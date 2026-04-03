Крупные производители микросхем заставляют облачных и GPU-гигантов перейти на долгосрочные контракты с новыми ценами

Переход на долгосрочные соглашения

Переход к практике заключения долгосрочных договоров на поставку микросхем памяти дадут возможность крупным их производителям, таким как южнокорейские SK Hynix и Samsung Electronics, вложиться в расширение производственных мощностей ускоренными темпами. По сообщению BusinessKorea, добиться этого позволят значительные средства, полученные производителями памяти в качестве предоплаты по переподписанным контрактам.

По данным источников в отрасли, Samsung Electronics и SK Hynix в последнее время начали склонять клиентов к заключению долгосрочных контрактов на поставку микросхем памяти. Компании стремится подписать облачных провайдеров – гиперскейлеров, которые, как правило, являются владельцами множества крупных дата-центров, на срок от трех до пяти лет. В случае с производителями графических процессоров (GPU) южнокорейские технологические гиганты ориентируются на заключение трехлетних договоров.

Как отмечает BusinessKorea, к реализации соответствующего подхода компании перешли после проведения общего собрания акционеров.

Попытка стабилизировать поставки

Необходимость перехода на долгосрочные контракты обусловлена возникновением огромного спроса на компьютерную память на фоне мирового бума технологий искусственного интеллекта (ИИ), который привел к ее нехватке и последующему подорожанию.

Сегодня ИТ-гиганты готовы заключать долгосрочные договоры – лишь бы гарантировать стабильные поставки необходимых объемов дефицитной продукции. В прошлом, как отмечает издание, контракты было принято перезаключать раз в квартал или в год.

Пока новые правила, которые диктуют производители, распространяются исключительно на поставки памяти высокой пропускной способности (HBM), которая применяется в ускорителях вычислений на базе GPU. Однако отдельные аналитики считают, что в дальнейшем тренд распространится на продукцию, в основе которой лежит DDR5 и корпоративные SSD (3D NAND).

На выгодных чипмейкерам условиях

Помимо прописанных длительных сроков действия в новых контрактах могут быть заложены условия, которые выгодны в первую очередь производителям памяти. В частности, в таком соглашении может быть зафиксирован минимальные цены, по которым клиенты будут обязаны выкупать заказанную продукцию на протяжении всего срока действия договора с поставщиком, даже если к тому моменту она подешевеет до уровня ниже оговоренной отметки.

Такое к примеру, может произойти, если предполагаемый рыночный пузырь ИИ лопнет и огромное количество вычислительных мощностей, «заточенных» под ИИ-нагрузки окажется никому ненужным.

По словам источника BusinessKorea в полупроводниковой отрасли, перечень условий, включаемых в долгосрочные контракты Samsung и SK Hynix, может разниться в зависимости от конкретного клиента. При их заключении применяется индивидуальный подход. Иногда в контрактах действительно прописываются механизмы, позволяющие смягчить последствия волатильности рынка и гарантировать стабильность поставок. Этим аспектам, как правило, уделяется особое внимание, особенно, когда речь идет о продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ранее CNews писал о том, что некоторые из крупных облачных провайдеров в IV квартале 2025 г. согласились на радикальное повышение контрактных цен на динамическую паять (DRAM) – вплоть до 50% относительно III квартала, – лишь бы не остаться без столь необходимого серверного компонента. Причем, согласно информации DigiTimes, они могли претендовать на отгрузку в оговоренные сроки в лучшем случае 70% от заказанного.

Удобная возможность инвестировать в производственные мощности

В отрасли ожидают, что крупные авансовые платежи, полученные производителями памяти по пересмотренным долгосрочным договорам, будут пущены на расширение производственных мощностей, которые, в свою очередь, позволят увеличить объемы выпускаемой продукции, снизить уровень дефицита и отчасти стабилизировать ситуацию на рынке. Причем сделать это без необходимости привлечения капитала из внешних источников и сопутствующих рисков.

Рю Хен Гын (Ryu Hyung-geun), аналитик компании Daishin Securities, считает, что переход на долгосрочные контракты может поспособствовать переходу полупроводниковой отрасли на долгосрочный же цикл производства и тем самым добиться уменьшения рисков циклической волатильности за счет стабильного свободного денежного потока.