В законопроекте об ИИ усилили обязанности и ответственность владельцев онлайн-сервисов за его противоправное использование

Новые положения в законопроекте уточняют правила использования и обучения искусственного интеллекта, усиливают ответственность владельцев нейронных сетей в вопросах их противоправного использования, а также окончательно закрепляют требования о маркировке синтезированного контента. Участники рынка предупреждают, что требования проекта в будущем могут сказаться на малом бизнесе, в апреле 2026 г. свободно использующем ИТ-инструменты.

Требования к использованию

В законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) внесены новые положения, документ дополняют нормами об ответственности, обучении нейронных сетей и маркировке контента, пишет «Коммерсант».

18 марта 2026 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России опубликовало для общественного обсуждения законопроект «Об основах государственном регулирования сфер применения ИИ-технологий». Документ впервые на законодательном уровне закрепляет правила разработки и использования ИИ в России — от маркировки сгенерированного контента до ответственности за вред, причиненный нейронными сетями. Вводятся понятия ИИ-системы, ИИ-сервиса, ИИ-модели, а также ИТ-разработчика, оператора, владельца ИИ-сервиса и пользователя — все они становятся субъектами отношений со своими правами и обязанностями.

snimok_ekrana_2025-08-15_160446_1.png

Государственная Дума
По данным собеседника «Коммерсант» в одной из крупных ИТ-компаний, знакомых с ходом обсуждения проекта, были усилены обязанности и ответственность владельцев ИИ-сервисов за противоправное использование ИИ-технологии. В том числе компании должны ограничить возможность создания через сервис результата, противоречащего законодательству. В проекте теперь также закреплены требования о маркировке синтезированного ИИ-контента и обязанность ИТ-платформы обеспечить такую маркировку, о чем информировал CNews.

Конкретизированы и правила использования результатов интеллектуальной деятельности и обучения ИИ. В финальной версии законопроекта одна из статей закрепляет, что в пользовательских соглашениях должны быть условия об уведомлении, доступе, выгрузке и передаче прав на результаты, созданные с помощью ИИ. Отдельно разрешается использование некоторых объектов авторского права.

«Регулирование ИИ в России вводится поэтапно с переходным периодом, чтобы участники рынка успели адаптироваться к новым условиям. Сейчас законопроект активно обсуждается с отраслью на площадке АНО «Цифровая экономика». Приглашаем представителей предпринимательского сообщества подключиться к обсуждению, чтобы выработать прозрачные и гибкие правила, которые поддерживают развитие технологии и защищают интересы граждан», — говорил CNews заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко.

Нагрузка на ИТ-разработчиков

Проект закона создает дополнительную регуляторную нагрузку на участников рынка, причем не только на ИТ-разработчиков ИИ-моделей , но и на операторов и владельцев соответствующих онлайн-сервисов, отметила руководитель группы консалтинга адвокатского бюро «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Анастасия Залесова. По ее словам, владельцы онлайн-сервисов будут обязаны информировать пользователей о взаимодействии с ИИ-системами. Кроме того, на них могут быть распространены дополнительные требования, предусмотренные законодательством о регулировании ИТ-платформ.

Управляющий партнер адвокатского бюро «А-Про» Олег Попов согласился с данной оценкой и добавил, что законопроект частично снижает правовую неопределенность в вопросах обучения ИИ-моделей, однако существенно усиливает ответственность за результат, который ИИ предоставляет пользователю. «Для бизнеса это означает, что владелец ИИ-сервиса одновременно выступает в роли фильтра контента, маркировщика и основного субъекта ответственности. Именно на него в первую очередь будет обращать внимание регулятор при возникновении претензий», — подчеркнул Попов.

Новые регуляторные нормы создают существенные барьеры прежде всего для малого и среднего бизнеса, который традиционно работает с минимальным уровнем формальностей. Требования к обязательной маркировке контента, оформлению прав на использование данных и приоритетному применению отечественных ИИ-моделей представляют собой дополнительную административную и финансовую нагрузку, отметил сооснователь и продюсер продакшен-студий Spot Film и Big Black Studio Павел Галин.

Необходима доработка

Собеседник «Коммерсант» среди крупного ИТ-бизнеса считает, что в законопроект также необходимо включить прямое разрешение на обучение ИИ на всех открытых данных. Без этой нормы, по его мнению, правовая неопределенность сохранится как в 2026 г., так и в будущем.

Независимый эксперт в ИИ-сфере и ИТ Алексей Лерон отметил, что проект закона по-прежнему содержит слишком широкие и во многом оценочные формулировки. По его мнению, это приводит к сохранению значительной правовой неопределенности и продолжающимся спорам на рынке относительно границ самого понятия ИИ и сферы применения новых регуляторных норм.

Олег Попов в свою очередь, выделил в качестве одного из наиболее проблемных положений законопроекта требование — не допускать противоправный результат. По его мнению, данное требование значительно строже реальных технических возможностей современных генеративных ИИ-систем. Кроме того, эксперт обратил внимание, что сертификационные и регуляторные процедуры могут оказаться дорогостоящими и длительными, а повышенные требования к ИТ-инфраструктуре способны привести к исключению из оборота ряда уже широко используемых ИТ-решений. В целом, по мнению участников рынка, законопроект в текущей редакции может создать серьезные препятствия для развития инноваций, особенно в сегменте малого бизнеса и независимых ИТ-разработчиков.

Продолжается работа

В Минцифры России сообщили «Коммерсанту», что говорить о финальной версии и конкретных деталях законопроекта 7 апреля 2026 г. преждевременно, так как на данный момент законопроект дорабатывается вместе с отраслью и заинтересованными ведомствами. Минцифры придерживается подхода, согласно которому Федеральный закон (ФЗ) «Об использовании ИИ» должен носить рамочный характер, о чем писал CNews, а особенности регулирования должны быть закреплены на уровне отраслевого законодательства с учетом специфики отраслей (транспорт, медицина, образование и др.).

Антон Денисенко

