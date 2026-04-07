МВД и ФСБ уничтожили крупный узел связи мошенников. Они засели недалеко от Кремля

В России ликвидирован узел связи злоумышленников. Его разместили прямо в Москве. При обыске было изъято большое количество оборудования, включая роутеры, телефоны, ноутбуки и попутно 50 SIM-карт. Управляли узлом связи всего два человека.

Враг, который внутри

Российские правоохранительные органы нашли и обезвредили узел связи, используемый злоумышленниками в своих мошеннических схемах. Что примечательно, расположился он не где-нибудь в небольшом провинциальном городке на окраине России и даже не на Украине, а в самом сердце страны – в Москве. Он находился в арендованной квартире на улице Дубравной. Она за МКАДом, но относится к Москве. От нее до Кремля всего около 20 километров.

О ликвидации узла связи 7 апреля 2026 г. сообщило Главное управление МВД России по Москве. Операция по обезвреживанию злоумышленников была совместной – в ней принимали участие оперативники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве и сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области.

ФСБ России Правоохранительные органы уничтожили часть мошеннической сети

Узел связи находился на северо-западе российской столицы. В результате произведенных действий силовики задержали двух человек – 35-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. К моменту выхода материала их национальность не раскрывалась.

Масштабы деятельности

Правоохранительные органы пока не указывают, как долго функционировал узел связи. При обыске арендованной квартиры силовики обнаружили внушительный склад оборудования.

Он включал в себя несколько роутеров, ноутбуков и телефонов. Все это было изъято, а вместе с ними – 50 SIM-карт и один SIM-бокс – устройство, которое позволяет держать подключенными к сотовым сетям десятки SIM-карт одновременно.

В зависимости от модели SIM-бокса в него можно поместить до 500 SIM-карт. Напомним, по закону российские граждане могут оформить на себя не более 20 SIM-карт, а иностранцы – не более 10.

На кого были оформлены найденные SIM-карты, в столичном ГУ МВД не уточняют. В сообщении ведомства отмечено, что в числе изъятых предметов были некие «другие предметы, имеющие доказательственное значение», то есть, по-видимому, указывающие на вполне конкретный род деятельности задержанных.

Заработать не получилось

По информации ГУ МВД Москвы, задержанные стали участниками мошеннической схемы, откликнувшись на предложение о работе с высокой заработной платой и ежедневными выплатами. Согласившись на предложенные условия, они получили на руки SIM-бокс, отправленный неназванной службой доставки. Как у них в квартире оказалось другое оборудование, и откуда появились 50 SIM-карт, в ГУ МВД не сообщили.

В сообщении ведомства отмечено, что предложение работы подозреваемые нашли в «одном из мессенджеров». Название сервиса не раскрывается, но в России осталось не так много работающих мессенджеров – Discord, Signal, Viber, Apple Facetime и многие другие заблокированы, Telegram и WhatsApp* почти полностью замедлены.

К моменту выхода материала в России стабильно работали только отечественные мессенджеры, да и то не все. ICQ и «Агент Mail.ru» закрыты с 2024 г., а «ТамТам», как ожидалось, должен был прекратить свое существование в начале весны 2026 г.

Преступление и наказание

К моменту выхода материала оба задержанных числились подозреваемыми – обвинения им предъявлены не были. Однако против каждого из них был избраны временные меры пресечения.

Так, задержанная женщина находится под домашним арестом. Мужчина, там временем, заключен под стражу – где он находится, столичное ГУ МВД не уточняет.

Против обоих подозреваемых следователем УВД по СЗАО ГУ МВД Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»). Если их признают виновными, то им могут присудить лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 2 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет

Наказание по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ предусматривается за совершенное организованной группой «незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции либо обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика или его основных частей, совершенные в целях совершения иного преступления либо повлекшие тяжкие последствия».

«Устанавливаются все соучастники преступления и организаторы противоправной деятельности», – подытожили в столичном ГУ МВД России.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.