Разделы

Цифровизация ИТ в банках Техника
|

В России массовый сбой банков. Переводы не работают, карты не принимаются, наличные не снять

Россияне столкнулись с гигантским по своим масштабам сбоем в работе крупнейших банков. Приложения и переводы не работают, нельзя оплатить товар картой и даже снять деньги в банкомате. Те, у кого нет наличных, остались без возможности оплачивать товары и услуги. Сбой коснулся Сбербанка, ВТБ, «Альфа-Банка», «Т-Банка» и многих других.

Деньги вам не нужны

В России произошел крупномасштабный сбой банковской системы. Он начался примерно в 10:00 3 апреля 2026 г. по Москве и затронул большинство регионов страны, а также почти все крупнейшие банки.

На сайтах Detector404 и «Сбой.рф» пользователи негодуют по поводу недоступности сервисов ВТБ, Сбербанка, «Т-Банка», «Альфа-Банка», а также «Системы быстрых платежей».

Пользователи жалуются на целый ряд внезапно возникших проблем. Часть из них упоминают невозможность совершить перевод через приложение банка, у других не получается оплатить товар или услугу на кассах магазинов при помощи банковской карты.

ИТ-системы банков обрушились по всей стране

Ситуацию усугубляет еще и то, что по всей стране начали сбоить банкоматы, количество которых в России и так постоянно сокращается. В комментариях на «Сбой.рф» и Detector404 россияне утверждают, что не могут снять деньги со своих счетов.

По всей стране

Суммарное количество клиентов ВТБ, Сбербанка, «Т-Банка», «Альфа-Банка» – это десятки миллионов человек по всей стране. Судя по всему, масштабы сбоя колоссальны и затрагивают большинство регионов России. Счет жалоб идет на тысячи.

Для примера, всего за час на сбой в Сбербанке пожаловались более 3,3 тыс. раз. За минувшие 12 часов 35% жалоб поступило из Москвы, по 8% – из Санкт-Петербурга и Свердловской области, 7% и 5% – из Новосибирской и Челябинской областей.

Россияне негодуют

Также есть негативные комментарии из Нижегородской, Ярославской, Ростовской, Самарской, Иркутской, Владимирской областей, Пермского, Хабаровского, Алтайского и Приморского краев. Оттуда же поступают жалобы на ВТБ, «Альфа-Банк» и «Т-Банк».

«Приморский край, не работают банкоматы и кассы в магазинах», – написал пользователь «Сбой.рф» в 11:49 3 апреля 2026 г. по Москве.

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно
цифровизация

«Иркутская область. Не работают терминалы и банкоматы. Ни поесть купить ни наличку снять», – пишет другой пользователь портала в 11:40 3 апреля 2026 г. по Москве.

наличные - единственная форма денег, которая пока еще работает в России. Но не у всех они есть

«Приехали в магазин и невозможно оплатить покупки в магазине! Ни в каком! В банкомате нельзя снять деньги», – жалуется пользователь портала Detector404. Этот комментарий опубликован приблизительно в 11 часов 3 апреля 2026 г. по Москве.

В России все спокойно

К моменту выхода материала подавляющее большинство банков, на работу которых жалуются россияне со всех уголков страны, не комментировали происходящее. Также не было никаких заявлений от «Национальной системы платежных карт» – оператора платежной системы «Мир».

Пока только лишь Сбербанк признал, что могут быть некоторые затруднения с пользованием его сервисами. В приложении Сбербанка появилась предупреждающая плашка с сообщением, что могут наблюдаться затруднения при оплате картой, и банк занимается устранением причин проблемы.

С банковской системой России явно что-то не так

Между тем, сотрудник редакции CNews, находящийся в настоящее время на Юге России, на своем опыте убедился в существовании проблемы. В 12:00 3 апреля 2026 г. по Москве он не смог перевести деньги с карт Сбербанка и «Т-Банка». Никаких уведомлений о возможных сбоях в приложениях этих банков он не получил.

Также сотрудник CNews не смог дозвониться по горячей линии обоих банков. В чате с техподдержкой за 20 минут ожидания специалист так и не ответил на запрос.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket впервые опубликовал карту ИТ-лидеров

За затопленное критически важное оборудование МВД с трудом выбило из «Электронной Москвы» мизерную компенсацию

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

Конференция CNews «Практика IBP: От внедрения к результату» состоится 8 апреля 2026 года

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

Премии CNews «Инновация года» и «Импортозамещение года»: начат отбор номинантов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
