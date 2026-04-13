Россиян начнут наказывать за незаконный оборот криптовалют. Нарушителям грозит до семи лет и миллионные штрафы

Правительственная комиссия одобрила поправки в УК России, вводящие ответственность за незаконное обращение цифровых валют и майнинг без регистрации. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы, большие штрафы и конфискация имущества.



Наказание за теневой оборот криптовалют

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании в понедельник одобрила инициативу о дополнении Уголовного кодекса России статьей 171.7, устанавливающей ответственность за незаконную организацию обращения цифровой валюты, если это повлекло крупный ущерб. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на источник, знакомый с соответствующим документом.

По словам собеседника агентства, предложенные поправки разработаны в рамках комплексного регулирования криптовалютного рынка и предполагают довольно жесткие санкции.

За базовый состав преступления предусматривается штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. либо в размере дохода осужденного за период от одного года до двух лет, альтернативой могут стать принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок с возможным дополнительным штрафом до 80 тыс. руб. либо без такового.

Если же деяние совершено в составе организованной группы или сопряжено с извлечением дохода либо причинением ущерба в особо крупном размере, то наказание ужесточается: принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет со штрафом, который может достигать одного миллиона рублей.

При этом крупным ущербом или доходом для целей проектируемой статьи предлагается признавать сумму, превышающую 3,5 млн руб., а особо крупным — свыше 13,5 млн руб.

Расследованием уголовных дел по новой статье займутся следователи Следственного комитета России и Федеральной службы безопасности. Документ подготовлен Министерством финансов в рамках исполнения правительственного плана по «обелению» отдельных секторов экономики.

За нелегальный майнинг тоже будут сажать

В Государственную Думу также поступил на рассмотрение правительственный пакет поправок, ужесточающих ответственность за нелегальную добычу криптовалют.

Как следует из карточки документа в электронной базе парламента, речь идет о введении наказания вплоть до пяти лет лишения свободы, а также о механизме конфискации имущества у нарушителей. По данным издания «Коммерсантъ», 23 марта 2026 года данная инициатива получила одобрение на заседании правительственной комиссии.

Законопроект №1193493-8, разработанный кабмином, предлагает дополнить Уголовный кодекс России новой статьей 171.6. Корреспондирующие правки также вносятся в статьи 76.1 и 104.1 УК России, а также затрагивают статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса.

Суть новеллы заключается в криминализации деятельности по незаконному майнингу цифровых валют и функционированию операторов профильной ИТ-инфраструктуры в обход установленных государством правил. Уголовное преследование будет грозить в тех случаях, когда указанные действия повлекли крупный ущерб гражданам, юридическим лицам или государству, либо если виновным был извлечен доход в крупном размере.

Напомним, майнинг представляет собой вычислительный процесс подтверждения транзакций в блокчейн-сетях, вознаграждением за который служит эмиссия цифровых активов.

Согласно тексту документа, появление статьи 171.6 УК России («Незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой ИТ-инфраструктуры») призвано воздействовать на лиц, ведущих соответствующую деятельность без включения в официальный реестр майнеров либо реестр операторов майнинговой инфраструктуры.

Легально торговать можно

Как сообщал CNews в конце марта 2026 г. Правительственная комиссия одобрила проект закона, регламентирующий операции с криптовалютой. Документ подготовлен финансовым блоком правительства в рамках президентской программы по «обелению» экономики, уточнили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Все операции с криптоактивами переведут под контроль легальных посредников: бирж, брокеров и обменников. Они обязаны строго соблюдать нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Для таких организаций введут дополнительные требования, чтобы исключить возможность отмывания доходов и финансирования терроризма.

Банкам также запретят переводы на зарубежные и нелицензированные криптоплощадки, если сделка идет в обход российских посредников. При этом запрет не коснется легального экспорта криптовалюты и международных расчетов в рамках ВЭД — такие операции по-прежнему проводятся по установленным правилам.