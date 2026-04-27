Мобильный интернет больше не нужен. Россияне научились абсолютно легально платить с iPhone без выхода в Сеть

«Т-Банк» запустил в России систему оплаты товаров и услуг без подключения к интернету. Она работает на iPhone и позволяет не зависеть от бесконечных отключений мобильного интернета, которые накрывают целые регионы страны на долгие часы.

Интернета нет, оплата есть

«Т-Банк» сообщил CNews о внедрении в свою экосистему функции оплаты товаров и услуг без подключения к интернету для всех владельцев смартфонов Apple iPhone. Реализовано задуманное с помощью сервиса T-Pay.

«Клиенты смогут оплачивать покупки в магазинах на цокольных этажах или в помещениях с плохим сигналом», – заявили CNews представители «Т-Банка».

Отметим, что мобильного интернета в России нет не только в подвалах или там, где плохой сигнал сети. С мая 2025 г. по всей стране регулярно происходят принудительные отключения мобильного интернета, что лишает россиян доступа к нужным им сервисам, даже к общественным туалетам в Москве.

Зависимость работы сервисов оплаты от мобильного интернета в России слабеет

Чтобы платить через T-Pay на iPhone без интернета, достаточно всего один раз оплатить покупку при подключении к Сети. В этот момент фирменное приложение «Т-Банка» запомнит все необходимые данные для проведения оплаты, после чего в дальнейшем доступ в интернет не потребуется.

Безопасно и без проводов

Новая технология «Т-Банка» работает на базе Bluetooth Low Energy. Представители банка заверили CNews, что при использовании этого способа оплаты не используются данные банковской карты, а все относящиеся к ней сведения «не сохраняются и никуда не передаются».

Чтобы совершить оплату без подключения к интернету, нужно для только открыть экран оплаты T-Pay на iPhone, например, через кнопку «Оплатить айфоном» на главной странице приложения «Т-Банка». Также можно поднести iPhone к терминалу, когда открыт главный экран мобильного приложения «Т-Банка» или экран для сканирования QR-кода.

Не все так просто

У новой функции оплаты «Т-Банка» есть масса ограничений. Например, владельцы совсем старых iPhone не смогут воспользоваться ею – понадобится как минимум iOS 16, не поддерживающая смартфоны старше iPhone 8 и iPhone X образца 2017 г.

Еще одно ограничение – на телефоне должно быть установлено приложение «Т-Банка» не ниже версии 7.31, но у владельцев iPhone немало трудностей в установке ПО попавших под санкции компаний. Их приложений нет в App Store, и приходится искать обходные пути.

Далее, оплата T‑Pay на iPhone без интернета будет доступна, только если вход в приложение банка настроен через Face ID или Touch ID.

Если мобильного интернета нет не только на смартфоне, но и на терминале, то совершить оплату не получится, пишут «Ведомости». Также она не пройдет, если сервис сочтет операцию небезопасной. В этом случае обязательно потребуется подключиться к интернету – это нужно для дополнительной актуализации сертификата, после чего офлайн-оплата снова будет доступна.

По информации издания, ограничение по сумме оплаты составляет 1 млн руб.

Помощь конкурента

Возможность оплаты без мобильного интернета «Т-Банк» реализовал не своими силами. Как пишут «Ведомости», в этом ему помог Сбербанк.

В основе новой функции «Т-Банка» лежит технология «Вжух» Сбербанка, которую тот презентовал в конце лета 2025 г.

На первом этапе «Вжух» была доступна только владельцам iPhone, но в декабре 2025 г. доступ к ней получили и те, кто предпочитает Android. «Т-Банк» до этого пока не дошел.

Как отмечает издание, оплата без интернета при помощи сервиса T-Pay возможна на любых биометрических терминалах Сбербанка. До конца июня 2026 г. будет добавлена поддержка терминалов «Альфа-Банка».

В России существует множество цифровых способов оплаты, и в числе самых востребованных – оплата по QR-коду. Однако без интернета она не сработает.

Не менее популярна оплата картой банка. Здесь пользователю не нужно быть подключенным к интернету, но если к нему не подключен еще и терминал, то оплата не пройдет. Единственным выходом в этом случае станет оплата наличными.