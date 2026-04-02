Российская розница в ужасе от законопроекта об остановке их бизнеса без суда за нарушения с кассовыми аппаратами

Проект нового закона, внесенного Правительством в Госдуму, обязывает торговые центры и рынки контролировать соблюдение своими арендаторами правил использования контрольно-кассовой техники. Нарушителям они самостоятельно должны будут не позволять вести деятельность.

Деятельность прекратить, сайт заблокировать

Правительством в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий правила контроля за применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Функции контроля планируется вменить организаторам массовой торговли, то есть арендодателям — торговым центрам и рынкам, пишут «Ведомости».

Организации, торговые площади которых имеют размер от 3 тыс. кв. м, а количество арендаторов — 10 и более, должны будут ежемесячно проверять наличие регистрации ККТ по месту нахождения каждой торговой точки и не допускать продолжения ведения деятельности выявленными нарушителями. Через 15 рабочих дней, если касса не будет зарегистрирована, договор аренды нужно будет расторгнуть в одностороннем порядке.

Еще одна обязанность арендодателей, которую планируется ввести, — мониторинг специального реестра нарушителей в отношении которых применялись административные меры. С продавцом, обнаруженном в таком списке, нельзя будет заключить договор аренды. Уже существующие на момент обнаружения договоры нужно будет расторгнуть. На это дается 10 дней. Сайты находящихся в реестре организаций будут блокироваться, так что вести торговлю дистанционно тоже не получится.

Налоговые органы будут контролировать выполнение «контрольных» функций арендодателями, для которых в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) добавят штрафы до 300 тыс. руб.

Жесткая мера

Право на осуществление предпринимательской деятельности гарантировано статьей 34 Конституции, а его лишение (или фактическая его блокировка через запрет аренды) возможно только по решению суда и при наличии серьезных оснований, отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.

По факту законопроект предусматривает появление внесудебного запрета предпринимательской деятельности, сказал управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. На данный момент похожий административный механизм применяется только судом и в крайне ограниченных случаях по ст. 3.12 КоАП. В качестве таких случаев статья упоминает угрозу жизни, опасность возникновения эпидемии, техногенной катастрофы.

Предлагаемый внесудебный порядок фактического прекращения деятельности — это достаточно жесткая мера и с точки зрения соразмерности вызывает вопросы, поскольку возможный размер неуплаченных налогов и убытки от такой приостановки для бизнеса могут существенно различаться, считает партнер юридической фирмы Jingsh Максим Слугин.

С точки зрения гражданского законодательства и базового принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) это вмешательство «является чрезмерным», прокомментировал изданию представитель ТПП: «Государство, безусловно, имеет право устанавливать правила игры, но оно не должно подменять собой волю сторон в договорных отношениях».

«Опора России» обеспокоена этим законопроектом, создающим серьезный административный барьер как для арендодателей, так и для арендаторов, сказал президент объединения Александр Калинин.

Эффективность пополнения бюджета

В условиях роста доли безналичных платежей и отсутствия прямой связи между банковской транзакцией и кассовым чеком возникает ситуация, когда при таких расчетах может не фиксироваться выручка на кассе, не декларироваться полученный от таких операций доход, что ведет к неуплате соответствующих налогов и потерям бюджета, указано в пояснительной записке к проекту закона.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Костальгин обратил внимание на то, что авторы законопроекта не объясняют, чем опасны случаи, когда при отсутствии кассы компания совершает все необходимые отчисления в бюджет. Патентная система, например, предполагает фиксированный платеж бизнеса вне зависимости от объема выручки..

Государство уже имеет полноценный налоговый и контрольный аппарат, оснащенный современными инструментами. Кроме того, создание института «частных контролеров» потенциально ведет к росту коррупции, конфликту интересов и, по сути, является признанием неэффективности уже существующих механизмов, полагает Дыбова.

По словам руководителя практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ Legal Вадима Зарипова, подобный подход уже используется в добровольно-принудительном порядке в отношении маркетплейсов, которые фактически выступают такими же агентами налогового контроля в отношении селлеров. Отличие лишь в том, что сейчас требование вводится непосредственно законом, а не административной и судебной практикой, напоминает

Анна Любавина

Другие материалы рубрики

Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman

Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Власти просят интернет-бизнес помочь бороться с VPN

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл

Меры против спам-звонков не помогают. Спамеры научились использовать обязательную маркировку в своих интересах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
