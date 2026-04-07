Минобороны вносит в реестр российского ПО приложение для поиска пропавших военных

«Центральный НИИ Военно-воздушных Сил» Минобороны подает уже вторую заявку в Минцифры России для регистрации в реестре российского ПО средств автоматизации поиска пропавших без вести военнослужащих. На этот раз создано веб-приложение для автоматизации «522-го Центра приема, обработки и отправки погибших», где занимаются идентификацией военнослужащих, в том числе по ДНК. В Минобороны ранее отмечали, что родственники принимают решения обращаться за платными услугам розыска от третьих лиц и сталкиваются с мошенничеством.



Специализированное ПО

ФГБУ «Центральный НИИ Военно-воздушных сил» Минобороны России подало заявку в Минцифры о включении в реестр российского программного обеспечения веб-приложения для поиска пропавших без вести военнослужащих. Об этом говорится в материалах Минцифры, с которым ознакомился CNews.

Речь идет о внедрении веб-приложения Минобороны. Оно построено по клиент-серверной архитектуре, где серверная часть реализует логику и управление базой данных, а клиентская часть представляет собой интерактивный интерфейс, доступный через стандартный веб-браузер.

Заявке НИИ Минобороны о включении ПО в реестр отечественных программ уже дана экспертная оценка и на ближайшем заседании экспертного совета его включат в реестр российского ПО.

Минобороны автоматизирует работу с пропавшими военными

«В настоящий момент первая заявка прошла экспертизу. По итогам ее рассмотрения Экспертный совет примет решение о возможности включения решения в реестр», — пояснили CNews в Минцифры России.

Согласно материалам заявки, речь идет об автоматизированной информационной системе «522 Центра приема, обработки и отправки погибших» (522 ЦПООП). По данным издания 63.ru, центр был создан в Ростове-на-Дону во время военных действий в Чечне и предназначен для проведения опознания, ДНК-идентификации и других процедур. За счет внедрения ПО работа центра и группы следователей Следкома России будет автоматизирована, следует из материалов на сайте Минобороны России.

ПО, разработанное ФГБУ «Центральный НИИ Военно-воздушных сил» Минобороны России, обеспечивает централизованное ведение единой базы данных, консолидацию структурированной информации о пропавших без вести военнослужащих и их родственниках, включая результаты различных видов экспертиз, гибкий поиск по сложным критериям, пакетную обработку данных и предоставление аналитической информации.

ПО предназначено только для государственных нужд, не предусматривает коммерческое распространение. Вся документация доступна только для внутреннего использования.

Еще одна программа

Веб-приложение станет второй программой, внесенной в реестр российского ПО. Первое ПО было одобрено в октябре 2025 г. В реестр российского ПО внесена информационно-поисковая карта для работы с родственниками пропавших без вести и составления поисково-опознавательных карт в электронном виде (шифр – «ИПК-СКР»).

В материалах Минобороны указано, что ПО предназначенное для оптимизации работы по учету военнослужащих, пропавших в ходе СВО, путем составления поисково-опознавательных карт указанных лиц в едином формате. Искать будут как военных ВС России, так и ВС ДНР, Народной милиции ЛНР и других воинских формирований. Речь идет о пропавших без вести во время проведения СВО, указано в документации.

Специальное программное обеспечение Минобороны позволяет осуществлять: ввод и хранение структурированной информации о пропавшем без вести и его родственниках; обеспечение надежного и целостного хранения большого объема структурированной информации в локальной базе данных SQLite; формирование архива в формате *.zip установленной структуры с экспортом информации из локальной базы данных.

Программное обеспечение представляет собой автономное клиентское приложение с графическим интерфейсом пользователя, предназначенное для комплексного решения задач учета, систематизации и обработки информации о военнослужащих пропавших без вести.

Функциональность ПО реализована в виде трех основных модулей.

Модуль авторизации и управления пользователями обеспечивает разграничение доступа к системе путем выбора учетной записи из предустановленного списка, хранящегося в локальной базе данных, без применения механизма парольной аутентификации, а также предоставляет функционал для регистрации новых учетных записей пользователей системы.

Модуль учета данных о пропавших без вести предоставляет пользователю интерфейс для ввода структурированных данных, включающих в себя фамилию, имя, отчество, дату рождения, антропометрические характеристики, описание особых примет, сведения о месте жительства и обстоятельствах исчезновения, а также контактные данные родственников. Указанный модуль реализует функционал загрузки, привязки к учетным записям и хранения в файловой системе графических материалов.

Ключевой функцией модуля является формирование выходных данных в виде zip-архива, содержащего структурированное описание выбранной учётной записи и связанные с ней медиа-файлы, для последующей передачи.

Модуль настройки программного обеспечения предоставляет возможности по конфигурированию графического интерфейса пользователя, а также установку параметров для сохранения генерируемых архивов.

Программное обеспечение функционирует в изолированном режиме и не требует подключения к сетям передачи данных для выполнения своего основного функционального назначения.

История вопроса

В октябре 2025 г. Минобороны России объявило о создании комплексного механизма розыска военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО. Координацию всей работы осуществляет созданный Главный координационный центр (ГКЦ), который объединяет усилия военных структур, органов власти и волонтерских организаций. Все поступающие сведения систематизируются в Едином реестре данных.

Как сообщала «Российская газета», родственники могут получать актуальную информацию через военные комиссариаты, а также обращаться в Военно-социальный центр Минобороны и Фонд «Защитники Отечества».

При этом в Минобороны особо отмечали недопустимость обращения к частным лицам и организациям. Они предлагают платные услуги розыска, однако, как отметили в Минобороны, не могут получить доступ к персональным данным военнослужащих. В этом случае речь может идти о мошенниках.

По данным Минобороны России рабочие группы при военкоматах взаимодействуют с семьями пропавших, они получают информацию из Единого реестра данных ГКЦ и передают ее в военкоматы, где специальные сотрудники взаимодействуют с родственниками.

«Вся актуальная информация, поступающая в Единый реестр данных ГКЦ, оперативно передается в военкоматы, сотрудники которых в суточный срок извещают родственников о статусе военнослужащего и порядке дальнейших действий», — пояснили в Минобороны.

По данным региональных СМИ, родственники военнослужащих сталкивались с проблемой поиска пропавших без вести в 522 ЦПООП. Так, издание E1.ru сообщало о случаях, когда тела были перепутаны, в том числе из-за «человеческого фактора». В результате один человек был похоронен вместо другого, его пришлось эксгумировать

Случившееся брал на личный контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Запрос в военную прокуратуру также направил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов.

Логичное продолжение

«Цифровизация процессов, связанных с деятельностью оборонного ведомства, это логичное продолжение общей государственной стратегии по формированию суверенной и защищенной ИТ-инфраструктуры. С точки зрения информационной безопасности речь идет не просто о внедрении программного обеспечения, а о выстраивании контролируемой цифровой среды с минимизацией внешних рисков», -– прокомментировала CNews управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

По ее словам, даже если продукт не является коммерческим, его присутствие в реестре ПО Минцифры России выполняет несколько важных функций. Во-первых, это механизм подтверждения соответствия требованиям государства — в том числе по безопасности, импортозамещения и технологической зрелости. Во-вторых, это элемент стандартизации: наличие решения в реестре позволяет другим государственным структурам использовать его как проверенный и одобренный инструмент. В-третьих, это вопрос прозрачности и учета — государство фиксирует, какие цифровые продукты применяются в критически важных сферах.

Адвокат и партнер юридического агентства «Правовое cодействие» (г. Донецк, ДНР) Алексей Винокуров считает, что проблема поиска военнослужащих, пропавших без вести в ходе специальной военной операции, крайне актуальна.

«Принятие системных решений в этом плане — это способ найти решение проблемы, которая существует не первый день. В моем понимании система должна позволить консолидировать все сведения о пропавших без вести в едином реестре — от координат до свидетельских показаний и данных служебных расследований. Ключевой ее элемент — данные генетической идентификации с учетом необходимости сбора и учета биоматериала родственников для последующего анализа и сравнения с базой данных ДНК погибших», — сказал Винокуров.

По его словам, автоматизация должна ускорить информирование родственников.

«Для реализации требуются жесткие меры информационной безопасности поскольку речь идет об обработке персональных данных военнослужащих, включая биометрию, данных членов их семей, а также связаны с требованиями о соблюдении государственной тайны», — заявил CNews Винокуров.

Реестр повесток

Минобороны России активно проводит автоматизацию. Как сообщал CNews, с сентября 2024 г. в России заработал электронный реестр повесток. Электронные повестки приравниваются к бумажным.

С 2024 г. электронные повестки приравниваются к бумажным.

Согласно статье 31 закона «О воинской обязанности и военной службе», уведомление может быть вручено лично под расписку по месту жительства, учебы или работы, размещено в реестре электронных повесток или отправлено заказным письмом, говорится на сайте программы «Вести» ВГТРК.

Бумажные и электронные уведомления приходят одновременно и имеют равнозначную юридическую силу.

Повестка появляется на сайте Единого реестра воинского учета и будет автоматически считаться врученной через семь дней с момента появления в системе.

Узнавать о приходе повестки потенциальному призывнику придется самостоятельно. Для этого потребуется войти в систему с помощью своего аккаунта на Госуслугах через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Учетная запись на Госуслугах должна быть подтверждена, если ее нет, то потребуется ее зарегистрировать.