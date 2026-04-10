Россияне не приносят денег. Выручка Microsoft в России конкретно обрушилась на пятый год западных санкций

По итогам 2025 г. выручка Microsoft в России упала почти на 30%. У компании в стране четыре «дочки», главная из которых готовится к банкротству. Их чистая прибыль – на уровне малого бизнеса из российской глубинки. Microsoft ушла из России в начале 2022 г.

Россия не кормит

Американская корпорация Microsoft столкнулась с быстрым падением финансовых показателей своих российских компаний. Как пишет ТАСС, их суммарная выручка в 2025 г. обвалилась на 29,5% год к году. За отчетный период Microsoft заработала в России 117,3 млн руб., тогда как в 2024 г. ее выручка была на уровне 166,5 млн руб.

В общей сложности у Microsoft в России к моменту выхода материала было четыре юрлица – «Майкрософт мобайл рус», «Майкрософт пейментс рус», «Майкрософт девелопмент центр рус» и самое главное – «Майкрософт рус». Падению общей выручки софтверный гигант обязан именно «Майкрософт рус».

Microsoft официально поддерживает антироссийские санкции. Она ушла из России едва ли не раньше других иностранных корпораций, в первых числах марта 2022 г. позже она перед всем миром пообещала камня на камне не оставить от своего российского офиса, а затем принялась периодически вводить свои собственные санкции против россиян.

Что по деньгам

Опубликованная ТАСС статистика не учитывает финансовые показатели компании «Майкрософт мобайл рус». Агентство утверждает, что операционная деятельность компании была прекращена в 2016 г., когда закончились сроки действия договоров поставки.

Объемы заработка Microsoft в России сильно сократились

Между тем, эта фирма все еще приносит Microsoft прибыль, пусть и на уровне провинциальной компании малого бизнеса. Согласно «Контур.фокусу», в 2025 г. ее чистая прибыль составила 1,8 млн руб.

Чистая прибыль компании «Майкрософт пейментс рус» за отчетный период лишь немного выше – 2,2 млн руб. Выручка составила 70,5 млн руб. против 2,43 млн руб. в 2024 г. рост – 29-кратный.

В 2025 г. компания «Майкрософт девелопмент центр рус» получила чистую прибыль 9,4 млн руб., которая оказалась существенно выше выручки. Ее размер – 2,4 млн руб, рост год к году – 23%.

Что касается основного юрлица, «Майкрософт рус», то эта компания в 2025 г. сгенерировала выручку 43,3 млн руб. Падение на фоне результатов 2024 г. составило 73%. Чистая прибыль – 143,9 млн руб. (статистика «Контур.фокуса»).

Общая чистая прибыль российских структур Microsoft в 2025 г. сократилась на 13,8%, составив 159,6 млн руб. против 185,3 млн руб. в 2024 г., подсчитали аналитики ТАСС. Согласно подсчетам «Контур.фокуса», этот показатель в 2025 г. равен 157,3 млн руб.

Российско-нероссийские компании

Ни одна из четырех российских структур Microsoft именно российской на деле не является. Каждая компания принадлежит одной из многочисленных «дочек» Microsoft, разбросанных по миру – российских совладельцев на момент выпуска материала у них не было.

Во главе всех участников квартета стоит Орндорфф Бенджамин Оуэн. В трех компаниях он числится генеральным директором, а в «Майкрософт рус» – президентом.

«Майкрософт мобайл рус» основана 6 декабря 2006 г. с уставным капиталом 33,5 млн руб. Основной вид деятельности – «торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами» (код ОКВЭД – 46.4).

Компания «Майкрософт девелопмент центр рус» существует с июня 2008 г. Уставный капитал – 10 тыс. руб., основной вид деятельности – «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01).

«Майкрософт пейментс рус» появилась в январе 2012 г. Уставный капитал – 10 тыс. руб., основной вид деятельности – «предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки» (64.99).

Банкрот или не банкрот

Юрлицо «Майкрософт рус» образовано в мае 2004 г. и имеет уставной капитал 1,445 млн руб. Основной вид деятельности – «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01).

В конце мая 2025 г. стало известно о намерении Microsoft обанкротить эту компанию, спустя два месяца эта информация получила официальное подтверждение. В конце сентября 2025 г. в отношении этого юридического лица в деле о банкротстве была введена процедура наблюдения.

При этом годом ранее, в апреле 2024 г. в отчетных документах корпорации говорилось об отсутствии у нее намерений сделать свою основную российскую «дочку» банкротом.

Однако полностью уходить из России Microsoft пока не торопится. К примеру, в октябре 2025 г. она подала в Роспатент заявку на регистрацию сразу двух своих товарных знаков – Microsoft 365 и Halo. Первый относится к одноименному облачному сервису, а второй – серии видеоигр Halo, ставших культовыми на платформе Xbox.

По информации ТАСС, кредиторами «Майкрософт рус» в рамках процедуры наблюдения являются Газпромбанк, «Медси» (сеть частных медклиник), «Фаберлик» (производитель косметики», «Уралкалий» (производитель калийных удобрений) и «Ситроникс Ай Ти» (ИТ-компания).

ТАСС пишет также что, согласно отчетности «Майкрософт рус», все сотрудники компании были уволены в мае 2025 г. По итогам 2025 г. объем реализации услуг рухнул на 73% год к году.

В апреле 2025 г. Microsoft закрыла почти полтора десятка своих небольших представительств по всей России, притом без объяснения причин. Этой процедуре подверглись как филиалы, так и обособленные подразделения корпорации.