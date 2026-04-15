Полностью провалена цифровизация британского сберегательного госбанка. Все сроки сорваны, а перерасход бюджета достиг 1,3 млрд фунтов стерлингов

Цифровизация NS&I

Британская государственная финансовая организация National Saving & Investments испытывает серьезные трудности с цифровой трансформацией. Сроки ее проведения сорваны, а бюджет проекта разросся до неприличных размеров. По данным The Register, недавно организация представила варианты завершения проекта, который издание называет не иначе как «катастрофическим».

National Saving & Investments (национальный сберегательный и инвестиционный банк; NS&I) – государственная организация, подчиняющаяся Казначейству Его Величества (His Majesty’s Treasury; в том числе выполняет функцию министерства экономики и финансов) и не являющаяся традиционным банком. Она предлагает ряд сберегательных и инвестиционных продуктов, включая сберегательные счета с возможностью быстрого доступа, облигации, индивидуальные сберегательные счета и премиальные облигации.

В своем ответе на отчет парламентского регулятора, который окрестил затянувшуюся цифровую трансформацию NS&I «полномасштабной катастрофой» стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов, правительство Великобритании, управляющее организацией, заявило, что решение о будущем проекта будет принято во II квартале 2026 г. Расходы на проект уже вышли за пределы первоначального бюджета на 1,3 млрд фунтов стерлингов, а завершиться по плану он должен был еще четыре года назад.

Правительству Великобритании предстоит сформировать представление о том, на какие результаты проекта можно рассчитывать с учетом ограничений, установленных казначейством. Кроме того, чиновники обсудят возможность продления срока реализации проекта после марта 2028 г. и привлечения дополнительного финансирования.

Кадровые перестановки

В марте 2026 г. Дакс Харкинс (Dax Harkins), глава NS&I был вынужден покинуть свою должность. Отставка, вероятно, связана с проблемами технико-организационного характера. Как отмечает The Register, ранее около 37,5 тыс. человек столкнулись с задержками в обработке запросов, связанных со вкладами умерших родственников на сумму в 476 млн фунтов стерлингов.

Теперь у руля организации встанет Джим Харра (Jim Harra), бывший генеральный директор (CEO) Управления по налоговым и таможенным сборам Его Величества (His Majesty's Revenue and Customs).

Печально известный Project Rainbow

Бизнес-трансформация NS&I началась еще в 2020 г. В рамках «Проекта Радуга» (Project Rainbow) планировалось добиться сокращения текущих расходов, модернизации и цифровизации сервисов организации.

Кроме того, чиновники рассчитывали избавиться от монополии французского ИТ-гиганта Atos, который на протяжении 20 лет занимался развитием сервисов NS&I по аутсорсинговой модели. Предполагалось, что весь объем задач, которые предстояло в итоге решить, будет распределен между пятью отдельными контрактами.

Последний на тот момент договор с Atos, заключенный еще в 2014, истекал в 2021 г. Однако впоследствии был продлен до 2024, а затем и до 2028 г. – на сумму в 474,4 млн фунтов стерлингов. При этом конкурентные торги властями не проводилась, поскольку было сочтено, что никто, кроме французов, в системах, созданных ими вместе с подрядчиками, разобраться не сможет.

Ожидается, что такими темпами расходы на реализацию проекта к 2030-2031 гг. достигнут 3 млрд фунтов стерлингов. В расчетах учтены как стоимость дальнейшего сотрудничества с Atos, так и иные издержки. Всего же бюджет проекта оказался превышен на 1,3 млрд фунтов стерлингов с 2020 г.

В январе 2025 г. Дакс Харкинс объяснял необходимость новых договоренностей с Atos тем, что «разбор по частям и последующая повторная интеграция сложной ИТ-инфраструктуры NS&I, просуществовавшей 25 лет, оказались более сложной задачей, чем считалось изначально».

Кто виноват и что делать?

Как отмечает The Register, согласно данным отчета Комитета по государственным счетам (Public Accounts Committee; PAC) за февраль 2026 г., проект цифровой трансформации в NS&I не может быть завершен до истечения соглашения с Atos в марте 2028 г., а его критичные элементы далеки от завершения.

Комитет констатирует, что NS&I в работе над проектом проявила чрезмерную самоуверенность, не имела четкого реалистичного плана и представления о его конечной стоимости. Финансовой организации рекомендовано не торопиться с выполнением работ до марта 2028 г., а вместо этого выработать реалистичный план его реализации.

В Казначействе в свою очередь отмечают, что в NS&I видят два возможных выхода из сложившейся ситуации: реализовать программу в полном объеме в короткие сроки, но с увеличением расходов или вновь передвинуть сроки сдачи проекта при стремлении минимизировать масштабы дальнейшего разрастания бюджета.