Разделы

Бизнес Законодательство Интернет
|

США готовят закон о блокировке зарубежных «пиратских» сайтов

После продолжительного затишья Конгресс США вновь взялся за разработку законодательной базы, которая позволит судам требовать от интернет-провайдеров и DNS-резолверов блокировать зарубежные сайты, допускающие нарушения авторских прав. Новая инициатива возникла на основе уже существующих законопроектов, в работе над ней принимают участие представители обех палат Парламента США. Завершить ее, вероятно, придется до конца 2026 г.

Законодательная база для блокировок зарубежных сайтов в США

Сенатор Том Тиллис (Thom Tillis) и член Палаты представителей Конгресса США Зоуи Лофгрен (Zoe Lofgren) совместно разрабатывают проект закона о борьбе с пиратством в Сети. В соответствии с ним интернет-провайдеры и сервисы DNS будут обязаны обеспечивать блокировку зарубежных пиратских ресурсов по распоряжению суда, пишет TorrentFreak.

Две отдельные законодательные инициативы. В январе 2025 г. Лофгрен зарегистрировала проект закона Foreign Anti-Digital Piracy Act (FADPA) в Конгресс. Несколько месяцев спустя сенатор Тиллис анонсировал проект закона Block BEARD Act, получившем двухпартийную поддержку сенаторов Криса Кунса (Chris Coons), Марши Блэкберн (Marsha Blackburn) и Адама Шиффа (Adam Schiff).

Как отмечает TorrentFreak, на тот момент работа над комплексом мер по борьбе с сетевым пиратством в Сенате и Палате представителей велась нескоординированно. По данным издания, ситуация изменилась, теперь Тиллис и Лофгрен работают над сведением FADPA и Block BEARD Act в единый законопроект.

jollyroger-750.jpg

Unsplash - Amy Syiek
Точные сроки готовности инициативы пока неизвестны, мало известно и о ее содержании в нынешнем виде, но, вероятно, законодателям потребуется уложиться до начала 2027 г. Не исключено, что инициатива может быть проведена через Конгресс в составе сводного законопроекта об ассигнованиях.

Интернет-провайдерам и DNS-сервисам приготовиться

Предполагается, что в итоговом варианте законопроекта Тиллис-Лофгрен обязанность по обеспечению блокировок иностранных сайтов, допускающих нарушения авторских прав, будет в том числе возложена на телекоммуникационные компании и сторонние сервисы DNS.

В первоначальном варианте FADPA это было прописано явно, причем распространялось на владельцев DNS-сервисов c годовой выручкой от $100 млн. Таким образом, в число компаний, которым пришлось бы оказывать правообладателям помощь в блокировке сайтов непременно попали бы Google, Cisco и Cloudflare, которые предлагают услуги разрешения доменных имен широкому кругу лиц.

В проекте закона Block BEARD Act, над которым работал Тиллис, DNS-сервисы не упоминаются, однако в нем используется определение провайдера услуг из Раздела 512(k)(1)(A) Закона США об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act; DMCA), в рамки которого они вполне вписываются.

Как отмечает TorrentFreak, блокировка сайтов через сторонних провайдеров DNS – сравнительно новый подход. Впрочем, американские ИТ-гиганты уже имеют релевантный опыт в этой сфере. В Италии Google пошла на сотрудничество с местным телеком-регулятором AGCOM и начала закрывать доступ к пиратским сайтам через свои публичные DNS еще в 2025 г.

Как ранее писал CNews, в апреле 2026 г. Апелляционный суд Парижа подтвердил, что провайдеры DNS-сервисов по французскому законодательству могут быть принуждены к блокировке доступа к пиратским-интернет ресурсам.

Реакция заинтересованных сторон

Организации, объединяющие крупных правообладателей, такие как Американская ассоциация кинокомпаний (Motion Picture Association; MPA), Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America; RIAA) и Creative Future, занимающаяся защитой авторских прав, традиционно относятся к идее блокировок пиратских веб-сайтов положительно. В свою очередь, общественников, специализирующихся на защите прав потребителей, подобные инициативы вызывают озабоченность.

В публичном информационном пространстве в США тема борьбы с пиратством в последние годы не вызывает особо бурных дискуссий. Последняя попытка властей США наделить правоохранительные органы и правообладателей полномочиями по борьбе с нелегальным контентом в Сети – принять законопроект SOPA (Stop Online Piracy Act) в 2012 г. обернулась провалом. В результате соответствующая тема надолго покинула общественную повестку.

Примечательно, что Лофгрен в 2012 г. выступала в роли одной из самых ярых противников SOPA, аргументируя свою позицию тем, что блокировки пиратских сайтов угрожают свободе в интернете. Сегодня конгрессвумен уверена, что ее инициатива предлагает «умный, целевой подход», обеспечивающий процессуальные гарантии и уважение принципа свободы слова и разрешающий точечные блокировки сайтов в Сети.

Законопроект ACPA

Помимо инициативы Тиллиса-Лофгрен, в разработке находится еще один проект закона о защите авторских прав в США – American Copyright Protection Act (ACPA) за авторством Даррела Иссы (Darrel Issa), член Палаты представителей от Республиканской партии и председатель подкомитета по судам, интеллектуальной собственности и интернету Комитета по судебным делам Палаты представителей.

Черновой вариант законопроекта Иссы был подготовлен еще в 2025 г., но так и не обсуждался формально в законодательных структурах. Инициатива предусматривает несколько иную в сравнении с прописанной в билле Тиллиса-Лофгрен процедуру. ACPA предписывает Судебной конференции (высший административный орган судебной системы США) вести реестр назначенных судей для рассмотрения дел, связанных с блокировками пиратских ресурсов.

При этом в законопроекте также прописана обязанность DNS-сервисов сотрудничать с правообладателями в вопросах борьбы с пиратством. В то же время ACPA заложены меры, позволяющие противостоять злоупотреблением блокировками со стороны правообладателей, в частности, если интернет-ресурс оказывается заблокирован из-за ошибки правообладателя, этот ресурс может потребовать от него компенсацию в размере до $250 тыс.

На сегодняшний день неизвестно, когда законопроект будет готов для обсуждения в парламенте. Сенатор Тиллис не планирует переизбираться, а значит у него осталось совсем немного времени на работу над законопроектом – срок его полномочий истекает в январе 2027 г.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/