Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ

Телеком-бизнесу власти готовят масштабные изменения. ИП и небольшим предпринимателям вход на рынок будет закрыт. Компаниям, занимающимся другим бизнесом, запретят оказывать услуги связи самим себе. Вести деятельность и не спеша внедрять СОРМ не получится. Возобновятся и плановые проверки операторов связи, которые отменили в 2023 г.



Требования к операторам связи ужесточат

Минцифры на еженедельных совещаниях обсуждает с операторами детали масштабной реформы отрасли связи, которая изменит подход к лицензированию и введет ряд новых требований, пишет РБК, ссылаясь на источники на телеком-рынке.

Существующие сейчас в России 17 видов лицензий планируется сократить до трех. Минимальный размер уставного капитала увеличат с нынешних 10 тыс. руб. (установленных Гражданским кодексом) до 5 млн. руб. Действующие игроки рынка (кроме обладателей базовой лицензии) должны будут выполнять требования по покрытию. В законе «О связи» появятся и новые финансовые обязательства бизнеса (выплаты).

Услуги связи не смогут оказывать ИП (только юрлица); компании, для которых телеком-бизнес не является профильным; а также те, кто не установил системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ, специальное оборудование для нужд правоохранительных органов и ФСБ), на что ранее давали 1,5–2 года. Виртуальных операторов связи (MVNO) закрепят юридически и пропишут для них более жесткие требования.

Изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2026 г. Лицензии, выданные до этой даты, будут действовать до 31 декабря 2027 г.

Меры, по словам представителя Минцифры, должны привести к тому, что «на телеком-рынке будут предлагать услуги только надежные операторы связи, мотивированные на качественную и добросовестную работу», «кроме того, это позволит повысить эффективность выполнения требований законодательства в сфере связи».

Порядок выдачи лицензий и новые финансовые обязательства

Тип лицензии будет привязан к масштабу деятельности оператора. Базовая предполагает наличие уставного капитала или собственные средства в размере 5 млн руб.

Для второго уровня (универсальная лицензия) потребуется капитал не менее 30 млн руб., чтобы получить право оказывать услуги телефонной связи и доступа в интернет на территории одного—шести регионов. Генеральная лицензия позволит работать на территории всей страны и потребует капитала в 100 млн руб.

Лицензию не получат компании, имеющие менее 50% выручки от услуг связи. То есть так называемые «карманные операторы» организаций из других отраслей не смогут существовать. Радиочастоты для создания локальных сетей для собственных нужд предприятиям выдаваться не будут — нужно будет заключить договор с оператором связи на оказание соответствующих услуг.

Позже Правительство также установит требования к построению виртуальных сетей мобильной связи и оказанию услуг виртуальными операторами связи (MVNO).

Обязательные отчисления в резерв универсального обслуживания для операторов сети связи общего пользования составит не менее 1 млн руб. в год. За выделение ресурса нумерации будет взиматься плата, размер которой определит Правительство.

Требования к покрытию, подключению СОРМ и возобновление проверок

Универсальная и генеральная лицензии будут предусматривать требование обеспечить покрытие не менее 90% территории каждого населенного пункта размером более 1 тыс. человек в регионе присутствия оператора.

Для операторов, работающих по всей стране (генеральная лицензия), может появиться оябзанность иметь узлы связи не менее чем в двух третях регионов страны, присутствовать в в каждом муниципальном образовании каждого региона. В населенных пунктах размером от 100 тыс. до 1 млн человек услуги должны оказывать не менее чем в 10% многоквартирных домов.

Изменятся требования, касающиеся СОРМ, которая предоставляет спецслужбам доступ к телефонным переговорам, интернет-трафику и данным пользователей. Установка СОРМ может стать обязательным условием для запуска коммерческой деятельности оператора, рассказал один из источников РБК.

Сейчас только на подачу заявления для подключения к СОРМ дается 45 дней с даты получения лицензии, три месяца — на разработку плана мероприятий, 1,5-2 года — на внедрение. Новые требования в отношении СОРМ начнут действовать с 1 марта 2027 г. для операторов, которые получили лицензии по старым правилам, то есть до сентября 2026 г.

Чтобы иметь возможность проверить, установлена ли СОРМ, отменят мораторий на плановые проверки операторов связи, введенный в 2023 г. и продленный до 2030 г.