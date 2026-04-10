ИТ-шникам деньги не нужны. Маленькие стартапы им нравятся больше, чем крупные работодатели с большими зарплатами

ИТ-специалистам больше остальных факторов важно справедливое признание их вклада в общий результат. Работать им больше нравится в небольших командах. Большие зарплаты крупных работодателей не дали им преимущества в оценках сотрудников.

Стартапы возглавили рейтинг

Больше, чем высокие зарплаты, сотрудники ИТ-компаний ценят ощущение справедливости ее начисления, соответствие нагрузке, прозрачность правил пересмотра. ИТ-шникам важно чувствовать, что их вклад заметен. Команду и руководство они в среднем оценивают выше в небольших компаниях, чем в корпорациях.

К таким выводам пришли исследователи из Dream Job в результате анализа более 120 тыс. отзывов сотрудников ИT-компаний — от стартапов до крупных компаний. Результаты приводит Forbes.

Рост выставленных баллов оказался обратно пропорциональным размерам бизнеса работодателя — чем больше организация, тем в среднем хуже ее оценили.

Общий рейтинг стартапов составляет почти 4,5 (4,47 балла) из 5. Доходы в таких компаниях получили оценку в 4,31 балла. Рекомендовать их в качестве работодателя готовы 87,9% сотрудников.

Работу в команде и признание личного вклада больше зарплат ценят сотрудники ИТ-компаний

У малого бизнеса общий рейтинг — 4,37 балла, рейтинг уровня дохода — 4,16, доля рекомендаций — 85,2%. Средний бизнес набрал еще меньше баллов и по общему рейтингу (4,31), и по оценке уровня дохода (4,06) и по доле рекомендаций (83,9%).

Самые низкие оценки — у компаний с численностью более 500 человек: 4,21 балла (общий рейтинг), 3,96 балла (оценка доходов) и 81,2% (доля рекомендаций).

Команда важнее денег

Крупные компании сильно потеряли баллы в оценках аспектов, связанных с людьми и управлением. С ростом масштаба усложняется управление, увеличивается дистанция до принятия решений и результата, снижается ощущение личного влияния, пояснили аналитики. Руководство стартапов упоминается как преимущество в 44% отзывов, а крупных компаний — только в 22,3%. Команду стартапов как плюс указали в 60,5% случаев. а в крупных компаниях - только в 36,5%

Более высокий доход не дал преимущества. Например, в среднем бизнесе он составляет 90 тыс. руб., а в стартапах, набравших максимальные баллы, — 80 тыс. руб.

В январе 2026 г. CNews писал об интересных результатах исследования ученых Стэнфордского университета. Выяснилось, что в каждой крупной ИТ-компании есть ИТ-специалисты, которые не делают ровным счетом ничего, но при этом держатся в штате, находятся на хорошем счету у руководства и могут получать по $200-300 тыс. в год.

У крупных работодателей все же есть преимущества

Анализ отзывов показал, что крупный бизнес лучше работает с обратной связью. У компаний с численностью более 500 сотрудников ответы на отзывы появляются в 35,8% случаев, а у стартапов — только в 7,6%. Из преимуществ крупных компаний работники отмечают предсказуемый график и распределение нагрузки (в 25% случаев), социальный пакет (в 16,8%).

Крупные компании объективно предлагают больше (сильный бренд работодателя, развитый соцпакет, понятные карьерные грейды и зачастую более высокую компенсацию), отметил основатель и CEO Dream Job Борис Курбатов.

Исследователи обратили внимание на то, что несмотря на зарплаты выше рыночных, организации среднего масштаба получают оценки ниже, чем стартапы. Это можно объяснить уязвимостью среднего бизнеса — такие компании уже выросли из стартапной гибкости, но еще не успели выстроить устойчивую управленческую инфраструктуру.

Против крупных компаний работает в том числе публичность, считают исследователи. Публичные обсуждения сообщений, к примеру, информации о заморозке найма и сокращениях ухудшают общий фон восприятия. Небольшие компании реже становятся предметом новостей.

Анна Любавина

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/