Микроэлектронное детище «Роснано» ушло в убытки на сотни миллионов. Долгов за два миллиарда, в штате два человека

Микроэлектронное предприятие «Роснано» закончила 2025 г. с убытком в 212,3 млн руб. Долги компании превысили 2 млрд руб. Сотрудников в компании осталось только двое.

Убыток и долги

Как выяснил CNews, микроэлектронная компания «Крокус наноэлектроника» (КНЭ, «дочка» «Роснано») закончила 2025 г. с чистым убытком в размере 212,3 млн руб.

При этом выручка компании выросла на 20% до 6,8 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании за 2025 г. Баланс юрлица сократился на 37% до 106,6 млн руб.

Задолженность предприятия по займам на конец года составила 2,6 млрд руб. Договора на них были заключены в 2016-2020 гг. и все — с «Роснано».

«У общества отсутствуют возможности для полного погашения указанной задолженности», — следует из пояснительной записки. Компания ведет переговоры о продлении срока действия договоров.

При этом на конец 2025 г. среднесписочная численность персонала составляла лишь два сотрудника. Годом ранее их было три.

Аудиторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать прекращение деятельности «Крокус наноэлектроники».

И конец может быть близок. Как писал CNews в феврале 2026 г., предприятие решило обанкротиться. Однако заявление в суд на момент публикации материала так и не было подано.

CNews обратился за комментариями к гендиректору компании Ивану Макарову, но ответа не получил.

Колоссальные инвестиции

За все годы своего существования «Крокус наноэлектроника» получила немало инвестиций. Например, в 2014 г. владельцы компании вложили в нее $60 млн. Деньги пошли на проект по строительству производства энергонезависимых чипов памяти MRAM в ОЭЗ «Технополис Москва».

К апрелю 2023 г., по данным «Интерфакса», суммарные вложения в этот проект превысили 200 млн евро. Основной целью компании был запуск производства кремниевых пластин диаметром 300 мм по топологиям 90 и 55 нм.

Что пошло не так

В 2021 г. компания продала технологическое оборудование одной из российских компаний с последующей арендой данного оборудования, — отмечалось в финансовом отчете «Крокус наноэлектроника» за 2021 г. Наименование компании не раскрывалось. Как сообщили источники CNews, оборудование было передано «СП Квант» (входит в «Ростех»).

В 2022 г. в «Крокусе» в результате «изменения геополитических условий» возникли обстоятельства, повлекшие невозможность для дальнейшей самостоятельной реализации проекта по созданию производства магниторезистивной памяти.

В 2022 г. доход компании приносила деятельность по выполнению работ по обслуживанию инженерного и технологического оборудования. Помимо продажи оборудования, КНЭ начала сокращать штат. Среднесписочная численность сотрудников, работающих на нее, за 2022 г. составила 63 человека, тогда как в 2021 г. их было 87 человек. Численность сотрудников в 2024 г. составляло всего три человека.

Добавим также, что в конце 2022 г. компания столкнулась с судебными претензиями Минпромторга. Как сообщал CNews, ведомство подало к ней полумиллиардный иск из-за недостижения целевых показателей по выданной компании субсидии. В 2016 г. организация получила от министерства 1,17 млрд руб. на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм. В апреле 2023 г. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минпромторга и приговорил «Крокус наноэлектронику» к штрафу в 11,6 млн руб.

CNews еще летом 2023 г. писал, что владельцы компании всерьез задумались о ее ликвидации. И летом 2024 г. компания планировала объявить себя банкротом.

«Бизнес “Крокус Наноэлектроники” по факту закончился в 2022 году после санкций, так как у нее были, в том числе, иностранные владельцы. Активы компании были переданы в “СП Квант” и от самой компании осталось только юридическое лицо», — говорит один из собеседников CNews на рынке микроэлеткроники.

Кто владеет КНЭ?

«Крокус наноэлектроника» основана в 2011 г. и первоначально являлась совместным предприятием российской «Роснано» и французской CrocusTechnology. До 2017 г. владельцами компании были российское АО «Роснано» (49,67%) и французская компания «Крокус технолоджи акционерное общество с административным советом (Франция)» (контролирующая доля 50,33%). К июлю 2020 г. «Роснано» увеличила свою долю в «дочке» до 99,99%, отдав оставшиеся 0,01% основанной в 2020 г. компании ООО «КНЭ-ИС».

В ноябре 2022 г. «Роснано» вышла их состава учредителей «Крокус наноэлектроники», и 100-процентная ее доля отошла «КНЭ-ИС». Кто является владельцем предприятия в настоящее время неизвестно, так как эта информация засекречена с ноября 2022 г. Сейчас единственным участником общества является «Роснано».