После ИТ-сбоя банк списал у россиянки почти 10 миллиардов в счет несуществующего долга

В Москве банк ошибочно списал с карты девушки 10 млрд руб. по несуществующему долгу. В поддержке банка девушке сказали, что на нее пришел исполнительный документ с арестом на 0 руб., и отправили ее в Федеральную налоговую службу России. Вероятно, ошибка случилась после сбоя в работе банка.

Ошибка оператора

В апреле 2026 г. из-за банковского ИТ-сбоя москвичка увидела на счету почти минус 10 млрд руб., пишет Mash. С карты девушки списали 30 тыс. руб. в счет несуществующего миллиардного долга.

В Москве произошел странный ИТ-инцидент с банковским счетом заводчицы кошек и собак по имени Наталья в возрасте 25 лет. После обычного перевода средств девушка обнаружила на балансе отрицательную сумму с десятью нулями.

Все началось с того, что Наталья открыла совместный счет со своим парнем и перевела туда 30 тыс. руб. Однако позже вместо ожидаемой суммы она увидела на балансе минус почти 10 млрд руб. При этом с банковской карты были списаны те самые 30 тыс. руб. в счет какого-то долга. Куда именно ушли деньги — осталось неизвестным. Сразу же после этого на телефон девушки стали приходить сообщения с рекламой микрозаймов и предложениями от микрофинансовых организаций.

В России после ИТ-сбоя банк списал с карты женщины почти 10 млрд руб. из-за несуществующего долга

В службе поддержки банка Наталье сообщили, что на ее имя поступил исполнительный документ с арестом денежных средств в размере 0 руб. Сотрудники банка рекомендовали клиентке обратиться в налоговый орган для выяснения обстоятельств. Однако при самостоятельной проверке на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФАС) России никаких сведений о наличии задолженности у девушки обнаружено не было. Кроме того, в случае наличия реальной задолженности арест, как правило, распространялся бы на все банковские счета должника. 7 апреля 2026 г. этого не произошло. Таким образом, ситуация указывает на возможную техническую ошибку или ИТ-сбой неправомерные действия при оформлении исполнительного документа.

Сама же Наталья заявила Mash, что никогда не брала кредитов, давно закрыла свое индивидуальное предпринимательство (ИП) и нигде не совершала подозрительных действий. Представители банка так и не смогли объяснить причину ИТ-сбоя, а банковская поддержка 7 апреля на 13:20 по Москве пока не помогла решить проблему.

Аналогичные случаи

22 марта 2026 г. москвич получил заблокированный счет и долг почти на 1 трлн руб. из-за ИТ-сбоя в работе банка.

По информации Baza, мужчина зашел в мобильное приложение, чтобы проверить зачисление зарплаты, и увидел на счете минус. За ним числилась задолженность в 999 млрд 999 млн 999 тыс. 999 руб. и 99 копеек, а из-за минусового баланса счет заблокировали.

Увидев долг, москвич обратился в техническую поддержку и отделение банка. Сотрудники посоветовали ему написать претензию.

В апреле 2026 г. он вместе с юристом ждет ответа банка и снятия блокировки. В противном случае мужчина планирует обратиться в суд.

Рекомендации к действиям от юристов

Юристы рекомендуют в подобных ситуациях действовать следующим образом.

Во-первых, незамедлительно зафиксировать скриншоты состояния банковского счёта (баланса) с указанием даты и времени.

Во-вторых, направить в банк письменное обращение с требованием провести служебное расследование по факту поступления исполнительного документа с арестом в размере 0 руб.

В-третьих, в случае отсутствия удовлетворительного ответа со стороны банка или при выявлении нарушений — обратиться с жалобой в Центробанк или в органы прокуратуры.

Такой алгоритм действий позволяет своевременно зафиксировать доказательства и защитить свои права в случае неправомерного или ошибочного наложения ареста на банковские счета россиян.

Алгоритмы от финансового регулятора

Центральный банк (Центробанк) России в своих рекомендациях указывает, что при ошибочном списании клиент имеет право подать заявление на возврат денег. Сделать это нужно в течение 30 дней с момента обнаружения ошибки. Банк в России обязан рассмотреть обращение и при отсутствии реальной задолженности восстановить средства на счете.