В российских ИТ новый парадокс – программистов стало слишком много, а безопасников катастрофически не хватает

В России количество вакансий специалистов по ИБ растет невероятными темпами. Всего за три месяца 2026 г. их стало больше на 24%, чем годом ранее. В то же время программистов ищут все реже – работодатели охотно заменяют их вайб-кодингом, доверяя писать программы нейросетям.

Все хотят безопасности

Российские работодатели стали активно искать в свой штат специалистов по информационной безопасности. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику SuperJob, по итогам первых трех месяцев 2026 г. число вакансий для безопасников в России подскочило почти на четверть – на 24% год к году. Абсолютные значения в SuperJob не раскрыли.

Чаще всего безопасников ищут ИТ-компании, финансовые организации и ритейл. Одновременно с ними в ИБ-кадрах остро нуждаются и российские государственные организации.

Джуны, подвиньтесь

Что примечательно, большинство работодателей, находящихся в поиске ИБ-специалистов, не очень стремятся нанимать работников начального уровня. Им нужны опытные кадры, проработавшие в кибербезе как минимум шесть лет.

ИБ-специалистам не придется долго искать работу

Количество вакансий для таких работников за отчетный период выросло на 29% – их насчитывается 2200 по всей России. Годом ранее их было 1700.

Но все же не все работодателей пытаются найти именно сеньора или. Согласно статистике hh.ru, подавляющее большинство вакансий для специалистов в ИБ-сфере ориентированно на тех, у кого за плечами опыт работы от трех до шести лет. Таких вакансий насчитывается около 43% от общей массы.

Также на рынке очень много джунов – специалистов начального уровня с минимальным по меркам российской ИБ-сферы опытом работы. А вот сеньоров в России очень не хватает.

Работа найдется быстро

Одна из основных причин повышенного спроса на безопасников в России, по мнению собеседников издания – это тот факт, что в последние годы страна все активнее подвергается кибератакам. «Рост спроса на специалистов по информационной безопасности – это прямое отражение тенденций цифровой экономики, – сказала «Ведомостям» руководитель образовательных программ Positive Technologies Анастасия Федорова. – Россия входит в топ-3 стран, которые чаще всего подвергаются атакам со стороны высокоорганизованных киберпреступных группировок и хактивистов. Это подстегивает бизнес активнее инвестировать в свою киберустойчивость, причем не только внедрять решения и продукты по ИБ, но и развивать профильные команды».

Согласно статистике hh.ru, в I квартале 2026 г. найти работу ИБ-специалистам было проще всего в ИТ-сфере. Здесь было открыто 8000 ИБ-вакансий или более 41% от общего числа.

На втором месте в этом рейтинге – российский финансовый сектор. Относящиеся к нему компании разместили 11% всех ИБ-вакансий, что составляет свыше 2100 предложений. Замыкает топ-3 розничная торговля – 9% всех вакансий или более 1600 шт.

Одним все, другим ничего

На фоне роста вакансий для ИБ-специалистов в России зафиксирован общий спад спроса на работников ИТ-сферы. Он просел на 18% год к году, утверждают в SuperJob.

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл
Это подтверждают и собеседники издания. Так, гендиректор рекрутинговой компании «Эллектус» Евгения Дворская заявляет, что Россия столкнулась с «кризисом ИТ-найма», который начался во второй половине 2025 г. и «усилился в 2026 г.»

По ее словам, сейчас крупные российские ИТ-компании сокращают работников и не открывают новые вакансии, и связано это с внедрением ИИ-технологий в целом и вайб-кодинга в частности. Под этим термином подразумевается генерирование кода при помощи нейросетей, а не написание его с нуля вручную.

Геннадий Ефремов

Другие материалы рубрики

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск»

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

На завод за счастьем и стабильностью. Лишившаяся работы программистка выучилась на сварщика и стала жить лучше

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/