Разделы

|

Полностью провалена цифровизация британского сберегательного госбанка. Все сроки сорваны, а перерасход бюджета достиг 1,3 млрд фунтов стерлингов

В Великобритании никак не могут завершить многолетний проект цифровизации NS&I, выполняющего функцию государственного сберегательного банка. Перерасход бюджета в рамках его реализации, которой занимается французский ИТ-гигант Atos, составил уже 1,3 млрд фунтов стерлингов. Сроки реализации проекта могут быть продлены, а бюджет – вновь пересмотрен.

Цифровизация NS&I

Британская государственная финансовая организация National Saving & Investments испытывает серьезные трудности с цифровой трансформацией. Сроки ее проведения сорваны, а бюджет проекта разросся до неприличных размеров. По данным The Register, недавно организация представила варианты завершения проекта, который издание называет не иначе как «катастрофическим».

National Saving & Investments (национальный сберегательный и инвестиционный банк; NS&I) – государственная организация, подчиняющаяся Казначейству Его Величества (His Majesty’s Treasury; в том числе выполняет функцию министерства экономики и финансов) и не являющаяся традиционным банком. Она предлагает ряд сберегательных и инвестиционных продуктов, включая сберегательные счета с возможностью быстрого доступа, облигации, индивидуальные сберегательные счета и премиальные облигации.

В своем ответе на отчет парламентского регулятора, который окрестил затянувшуюся цифровую трансформацию NS&I «полномасштабной катастрофой» стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов, правительство Великобритании, управляющее организацией, заявило, что решение о будущем проекта будет принято во II квартале 2026 г. Расходы на проект уже вышли за пределы первоначального бюджета на 1,3 млрд фунтов стерлингов, а завершиться по плану он должен был еще четыре года назад.

gb700.jpg

Unsplash - Lucas Davies
Проект цифровизации государственного сберегательного банка (NS&I) Великобритании провалился по срокам и вышел за рамки бюджета

Правительству Великобритании предстоит сформировать представление о том, на какие результаты проекта можно рассчитывать с учетом ограничений, установленных казначейством. Кроме того, чиновники обсудят возможность продления срока реализации проекта после марта 2028 г. и привлечения дополнительного финансирования.

Кадровые перестановки

В марте 2026 г. Дакс Харкинс (Dax Harkins), глава NS&I был вынужден покинуть свою должность. Отставка, вероятно, связана с проблемами технико-организационного характера. Как отмечает The Register, ранее около 37,5 тыс. человек столкнулись с задержками в обработке запросов, связанных со вкладами умерших родственников на сумму в 476 млн фунтов стерлингов.

Теперь у руля организации встанет Джим Харра (Jim Harra), бывший генеральный директор (CEO) Управления по налоговым и таможенным сборам Его Величества (His Majesty's Revenue and Customs).

Печально известный Project Rainbow

Бизнес-трансформация NS&I началась еще в 2020 г. В рамках «Проекта Радуга» (Project Rainbow) планировалось добиться сокращения текущих расходов, модернизации и цифровизации сервисов организации.

Кроме того, чиновники рассчитывали избавиться от монополии французского ИТ-гиганта Atos, который на протяжении 20 лет занимался развитием сервисов NS&I по аутсорсинговой модели. Предполагалось, что весь объем задач, которые предстояло в итоге решить, будет распределен между пятью отдельными контрактами.

Последний на тот момент договор с Atos, заключенный еще в 2014, истекал в 2021 г. Однако впоследствии был продлен до 2024, а затем и до 2028 г. – на сумму в 474,4 млн фунтов стерлингов. При этом конкурентные торги властями не проводилась, поскольку было сочтено, что никто, кроме французов, в системах, созданных ими вместе с подрядчиками, разобраться не сможет.

Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются
Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются Импортонезависимость

Ожидается, что такими темпами расходы на реализацию проекта к 2030-2031 гг. достигнут 3 млрд фунтов стерлингов. В расчетах учтены как стоимость дальнейшего сотрудничества с Atos, так и иные издержки. Всего же бюджет проекта оказался превышен на 1,3 млрд фунтов стерлингов с 2020 г.

В январе 2025 г. Дакс Харкинс объяснял необходимость новых договоренностей с Atos тем, что «разбор по частям и последующая повторная интеграция сложной ИТ-инфраструктуры NS&I, просуществовавшей 25 лет, оказались более сложной задачей, чем считалось изначально».

Кто виноват и что делать?

Как отмечает The Register, согласно данным отчета Комитета по государственным счетам (Public Accounts Committee; PAC) за февраль 2026 г., проект цифровой трансформации в NS&I не может быть завершен до истечения соглашения с Atos в марте 2028 г., а его критичные элементы далеки от завершения.

Комитет констатирует, что NS&I в работе над проектом проявила чрезмерную самоуверенность, не имела четкого реалистичного плана и представления о его конечной стоимости. Финансовой организации рекомендовано не торопиться с выполнением работ до марта 2028 г., а вместо этого выработать реалистичный план его реализации.

В Казначействе в свою очередь отмечают, что в NS&I видят два возможных выхода из сложившейся ситуации: реализовать программу в полном объеме в короткие сроки, но с увеличением расходов или вновь передвинуть сроки сдачи проекта при стремлении минимизировать масштабы дальнейшего разрастания бюджета.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket впервые опубликовал карту ИТ-лидеров

Сбербанк и известный по телепередачам психотерапевт работают над избавлением нейросетей от галлюцинаций

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Блокировки интернета больше не нужны. Китай изобрел мегарезак для уничтожения дорогущих подводных кабелей

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

В России создан сплав для производства мощных магнитов без редкоземельных элементов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще