Война на Ближнем Востоке заставляет Microsoft создавать бронированные дата-центры

После начала атак США и Израиля на Иран и последовавших ответных ударов, в том числе по ИТ-инфраструктуре дата-центров американских компаний. В Microsoft пересмотрят подходы к проектированию и строительству новых центров обработки данных. В ИТ-компании привыкли к кибератакам на свою ИТ-инфраструктуру, но атак на ее дата-центры вне цифрового пространства до 2026 г. пока не регистрировали.

Пересмотр строительства

Президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) намекнул на создание защищенных центров обработки данных (ЦОД) в свете войны на Ближнем Востоке, пишет The Register. В Microsoft, вероятно, пересмотрят подходы к проектированию и строительству новых дата-центров.

Брэд Смит в одном из интервью в апреле 2026 г. заявил, что атаки на критическую ИТ-инфраструктуру со временем окажут влияние на проектирование и строительство ЦОДов, о чем информировал CNews. При этом характер такого влияния может существенно различаться в зависимости от региона. По информации The Register, судя по всему, речь идет о необходимости создания более защищенной и устойчивой ИТ-инфраструктуры дата-центров.

Кроме того, Смит призвал к разработке и принятию строгих международных правил, направленных на защиту гражданской инфраструктуры. По его мнению, к такой инфраструктуре следует относить и дата-центры.

«Мы должны совместно выработать четкие международные нормы, которые будут надежно защищать гражданские объекты, включая дата-центры, от военных действий и кибератак», — подчеркнул президент компании Microsoft.

Война на Ближнем Востоке заставляет создавать Microsoft бронированные дата-центры

От кибератак к авиаударом

В Microsoft традиционно сталкивается с большим количеством кибератак на свою ИТ-инфраструктуру, однако до 28 февраля 2026 г. физических атак на ее дата-центры зафиксировано не было.

В ходе текущего конфликта Иран уже нанес удары по дата-центрам, расположенным в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне. Согласно сообщениям иранских государственных средств массовой информации (СМИ), удары были нанесены целенаправленно. В качестве обоснования указывалось, что данные ЦОДы могут использоваться для поддержки как военных, так и разведывательных операций США.

Кроме того, на днях Иран дополнительно пригрозил нанесением ударов по дата-центрам OpenAI, которые строятся в Абу-Даби (ОАЭ). Этот проект является крупнейшим в рамках инициативы Stargate за пределами США и реализуется при участии местной компании G42.

Указанные события свидетельствуют о новом уровне угроз для физической безопасности критической цифровой инфраструктуры в условиях геополитической напряженности.

Дата-центр Microsoft в Абу-Даби (ОАЭ)

Сеть дата-центров Microsoft на Ближнем Востоке является достаточно развитой. 9 апреля 2026 г. компания управляет объектами в ОАЭ, Катаре и Израиле. В конце 2026 г. планируется запуск дата-центров в Саудовской Аравии. При этом все действующие дата-центры Microsoft в регионе находятся в пределах досягаемости иранских средств поражения. Однако, по имеющейся информации, ни один из них не пострадал в ходе недавних военных действий. Таким образом, несмотря на высокие геополитические риски, ИТ-инфраструктура Microsoft в ближневосточном регионе пока остается нетронутой.

Физическая безопасность

Еще в 2024 г. бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) прогнозировал, что в будущем дата-центры США и Китая, вероятно, будут охраняться военными базами и объектами.

После начала военных действий против Ирана и последовавших ответных ударов эксперты считают, что компаниям придется существенно пересмотреть подходы к обеспечению отказоустойчивости облачных инфраструктур с учетом рисков физических атак на дата-центры.

Особое внимание, по мнению специалистов, теперь будет уделяться вопросам физической безопасности, географическому распределению мощностей, резервированию и защите критически важных объектов облачной инфраструктуры от возможных военных и террористических угроз.

Таким образом, события в 2026 г. как писал CNews, могут ускорить переход отрасли к новой парадигме защиты дата-центров, где физическая безопасность становится не менее важной, чем киберзащита.

Антон Денисенко

