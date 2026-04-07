Гигантский российский ритейлер техники на грани закрытия сотен магазинов. Их убивают маркетплейсы.

До конца 2026 г. «М.Видео» может закрыть около 30% своих магазинов по всей России, а это более 380 точек. Основная проблема – маркетплейсы и их ценовая политика. Но «М.Видео» и сам превращается в подобие Willdberries – на его сайте теперь продаются не только гаджеты и домашняя техника, но еще и куртки, сумки и ботинки.

Магазин закрыт

Российский ритейлер техники и электроники «М.Видео», работающий с 1993 г., оказался на грани существенного сокращения своей сети офлайн-магазинов. Как пишет РИА «Недвижимость» со ссылкой на регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгению Хакбердиеву, к закрытию готовятся 20-30% всех торговых точек.

К началу 2025 г. у «М.Видео» было 1245 магазинов по всей России. Исходя из этого количества, закрыться могут до 386 точек продаж.

По словам Хакбердиевой, сейчас у ритейлера 880 магазинов. Она не уточнила, на чем основывается эта статистика.

Кто виноват

Как отметила Евгения Хакбердиева, основной причиной вероятного резкого сокращения офлайн-розницы являются очень популярные у россиян маркетплейсы. По ее словам, всему виной не сами онлайн-платформы, а их «цифровая диспозиция».

Arkadiusz Gasiorowski / Unsplash «М.Видео» пока не подтверждает возможность закрытия части магазинов

Суть в том, что интернет-магазины часто предлагают более низкие цены по сравнению с офлайновыми магазинами, в том числе и сетевыми. На этом фоне классическая розница становится менее конкурентоспособной – потребители совершат покупку там, где дешевле.

Комментарий «М.Видео»

Редакция CNews обратилась к представителям «М.Видео» с вопросом о достоверности этих сведений и точном числе магазинов к апрелю 2026 г. Ниже размещен официальный комментарий «М.Видео», он приведен без изменений.

«С 2025 г. компания «М.Видео» начала кардинальную трансформацию бизнес-модели в первый на рынке мультикатегорийный маркетплейс с собственной офлайн розницей и сетью партнерских ПВЗ. «М.Видео» последовательно развивает омниканальную модель, в рамках которой онлайн и офлайн не конкурируют между собой, а дополняют друг друга. Компания не рассматривает цифровые каналы как замену розничной сети – ключевая задача заключается в интеграции всех точек контакта с клиентом в единый клиентский и логистический контур, а также в достижении оптимального баланса между розничной сетью, партнерскими ПВЗ и сервисом доставки», – сказали CNews представители «М.Видео».

«В течение 2025 г. компания как открывала новые магазины (в том числе в обновленном фирменном стиле), так и продолжила программу закрытия всех неэффективных торговых точек для повышения маржинальности бизнес-модели. Такого же подхода компания планирует придерживаться и в текущем году (в 2026 г. – прим. CNews). Ключевым драйвером роста в рамках омниканальной модели стало развитие собственного маркетплейса. Платформа демонстрирует устойчивый рост уже семь месяцев подряд», – добавили в «М.Видео».

«При этом важной частью омниканальной стратегии стало развитие сети партнерских пунктов выдачи заказов. В 2025 г. «М.Видео» существенно расширила географию доставки: компания запустила доставку через СДЭК более чем в 4500 населенных пунктов России, обеспечив доступ к свыше 5500 пунктов выдачи и более 2800 постаматам. С октября 2025 г. заказы из «М.Видео» можно получать и через «Яндекс Доставку» – во всех пунктах выдачи «Яндекс Маркета» по всей стране: более 15 000 ПВЗ в 60 регионах России – от крупных городов до самых отдаленных населенных пунктов. Это позволило значительно расширить охват аудитории и повысить удобство получения онлайн-заказов, включая малые и удаленные населенные пункты», – подытожили представители «М.Видео».

Не в первый раз

За последние несколько лет сеть «М.Видео» не единожды была на грани существенного сокращения своего присутствия в офлайн-рознице. К концу 2024 г. у компании возникли существенные финансовые трудности, и появилась вероятность закрытия нескольких сотен магазинов.

К марту 2025 г. ситуация относительно разрешилась за счет дополнительных инвестиций в компанию. А теперь «М.Видео» и вовсе превращается в полноценный маркетплейс.

Как сообщал CNews, в августе 2025 г. в компанию пришел Владислав Бакальчук – бывший совладелец Wildberries, одного из крупнейших российских маркетплейсов. На тот момент Бакальчук был назначен на пост главного исполнительного директора «М.Видео». В его обязанности входила цифровая трансформация розничной сети, которая годами ориентировалась на офлайн-продажи. Важно подчеркнуть, что поначалу в «М.Видео» не раскрывали, какую должность в компании занял Бакальчук.

В марте 2026 г. Бакальчук стал гендиректором «М.Видео» и моментально приступил к мощной трансформации сайта компании. Менее чем через неделю после назначения Бакальчука на пост СЕО в каталоге ритейлера появились куртки, сумки, обувь – словом, те позиции, которые ожидаешь найти на Wildberries или Ozon, но никак не на сайте компании, которая десятилетиями ассоциировалась у десятков миллионов россиян исключительно с розничными продажами техники.

Все подтверждается

Связь между вероятным закрытием до трети магазинов «М.Видео» и трансформацией ритейлера в маркетплейс видит директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова. Она сообщила РИА «Недвижимости», что компания переходит в другой формат.

«В тех магазинах, которые сохраняются, появляется одежда. То есть "М.Видео" – это уже не только магазин техники, а маркетплейс по продаже самой разной продукции. Они вошли в период трансформации, офлайн-формат у них тоже заметно меняется, поэтому здесь совпало сразу несколько факторов», – добавила Светлана Ярова.