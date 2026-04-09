В России создан безопасный двигатель для наноспутников, работающий на «сухой воде»

Российские инженеры разработали двигатель «Ольга» для малых космических аппаратов, работающий на так называемой сухой воде — веществе, которое изначально применялось для пожаротушения в серверных и библиотеках. Сам же двигатель в апреле 2026 г. уже подтвердил свою работоспособность и продемонстрировал тягу в вакуумной камере. Первым спутником, который получит новую двигательную установку, станет создаваемый аппарат «Сварог-1».

Создание двигателя

В России создали безопасный двигатель для спутников на сухой воде, об этом CNews сообщили представители Московского инженерно-физического института (МИФИ). Главная особенность новой разработки — использование фторкетона (вещества, известного под неформальным названием сухая вода).

Сухая вода или же фторкетон (ФК-5-1-12), которое также известно под названиями Novec 1230 или хладон ПФК-49, и включает в себя углерод, фтор и кислород. Она не является настоящей жидкостью. Это вещество представляет собой порошок с уникальными свойствами. В состав этого вещества входит 95% простой воды, но на вид оно напоминает сахарную пудру. Традиционное применение сухой воды в 2026 г. используется для защиты от пожаров серверных, архивов, музеев и других объектов, где важно сохранить ИТ-оборудование и документы (не повреждает электронику, не оставляет осадка).

Как пояснил директор Центра космических исследований и технологий МИФИ Евгений Степин, 9 апреля 2026 г. двигатель уже подтвердил свою работоспособность. «Двигатель «Ольга», который уже продемонстрировал свою принципиальную работоспособность, продемонстрировал тягу в вакуумной камере. Сейчас решаются определенные технические вопросы, связанные с неутеканием рабочего вещества», — рассказал Степин.

Ключевой особенностью новой разработки является использование фторкетона — вещества, известного под неформальным названием сухая вода. Как сообщил руководитель лаборатории плазменных ракетных двигателей МИФИ Игорь Егоров, выбор данного рабочего тела обусловлен необходимостью создания недорогой и абсолютно безопасной двигательной установки для образовательных спутников.

«В 2026 г. все больше разрабатывается недорогих образовательных спутников, для которых требуются простые и бюджетные двигательные установки. Стоимость нашего текущего двигателя «Вера» составляет около 1,5 млн руб., и существенно снизить ее не представляется возможным. В рамках новой разработки мы создаем значительно более простой по конструкции двигатель. По сути, это бак с жидкостью, которая испаряется, а ее пары через клапан стравливаются в сопло и выбрасываются в пространство. Таким образом, новый двигатель призван стать доступным и безопасным решением для малых образовательных космических аппаратов», — пояснил ученый.

По словам разработчиков, традиционные двигатели на холодном газе используют вещества, создающие давление от десятков до сотен атмосфер, что делает их потенциально опасными при транспортировке. Игорь Егоров привел пример, когда коллег с баллоном сжатого азота не пустили на транспортный самолет до космодрома, потребовав стравить газ.

Безопасное топливо

Вещество, выбранное специалистами МИФИ, обладает важными преимуществами: оно нетоксично, негорюче и абсолютно безопасно как для людей, так и для технических систем.

«При комнатной температуре давление паров фторкетона составляет около полуатмосферы. Благодаря этому емкость с жидкостью на Земле не находится под избыточным давлением и не представляет никакой опасности взрыва. В то же время в условиях космического вакуума этого давления паров уже достаточно для создания реактивной тяги», — подчеркнул Игорь Егоров.

Московский инженерно-физический институт «Сварог-1» будет относиться к классу 3U-кубсатов - то есть малых искусственных спутников, чьи размеры составляют 10x10x30 см

По его словам, создаваемого давления вполне достаточно для выполнения маневров небольшим космическим аппаратом массой в несколько килограммов.

Первый аппарат

Первым спутником, который будет оснащен новой двигательной установкой, станет аппарат «Сварог-1», разрабатываемый в МИФИ. Спутник предназначен для мониторинга гамма-излучения в научных целях.

Учебное заведение

