2B-РТС» приходится 41%, на «ТендерПро» — 18%, на «ТЭК-Торг» и ЭТП ГПБ — по 12% и 10% соответственно.
Рынок специализированных решений для автоматизации закупок
Также в России сформировались рынки специализированных решений для автоматизации закупок (SRM-системы) и сопутствующих сервисов для электронных закупок. Данные рынки нельзя разделить на регулируемый и нерегулируемый, так как одни и те же провайдеры специализированного ПО и сервисов оказывают услуги как коммерческим компаниям, так и государственным игрокам.
SRM-системы — это специализированное ПО для комплексного управления закупками и поставщиками. Прочие сопутствующие сервисы — это решения, которые напрямую не выступают агрегаторами для автоматизации закупок, но в то же время являются неотъемлемой частью процесса закупок как в электронном, так и неэлектронном виде. Наиболее крупными являются: услуги проверки контрагентов, услуги по НСИ (нормативная и справочная информация), услуги по разработке КИМ и т. д.
К смежным рыночным сегментам, не входящим в сегмент рынка автоматизации закупок, относятся ERP-системы. Данные системы используются для цифровизации и управления ресурсами организации, включая финансы, складские запасы, производство и закупки. Отдельные модули ERP-систем могут быть использованы компаниями для управления закупками и закупочными процедурами.
Рынок специализированных решений для автоматизации закупок (SRM-систем) в 2020-2025 гг. в среднем рос на 30,6% в год и в 2025 г. составил 3,5 млрд руб., следует из данных Kept. Ключевым фактором роста являлся уход иностранных SRM-решений (SAP и Oracle) и развитие предложения со стороны российских разработчиков. При этом в 2020–2023 гг. наблюдался дефицит предложения на рынке в связи с резко увеличившимся спросом на решения для автоматизации закупок.
Крупнейшими игроками на рынке являются Naumen, «B2B-РТС», «Фогсофт» и др. В 2025-2030 гг. рынок будет расти на 13,8% в год и к 2030 г. составит 6,7 млрд руб. У рынка есть потенциал, так как в 2024 г. только 29,3% компаний среднего и крупного бизнеса использовали специализированное ПО для управления закупками.
Рынок сопутствующих сервисов для автоматизации закупок в 2020–2025 гг. рос на 16,5% в год и составил к 2025 г. 11 млрд руб. В 2025-2030 гг. рынок будет расти на 12% в год, к 2030 г. он составит 33,7 млрд руб. Дополнительный объем рынка к 2030 г. на сумму 14,2 млрд руб. будет создан за счет развития новых сервисов, которые будут интегрированы игроками и будут предлагаться как закупщикам, так и поставщикам.