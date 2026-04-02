В российских ИТ новый парадокс – программистов стало слишком много, а безопасников катастрофически не хватает

В России количество вакансий специалистов по ИБ растет невероятными темпами. Всего за три месяца 2026 г. их стало больше на 24%, чем годом ранее. В то же время программистов ищут все реже – работодатели охотно заменяют их вайб-кодингом, доверяя писать программы нейросетям.

Все хотят безопасности

Российские работодатели стали активно искать в свой штат специалистов по информационной безопасности. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику SuperJob, по итогам первых трех месяцев 2026 г. число вакансий для безопасников в России подскочило почти на четверть – на 24% год к году. Абсолютные значения в SuperJob не раскрыли.

Чаще всего безопасников ищут ИТ-компании, финансовые организации и ритейл. Одновременно с ними в ИБ-кадрах остро нуждаются и российские государственные организации.

Джуны, подвиньтесь

Что примечательно, большинство работодателей, находящихся в поиске ИБ-специалистов, не очень стремятся нанимать работников начального уровня. Им нужны опытные кадры, проработавшие в кибербезе как минимум шесть лет.

Kevin Ku / Unsplash ИБ-специалистам не придется долго искать работу

Количество вакансий для таких работников за отчетный период выросло на 29% – их насчитывается 2200 по всей России. Годом ранее их было 1700.

Но все же не все работодателей пытаются найти именно сеньора или. Согласно статистике hh.ru, подавляющее большинство вакансий для специалистов в ИБ-сфере ориентированно на тех, у кого за плечами опыт работы от трех до шести лет. Таких вакансий насчитывается около 43% от общей массы.

Также на рынке очень много джунов – специалистов начального уровня с минимальным по меркам российской ИБ-сферы опытом работы. А вот сеньоров в России очень не хватает.

Работа найдется быстро

Одна из основных причин повышенного спроса на безопасников в России, по мнению собеседников издания – это тот факт, что в последние годы страна все активнее подвергается кибератакам. «Рост спроса на специалистов по информационной безопасности – это прямое отражение тенденций цифровой экономики, – сказала «Ведомостям» руководитель образовательных программ Positive Technologies Анастасия Федорова. – Россия входит в топ-3 стран, которые чаще всего подвергаются атакам со стороны высокоорганизованных киберпреступных группировок и хактивистов. Это подстегивает бизнес активнее инвестировать в свою киберустойчивость, причем не только внедрять решения и продукты по ИБ, но и развивать профильные команды».

Согласно статистике hh.ru, в I квартале 2026 г. найти работу ИБ-специалистам было проще всего в ИТ-сфере. Здесь было открыто 8000 ИБ-вакансий или более 41% от общего числа.

На втором месте в этом рейтинге – российский финансовый сектор. Относящиеся к нему компании разместили 11% всех ИБ-вакансий, что составляет свыше 2100 предложений. Замыкает топ-3 розничная торговля – 9% всех вакансий или более 1600 шт.

Одним все, другим ничего

На фоне роста вакансий для ИБ-специалистов в России зафиксирован общий спад спроса на работников ИТ-сферы. Он просел на 18% год к году, утверждают в SuperJob.

Это подтверждают и собеседники издания. Так, гендиректор рекрутинговой компании «Эллектус» Евгения Дворская заявляет, что Россия столкнулась с «кризисом ИТ-найма», который начался во второй половине 2025 г. и «усилился в 2026 г.»

По ее словам, сейчас крупные российские ИТ-компании сокращают работников и не открывают новые вакансии, и связано это с внедрением ИИ-технологий в целом и вайб-кодинга в частности. Под этим термином подразумевается генерирование кода при помощи нейросетей, а не написание его с нуля вручную.