Евгений Чермашенцев, глава комитета по связи, — Законодательство не успело за рынком телеком-инфраструктуры

Евгений Чермашенцев, глава комитета по развитию инфраструктуры связи «Деловой России», высказался о системных проблемах развития телеком-инфраструктуры в России. По его словам, главный барьер — устаревшее регулирование, которое не учитывает роль инфраструктурных операторов.

Какие ограничения тормозят строительство сетей связи

Глава комитета по развитию инфраструктуры связи Евгений Чермашенцев в интервью рассказал о ключевых проблемах развития телеком-инфраструктуры в России и их влиянии на рынок связи.

Основной барьер, по его словам, — несоответствие регулирования текущей структуре отрасли. Инфраструктурные операторы, которые сегодня строят и обслуживают большую часть антенно-мачтовых сооружений, фактически не учитываются в законодательстве наравне с операторами связи.

Это приводит к системным ограничениям: сложностям с доступом к земле и подключением к электросетям, а также к высокой вариативности требований в регионах. В результате строительство инфраструктуры становится дороже и занимает больше времени, что напрямую влияет на стоимость и качество связи для пользователей.

Евгений Чермашенцев, глава комитета по развитию инфраструктуры связи «Деловой России»

Отдельная проблема — отсутствие долгосрочных гарантий на размещение объектов. Краткосрочные договоры и риски демонтажа башен создают угрозу устойчивости сети: при снятии инфраструктуры возможны локальные «провалы» связи, вплоть до полного ее отсутствия в отдельных зонах.

Чермашенцев также отметил, что инфраструктура связи должна рассматриваться как критическая — наравне с транспортом и энергетикой. Это позволит закрепить единые правила работы и обеспечить защиту долгосрочных инвестиций в отрасли.

По оценке эксперта, текущие ограничения приводят к двум ключевым эффектам для рынка: связь развивается медленнее, чем могла бы, и обходится дороже. При этом инфраструктурные операторы уже обеспечивают до 80–90% строительства сетевой инфраструктуры в стране и играют ключевую роль в запуске новых технологий, включая 5G.

