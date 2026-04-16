Гигант российской микроэлектроники нарастил долги и получил убытки на миллиарды

Выручка микроэлектронной группы «Элемент» в 2025 г. снизилась на 12% до 38,6 млрд руб. При этом компания получила чистый убыток в размере 2,27 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8,27 млрд руб. в 2024 г. Также в три раза выросло соотношение чистого долга к показателю EBITDA. В компании объясняют это снижением спроса со стороны промышленных предприятий и обесцениванием активов.

Финансовые итоги группы компаний «Элемент»

Группа компаний (ГК) «Элемент» объявила финансовые итоги 2025 г. Выручка группы снизилась за год на 12% и составила 38,6 млрд руб. В том числе выручка сегмента электронной компонентной базы (ЭКБ) снизилась за год на 29% до 25,4 млрд руб., что связано со снижением спроса со стороны промышленных предприятий, которые являются ключевыми потребителями сегмента ЭКБ (электронной компонентной базы). В то же время выручка сегмента точного машиностроения выросла на 122% до 7,5 млрд руб., сегмента электронных блоков и модулей - на 33% до 3,7 млрд руб.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) снизилась более чем в два раза (на 55%) и составил 38,6 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA снизилась на 12 процентных пункта и составила 13%. В том числе рентабельность по направлению ЭКБ снизилась на 11 п.п. и составила 16%, по направлению «Блоки и модули» - снизилась на 9 п.п. до 7%, по направлению «Точное машиностроение» - на 4 п.п. до 7%.

Компания получила чистый убыток в размере 2,27 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8,27 млрд руб. по итогам 2024 г. В ГК «Элемент» заявили, что «помимо факторов операционного характера, дополнительное давление на показатели EBITDA и чистой прибыли оказало начисление резервов под обесценивание активов в соответствие со стандартами МСФО (Международный стандарт финансовой отчетности).

Причины убытков ГК «Элемент»

ГК «Элемент» обратила внимание на такие макроэкономические факторы, как замедление темпов промышленного производства и сокращение спроса в отраслях-потребителях продукции, тренд на оптимизацию рабочего капитала и сокращения среднего уровня запасов у покупателей и перенос инвестиционных программ в таких отраслях, как автопром, авиастроение, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство и техника.

Сокращение спроса привело к убыткам на 4,18 млрд руб., рост амортизации - на 890 млн руб., рост процентных расходов - на 520 млн руб. Из-за резерва под обесценивание нематериальных активов убыток составил 1,67 млрд руб., из-за резерва под обесценивание запасов - 1,21 млрд руб., из-за резерва под обесценивание основных средств - 1 млрд руб.

Структура долгов и инвестиционной программы ГК «Элемент»

Скорректированный чистый долг вырос на 33% и составил 13,48 млрд руб., финансовый долг по стандартам МСФО - 22,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA выросло в три раза и составило 2,7 (против 0,9 по итогам 2024 г.). В структуре долга 57% приходится на «льготный долг», 43% - на «рыночный долг». В ГК «Элемент» подчеркнули, что средняя стоимость долга остается «на комфортном уровне 9,2% (рост за год на 0:9 п.п.).

Капитальные затраты (по стандартам МСФО) составили 8,8 млрд руб. Общие затраты на программу развития составила 20,3 млрд руб., в том числе 11,4 млрд руб., - на разработку технологий, 5,4 млрд руб. - на расширение мощностей, 3,4 млрд руб. на разработку продуктов.

Источниками финансирования программы развития были: заказные опытно-конструкторские работы (ОКР) - 11,4 млрд руб., собственные средства- 4,3 млрд сруб., субсидии - 3 млрд руб., льготные займы - 1,5 млрд руб.

Краткая история ГК «Элемент»

ГК «Элемент» была создана в 2019 г. путем объединения активов АФК «Система» и госкорпорации «Ростех» в области микроэлектроники. В том числе АФК «Система» передала группе зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон» и долю в его прямом конкуренте «Ангстреме». Изначально структуры АФК «Система» владели в ГК «Элемент» 50% плюс одной акцией, структуры «Ростеха» - 50% минус одна акция.

В 2024 г. ГК «Элемент» провела IPO (первичное размещение акций) на «СПБ Бирже». Объем размещения составил 15 млрд руб. Впоследствии акции компании также стали котироваться на Московской бирже.

Уход АФК «Система» и ее топ-менеджеров

После размещения доля АФК «Система» в ГК «Элемент» составляла 37,6%. «Ростеха» - 41,66%. В начале 2026 г. Сбербанк приобрел 41,9% акций в ГК «Элемент» за 27 млрд руб. В том числе был полностью куплена доля АФК «Система», еще 4,3% были приобретены у миноритариев.

После этого структура Сбербанка «Интегральные системы» объявила обязательное предложение о выкупе акций ПАО «Элемент» (головная структура ГК «Элемент»). Цена приобретения составляет 0,146 руб. за одну акцию. При этом в «Ростехе» заявляли об отсутствии планов по продаже своей доли в ГК «Элемент». В рамках сделки во владению АФК «Система» перешел один из активов ГК «Элемент» - «Корпорация роботов». его возглавил бывший вице-президент ГК «Элемент» по стратегическому развитию Александр Алексеев. Компания была переименована в «Корпорацию робототехники».

После сделки президент ГК «Элемент» Илья Иванцов, руководивший группой с момента ее создания, покинул свой пост. Он перешел в структуры АФК «Система», где он работал до прихода в ГК «Элемент».

Президентом ГК «Элемент» был назначен Олег Хазов, который до этого был вице-президентом группы по финансам и инвестициям. Еще раньше он работал в структурах «Ростеха».

Также после сделки Гульнара Хасьянова покинула пост гендиректора завода «Микрон». Она занимала эту должность с 2016 г., придя на предприятие из структур АФК «Система». Новым гендиректором «Микрона» стал Сергей Ранчин, который работал на предприятии с 1997 по 2022 гг., а затем возглавлял НИЦ «Курчатовский институт» - НИСИ.