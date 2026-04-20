Строительство гигантского ЦОД имени Трампа остановлено. Гендиректор уволился, инвесторы распродают акции

Проект строительства огромного ЦОД компанией, одним из учредителей которой является бывший министр энергетики США, остановился на неопределенный срок. Объект должны были запустить уже этим летом, но не могут достроить без помощи якорного арендатора, которого нет.



Строительство остановлено

Энергетическая компания Fermi America остановила строительство одного их крупнейших в мире центров обработки данных (ЦОД) в штате Техас (США), который планируется назвать именем Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), сообщил Axios.

Финансовый директор компании Майлз Эверсон (Miles Everson), подводя итоги марта, заявил, что строительство не возобновится до тех пор, пока не будет заключено соглашение с арендатором и обеспечено проектное финансирование.

Генеральный директор Fermi America Тоби Нойгебауэр (Toby Neugebarger) покинул свой пост, что подтверждает наличие у компании серьезных проблем, пишет издание.

Мощность ЦОД должна составить до 11 ГВт. Неделю назад Нойгебауэр заявил, что это будет самый крупный проект в мире на сегодняшний день, он займет территорию, равную половине площади Манхэттена, и будет потреблять в три раза больше энергии, чем Нью-Йорк.

Проблема цепочек поставок

За день до внезапной отставки, 16 апреля 2026 г., Нойгебауэр в интервью Axios подтвердил, что проект не может быть реализован без якорного арендатора, который примет участие в дальнейшем строительстве, в частности, в возведении оборудования для охлаждения чипов.

Нойгебауэр заявил, что, возможно, «был наивен» в отношении сложности реализации таких проектов, особенно в части систем охлаждения, и признал свою ошибку в том, что заранее не разобрался в том, как устроены цепочки поставок.

В январе 2026 г. Datacenterdynamics писал, что некий потенциальный арендатор расторг соглашение о намерениях, а инвесторы в связи с этим даже подали коллективный иск. По данным Business Insider, этим арендатором должна была стать компания Amazon. Представители Fermi опровергли эту информацию.

Аналитики компании Cleanview считают, что даже если Fermi найдет якорного арендатора в этом месяце и уложится в графики строительства аналогичных крупных центров обработки данных, ее первые здания будут введены в эксплуатацию не раньше мая 2027 г., а это примерно на год позже, чем изначально предполагалось.

ЦОД имени Трампа

О проекте Fermi America в Техасе в июне 2025 г. сообщил на своем сайте Техасский технологический университет (TTU), принимающий в нем участие. В сообщении говорилось, что ЦОД будет использовать энергию природного газа, солнечной, ветровой и экологически чистой атомной энергии. Washington Post тогда же писала, что Fermi подала заявки на строительство четырех ядерных реакторов мощностью 1 ГВт каждый.

Fermi America, одним из учредителей которой является бывший министр энергетики при Трампе Рик Перри (Rick Perry), планирует назвать этот объект «Кампус передовых энергетических и разведывательных разработок президента Дональда Трампа».

Несмотря на небольшой опыт работы в этой сфере и отсутствие действующих ЦОД Fermi в ходе IPO в октябре 2025 г. привлекла $682 млн при оценке бизнеса в $15 млрд. Правда, в апреле 2026 г. сын Рика Перри, также являющийся соучредителем компании, Гриффин Перри (Griffin Perry) сократил свою долю в ней примерно на 15% (11 млн акций). По данным журналиста Substack, другие акционеры Fermi тоже продают значительные объемы акций.