Трамп сократил расходы США на кибербезопасность на $707 миллионов

С начала своего второго срока в качестве Президента США Трамп уже второй раз предлагает масштабное сокращение бюджета национального Агентства по кибербезопасности. В бюджете на 2027 финансовый год он хочет урезать $707 млн. В работе ведомства он видит много лишних функций.

Кибербезопасности США сокращают финансирование

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сокращает финансирование Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) на 2027 финансовый год на $707 млн. Об этом говорится в опубликованном обзоре бюджета на 2027 г., пишет CyberScoop.

Агентство получит чуть больше $2 млрд. На момент вступления Трампа в должность финансирование ведомства составляло примерно $3 млрд.

Член Палаты представителей и Комитета по внутренней безопасности, демократ Бенни Томпсон (Bennie Thompson) заявил изданию, что намерен вместе с коллегами противостоять «этим сокращениям и обеспечить защиту правительственных и критически важных инфраструктурных сетей». «Как и киберстратегия Президента, бюджет CISA отражает его полное непонимание неотложности киберугроз, с которыми мы сталкиваемся», — сказал Томпсон.

На 2026 г., как писал CNews мае 2025 г., Трамп планировал сократить расходы CISA почти на $500 млн. Конгресс в итоге одобрил сокращение только на $135 млн, по данным Register.

Лишние функции в работе Агентства

В опубликованном документе указано на необходимость полной ликвидации уже урезанных функций, например, «по взаимодействию с внешними сторонами» и программ, направленных на цензуру и борьбу с так называемой дезинформацией.

Планируется также ликвидировать подразделения, дублирующие мероприятия на уровне штатов и федеральном уровне, такие как «определенные целевые программы по обеспечению безопасности школ», сказано в обзоре бюджета на 2027 г.

Еще в 2025 г. Трамп заявил, что федеральное ведомство превратилось в орган интернет-цензуры и уделяет недостаточно внимания своим основным обязанностям.

Бюджет должен устранить расточительство и переориентировать CISA на ее основную миссию — защиту федеральных сетей и повышение безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, говорится в обзорах бюджета и на 2026, и на 2027 гг.

Уже в 2025 г. CISA сократила на $10 млн. бюджет Центра обмена информацией и анализа данных между штатами (MS-ISAC) и расторгла договор с Центром интернет-безопасности, предоставляющим ИБ-услуги государственным и местным органам власти.

Киберстратегия Трампа

При новой Администрации CISA потеряло не только миллионы долларов финансирования, но и около трети своего персонала. Под сокращение попали примерно 1 тыс. человек.

Реорганизацией кибербезопасности Трамп занялся в первый же день своего второго срока в январе 2025 г., упразднив консультативные комитеты, подчинявшиеся Министерству внутренней безопасности. Перестал существовать Совет по кибербезопасности, Совет по безопасности и защите ИИ, Совет по партнерству в области критической инфраструктуры, Комитет по телекоммуникациям в сфере национальной безопасности, Национальный консультативный совет по инфраструктуре и Консультативный совет по киберрасследованиям Секретной службы США.

При этом в июле 2025 г. стало известно о планах выделить Министерству обороны $1 млрд в течение следующих четырех лет на «наступательные кибероперации». В законопроекте отмечалось, что деньги пойдут на усиление и совершенствование возможностей вооруженных сил, действующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай, главного геополитического соперника США.

Анна Любавина

