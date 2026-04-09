ПСБ получил награду за внедрение технологии бесконтактной оплаты

Жюри премии FINNEXT признало внедрение технологии бесконтактных платежей «Волна», реализованное ПСБ, лучшей инновацией в номинации «Платежные решения».

Технология «Волна» позволяет принимать платежи через СБП на POS-терминалах

Внедрение технологии бесконтактных платежей «Волна» от ПСБ признано лучшим платежным решением на премии FINNEXT. Банк ПСБ одним из первых в России внедрил на своих POS-терминалах сервис «Волна», который позволяет торгово-сервисным предприятиям принимать бесконтактные платежи, проводимые покупателями при помощи смартфонов через СБП.

Покупатели могут проводить оплату через терминалы ПСБ c помощью мобильного приложения банка по всей стране: достаточно зайти в раздел «Платежи», выбрать способ оплаты через «Волну», поднести телефон к платежному терминалу ПСБ, поддерживающему Bluetooth, и подтвердить операцию.

Ирина Жимерина, ПСБ, получает премию FINNEXT

«Победа в премии FINNEXT – это признание нашего стратегического фокуса на инновациях. Технология «Волна» не просто автоматизирует процесс оплаты, но и отвечает на реальные запросы клиента: упрощает платежи, экономит время и дает уверенность в безопасности. Внедряя новые технологии, ПСБ делает платежную индустрию удобной и современной», — прокомментировала Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.

