В России началось производство сверхважного компонента ПК. Без него никогда не заработает оперативная память

В России выпустили первую партию микросхем SPD, устанавливаемых на планки оперативной памяти. Эти чипы содержат всю информацию о самой планке и обязательны к использованию на всех планках ОЗУ. Отечественные SPD-микросхемы добавят 8 баллов «российскости». Ранее в стране началось производство печатных плат для модулей оперативной памяти.

Маленький, но очень нужный компонент

В России выпущена первая партия микросхем SPD, устанавливаемых на чипы оперативной памяти, сообщили CNews представители отечественной компании GS Nanotech (входит в структуру GS Group). Первые образцы не только произведены, но и успешно протестированы. Они получили индекс GSN5118E.

Микросхема SPD или Serial Presence Detect – крошечная, размером примерном с ноготь на мизинце. Тем не менее, это обязательный компонент любой планки оперативной памяти вне зависимости от ее производителя, объема, стандарта и других характеристик.

В этом чипе содержатся все основные сведения о планке памяти, на которой он смонтирован. В частности, именно в него вшита информация о стандарте модулей памяти и их объеме. Здесь же записаны данные о частоте и таймингах планки, ее серийном номере и рабочем напряжении. Также микросхема SPD хранит информацию о производителе памяти и ряд других параметров, включая температурные режимы.

GS Nanotech Отечественная микросхема SPD

Без SPD-чипа и хранящихся в нем данных корректная работа планки памяти не гарантируется.

С заделом на настоящее и недалекое будущее

Как сообщили CNews представители GS Nanotech, новая отечественная микросхема SPD не предназначена для работы с устаревшими стандартами оперативной памяти. Не поддерживаются ни DDR4, ни DDR3 ни тем более DDR2.

Новинка рассчитана на работу исключительно с модулями DDR5. Оперативная память этого стандарта начала глобальное распространение в 2020 г. и спустя шесть лет по-прежнему является самой современной. Стандарт DDR6 хоть и на подходе, но пока не вышел (релиз запланирован на 2027 г.), а сроки появления таких планок в продаже и вовсе не определены из-за общемирового дефицита ОЗУ на фоне развития нейросетей.

GS Nanotech Производство российских микросхем SPD

К моменту выхода материала в GS Nanotech и GS Group не уточняли размеры первой партии произведенных SPD-микросхем и не сообщали о сроках начала массового производства. Редакция CNews обратилась к представителям компаний с вопросами об этом и ожидает ответа.

Между тем, GS Nanotech готова к серийному производству микросхем SPD. Об этом CNews сообщил директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов, подчеркнув, что выпуск первой партии чипов GSN5118E прошел успешно.

Добавить «отечественности»

Как рассказали CNews в GS Nanotech, отказ российских производителей вычислительной техники от использования иностранных микросхем SPD в пользу отечественных даст им дополнительные 8 баллов «российскости». Чем больше этих баллов, тем выше шанс попасть в реестр российской электроники Минпромторга и закрепиться в нем. Это открывает доступ к госзакупкам.

Связано это с недавними изменениями в Постановлении Правительства России № 719, которое устанавливает критерии «отечественности». Корректировки коснулись твердотельных накопителей (SSD) и модулей DDR-памяти. Одним из условий для получения баллов по локализации DDR-модулей стало корпусирование микросхемы SPD на территории России.

Представители GS Nanotech добавили, что текстолитовые подложки микросхем GSN5118E изготовлены отечественной компанией, но не уточнили, какой именно. Они добавили, что это «является обязательным условиям локализации для многих видов вычислительной техники».

«Использование SPD-микросхем для DDR5 позволяет эффективно набрать дополнительные баллы без радикального пересмотра производственных технологий», – добавил Алексей Бородастов.

Для микросхемы нужна плата

Чипы SPD монтируются на печатной плате планки оперативной памяти, как и все прочие компоненту ОЗУ. В апреле 2025 г. CNews писал о запуске в стране выпуска печатных плат для планок ОЗУ, притом как обычных DIMM, пригодных для установки в полноразмерные ПК, так и SODIMM. Их используют в ноутбуках и неттопах – крошечных компьютерах по типу Apple Mac Mini, умещающихся на ладони.

Технотех Платы RAM производства «Технотех»

Производство организовала компания «Технотех». Ее продукция представляет собой печатную плату с глухими отверстиями с контактными площадками под чипы DRAM-памяти и всю необходимую обвязку. Первая партия была отгружена в апреле 2025 г., ее размеры не разглашаются.

Производство восьмислойных планок ОЗУ «Технотех» освоила на собственном заводе, расположенном в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). Это предприятие полного цикла, то есть компания выполняет все этапы по выпуску плат. Включая самый базовый – производство фольгированного текстолита.